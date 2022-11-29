Несломленный и щедрый душой: Фредди сделал подарки на Рождество, которое сам уже не увидел

Именно Питер впоследствии рассказал прессе о царившей в эти дни в доме уходящей звезды атмосфере:

Это было 20 ноября. Фредди был прикован к кровати, но попросил, чтобы его отвели вниз, так как хотел в последний раз увидеть некоторые из своих любимых работ. Терри Гиддингс, телохранитель и водитель, буквально нёс Фредди на руках вниз по лестнице. Однако уже внизу он самостоятельно ходил по гостиной и японской комнате, а один из нас поддерживал его. Он прокомментировал, как и когда он приобрёл несколько произведений. Конечно, в те последние дни в доме царила спокойная атмосфера, но Фредди оставался тем Фредди, которого мы знали, до конца.