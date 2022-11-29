Несломленный и щедрый душой: Фредди сделал подарки на Рождество, которое сам уже не увидел

Харизматичный, яркий, уникальный солист группы, которая стала легендой, серьёзно болен. И нет смысла это отрицать.
Слухи о болезни Фредди Меркьюри ходили уже несколько месяцев. Народ шептался, но ни подтверждений, ни опровержений никто не давал. Хотя певец выглядел ужасно и был уже не в силах работать.
В конце концов, он нашел покой в уютном доме в Кенсингтоне, который подыскала ему Мэри Остин – бывшая девушка, ставшая самым верным и преданным другом. И хотя рок-идол понимал, что конец близок, а силы уже покинули его, все же попросил помочь ему завершить этот путь красиво.
Меркьюри перестал принимать назначенные препараты, отлично понимая, что СПИД убивает его. Пил только болеутоляющие. Рядом находилась Мэри, партнер Джим Хаттон и бывший партнер Джо Фанелли. В доме жил и Питер Фристоун – старый друг, помощник и ассистент.
Именно Питер впоследствии рассказал прессе о царившей в эти дни в доме уходящей звезды атмосфере:
Это было 20 ноября. Фредди был прикован к кровати, но попросил, чтобы его отвели вниз, так как хотел в последний раз увидеть некоторые из своих любимых работ. Терри Гиддингс, телохранитель и водитель, буквально нёс Фредди на руках вниз по лестнице. Однако уже внизу он самостоятельно ходил по гостиной и японской комнате, а один из нас поддерживал его. Он прокомментировал, как и когда он приобрёл несколько произведений. Конечно, в те последние дни в доме царила спокойная атмосфера, но Фредди оставался тем Фредди, которого мы знали, до конца.
Искусство вечно
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До начала музыкальной карьеры тогда еще Фарух Булсара изучал дизайн. У него появилась возможность окружить себя прекрасными произведениями искусства, когда дела группы пошли в гору, и музыкант начал хорошо зарабатывать. Дом в Гарден Лодж постепенно заполняли раритетные предметы меблировки, картины и другие вещи.
Элтон Джон, тоже заядлый коллекционер, рассказал, что когда приехал навестить коллегу по цеху, то с удивлением обнаружил, что тот продолжает покупать раритеты по телефону. Позднее он понял и объяснил смысловую нагрузку этих поступков:
Фредди любил коллекционировать японское искусство и выставлять его на аукционах. Поэтому, когда он умирал, он всё ещё покупал вещи на аукционах. Все эти произведения окружали его на кровати – вокруг него были лекарства и аукционные каталоги! Это было удивительно. Я подумал: «Это потрясающе. У этого человека такая любовь к жизни. Он вообще не думает о смерти. Он всё ещё думает об искусстве!». Он не показал мне страха перед смертью. Ни страха, ни печали.
Как оказалось, большая часть этих приобретений была рождественскими и, видимо Фредди это понимал, и прощальными подарками. Певец скончался за месяц до этого праздника, 24 ноября 1991 года. А когда Элтону Джону позвонили в праздничный день в дверь, то оказалось, что это доставка: курьер привез картину Генри Скотта Тука – одного из любимых живописцев Джона. И это был последний и самый лучший подарок Фредди. Словно он с той стороны напомнил, что искусство – вечно, а шоу должно продолжаться.
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