Правила содержания животных в разных странах

Всего в мире существует примерно 400 млн домашних питомцев. Ничего себе размах, правда? Исследователи утверждают, что их количество с каждым годом только увеличивается. Больше всего питомцев содержат в Бразилии, Аргентине и Мексике. Вслед за ними США и Россия.
Разумеется, чем больше люди начинают обзаводиться домашними любимцами, тем важнее становится необходимость регулирования их разведения, содержания и гуманного обращения. В разных государствах эти законы выглядят по-разному, но государство старается сделать так, чтобы люди ответственнее подходили к заведению животных. Существует концепция пяти свобод животных:
- Свободу от голода и жажды
- Свободу естественного поведения
- Свободу от дискомфорта
- Свободу от страха и стресса
- Свободу от боли, травм и болезни
Интересно относятся к животным на Гавайях: в их культуре вообще отсутствует само понятие "хозяин" питомца. Там говорят "Каху" - что переводится как "хранитель" или же "смотритель", то есть защитник, кто-то кому доверили заботу о чём-то очень важном.
То, что оберегает Каху не является его собственностью, это часть его души. Концепция "Каху" - это про ответственность, бережное отношение и уважение.
Запрещены "невидимые заборы" (специальное приспособление, бьющее током животное, если оно переходит через обозначенную линию) и содержание цыплят и утят в тесных и грязных клетках. Полиция может даже отобрать питомца, если тот будет замечен в жестоком обращении или же ином нарушении закона в отношении животного.
Они стали первой страной, где бездомные животные отсутствуют в принципе. Как они смогли добиться этого:
- высокий налог на домашнее животное, что заставит лишний раз задуматься - а стоит ли его заводить;
- введены права животных;
- серьёзное наказание за негуманное обращение с питомцами ( 17 тысяч евро штрафа и 3 года тюрьмы);
- стерилизация животных - это обязательно.
Первое в мире государство, где защита прав животных внесена в Конституцию. Там есть профессия - "защитник животных".
Эвтаназия здорового питомца запрещена, на них введены налоги. Система приютов серьёзно финансируется государством, а с населением ведётся большая работа по гуманному обращению с животными и уже 20 лет в школьной программе существуют обязательные уроки защиты животных.
Эта страна является ведущей в Европе по уровню защиты прав животных. Там питомец - это не вещь: их нельзя конфисковать в счёт уплаты долга, интересы питомца учитываются при разводе владельцев, если животное было заведено в браке.
В Греции введено обязательное чипирование и стерилизация бездомных животных, а власти строго следят за содержанием животных в приютах и питомниках.
В Италии, если кто-то рискнёт выбросить на улицу собаку или кота, то нерадивый владелец получит штраф в размере 10 тысяч евро. В Турине, если владелец выгуливает свою собаку меньше трёх раз в сутки, то получает штраф (до 500 евро).
В Новой Зеландии признан факт того, что все животные являются разумными существами и что с ними необходимо обращаться бережно, уважительно и с заботой.
Страна слонов. Как только слону исполняется 60 лет, то они получают пенсию в 15 тысяч бат (это примерно 400 с копейками долларов) и ему положено обязательное медицинское обслуживание. Если слон работает, то у него есть возможность получить больничный, если он плохо себя чувствует.
Слон в Таиланде - священное животное. Тем более, что эти гиганты работают на благо государства: участвуют в строительстве, помогают в ликвидации последствий природных бедствий, перевозят людей, выступают в различных шоу. Причём работа слона не может продолжаться больше пяти часов в сутки. Созданы школы для них, где с 12-летнего слон проходит специальное обучение. А за убийство животного грозит смертная казнь.
К несчастью, такими сознательными пока стали не все страны.
Канада и США оказались в категории стран, которые не уделяют должное количество времени защите животных. В том числе и тех, которые используются в сельском хозяйстве. В этих странах слишком мало просвещения в области гуманного отношения к питомцам.
В Беларуси, единственной стране, нет специального закона, регулирующего обращение с животными. Там "надоевшие" питомцы легко могут оказаться на улице, где, разумеется, погибают от инфекций, голода и всего остального. Помогают им только волонтёры и неравнодушные активисты.
В России, к сожалению, вопрос бездомных животных тоже весьма актуален. Случаи нападения собачьих стай регулярно появляются в новостях, приюты и неравнодушные волонтёры стараются оперативно стерилизовать и помогать, однако просто не справляются с объёмами. Обязательное чипирование питомцев не контролируется, а помощь приютам оказывается в основном только неравнодушными гражданами.
Необходимо не только контролировать владельцев животных, но и вводить обязательную программу обучения гуманности и ответственности за владение домашним питомцем.
Источник:
- Жители этих стран живут дольше всех
- Парень бросил работу и дом, и отправился в путешествие со своей кошкой
- Необычные пляжные запреты разных стран
- Священные животные в разных странах мира
- Нелепые случаи с животными, приведшие к смерти