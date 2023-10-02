Правила содержания животных в разных странах

Интересно относятся к животным на Гавайях: в их культуре вообще отсутствует само понятие "хозяин" питомца. Там говорят "Каху" - что переводится как "хранитель" или же "смотритель", то есть защитник, кто-то кому доверили заботу о чём-то очень важном.

То, что оберегает Каху не является его собственностью, это часть его души. Концепция "Каху" - это про ответственность, бережное отношение и уважение.