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Правила содержания животных в разных странах

Правила содержания животных в разных странах

Автор:
02 октября 2023 18:08
Сообщество : Животные
Метки: домашние питомцы   животные   звери   интересное   люди   путешествия   страны   
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Всего в мире существует примерно 400 млн домашних питомцев. Ничего себе размах, правда? Исследователи утверждают, что их количество с каждым годом только увеличивается. Больше всего питомцев содержат в Бразилии, Аргентине и Мексике. Вслед за ними США и Россия.

Разумеется, чем больше люди начинают обзаводиться домашними любимцами, тем важнее становится необходимость регулирования их разведения, содержания и гуманного обращения. В разных государствах эти законы выглядят по-разному, но государство старается сделать так, чтобы люди ответственнее подходили к заведению животных. Существует концепция пяти свобод животных:

  • Свободу от голода и жажды
  • Свободу естественного поведения
  • Свободу от дискомфорта
  • Свободу от страха и стресса
  • Свободу от боли, травм и болезни


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Интересно относятся к животным на Гавайях: в их культуре вообще отсутствует само понятие "хозяин" питомца. Там говорят "Каху" - что переводится как "хранитель" или же "смотритель", то есть защитник, кто-то кому доверили заботу о чём-то очень важном.

То, что оберегает Каху не является его собственностью, это часть его души. Концепция "Каху" - это про ответственность, бережное отношение и уважение.

Запрещены "невидимые заборы" (специальное приспособление, бьющее током животное, если оно переходит через обозначенную линию) и содержание цыплят и утят в тесных и грязных клетках. Полиция может даже отобрать питомца, если тот будет замечен в жестоком обращении или же ином нарушении закона в отношении животного.

Они стали первой страной, где бездомные животные отсутствуют в принципе. Как они смогли добиться этого:


  • высокий налог на домашнее животное, что заставит лишний раз задуматься - а стоит ли его заводить;
  • введены права животных;
  • серьёзное наказание за негуманное обращение с питомцами ( 17 тысяч евро штрафа и 3 года тюрьмы);
  • стерилизация животных - это обязательно.


Первое в мире государство, где защита прав животных внесена в Конституцию. Там есть профессия - "защитник животных".
Эвтаназия здорового питомца запрещена, на них введены налоги. Система приютов серьёзно финансируется государством, а с населением ведётся большая работа по гуманному обращению с животными и уже 20 лет в школьной программе существуют обязательные уроки защиты животных.


Эта страна является ведущей в Европе по уровню защиты прав животных. Там питомец - это не вещь: их нельзя конфисковать в счёт уплаты долга, интересы питомца учитываются при разводе владельцев, если животное было заведено в браке.



В Греции введено обязательное чипирование и стерилизация бездомных животных, а власти строго следят за содержанием животных в приютах и питомниках.
В Италии, если кто-то рискнёт выбросить на улицу собаку или кота, то нерадивый владелец получит штраф в размере 10 тысяч евро. В Турине, если владелец выгуливает свою собаку меньше трёх раз в сутки, то получает штраф (до 500 евро).

В Новой Зеландии признан факт того, что все животные являются разумными существами и что с ними необходимо обращаться бережно, уважительно и с заботой.


Страна слонов. Как только слону исполняется 60 лет, то они получают пенсию в 15 тысяч бат (это примерно 400 с копейками долларов) и ему положено обязательное медицинское обслуживание. Если слон работает, то у него есть возможность получить больничный, если он плохо себя чувствует.
Слон в Таиланде - священное животное. Тем более, что эти гиганты работают на благо государства: участвуют в строительстве, помогают в ликвидации последствий природных бедствий, перевозят людей, выступают в различных шоу. Причём работа слона не может продолжаться больше пяти часов в сутки. Созданы школы для них, где с 12-летнего слон проходит специальное обучение. А за убийство животного грозит смертная казнь.


К несчастью, такими сознательными пока стали не все страны.

Канада и США оказались в категории стран, которые не уделяют должное количество времени защите животных. В том числе и тех, которые используются в сельском хозяйстве. В этих странах слишком мало просвещения в области гуманного отношения к питомцам.

В Беларуси, единственной стране, нет специального закона, регулирующего обращение с животными. Там "надоевшие" питомцы легко могут оказаться на улице, где, разумеется, погибают от инфекций, голода и всего остального. Помогают им только волонтёры и неравнодушные активисты.


В России, к сожалению, вопрос бездомных животных тоже весьма актуален. Случаи нападения собачьих стай регулярно появляются в новостях, приюты и неравнодушные волонтёры стараются оперативно стерилизовать и помогать, однако просто не справляются с объёмами. Обязательное чипирование питомцев не контролируется, а помощь приютам оказывается в основном только неравнодушными гражданами.
Необходимо не только контролировать владельцев животных, но и вводить обязательную программу обучения гуманности и ответственности за владение домашним питомцем.

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Метки: домашние питомцы   животные   звери   интересное   люди   путешествия   страны   
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Роман Бумеров 6 минут назад
Еще один зоошизик, ноющий, что стаи бездомных собак, это выброшенные на улицу нерадивыми россиянами чихуахуйни, таксы и французские бульдоги с мопсами, которых не чипировали. Фу позорище тупое
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