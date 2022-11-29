FISHKINET
Сообщество RealFishki 952 поста • 70 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Несломленный и щедрый душой: Фредди сделал подарки на Рождество, которое сам уже не увидел

Несломленный и щедрый душой: Фредди сделал подарки на Рождество, которое сам уже не увидел

Автор:
29 ноября 2022 15:04
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Музыка   Мэри Остин   Фредди Меркьюри   Элтон Джон   желание   искусство   подарок   праздник   
1086
6
2

Харизматичный, яркий, уникальный солист группы, которая стала легендой, серьёзно болен. И нет смысла это отрицать.

Слухи о болезни Фредди Меркьюри ходили уже несколько месяцев. Народ шептался, но ни подтверждений, ни опровержений никто не давал. Хотя певец выглядел ужасно и был уже не в силах работать.

В конце концов, он нашел покой в уютном  доме в Кенсингтоне, который подыскала ему Мэри Остин – бывшая девушка, ставшая самым верным и преданным другом. И хотя рок-идол понимал, что конец близок, а силы уже покинули его, все же попросил помочь ему завершить этот путь красиво.

Меркьюри перестал принимать назначенные препараты, отлично понимая, что СПИД убивает его. Пил только болеутоляющие. Рядом находилась Мэри, партнер Джим Хаттон и бывший партнер Джо Фанелли. В доме жил и Питер Фристоун – старый друг, помощник и ассистент.

Именно Питер впоследствии рассказал прессе о царившей в эти дни в доме уходящей звезды атмосфере:

Это было 20 ноября. Фредди был прикован к кровати, но попросил, чтобы его отвели вниз, так как хотел в последний раз увидеть некоторые из своих любимых работ. Терри Гиддингс, телохранитель и водитель, буквально нёс Фредди на руках вниз по лестнице. Однако уже внизу он самостоятельно ходил по гостиной и японской комнате, а один из нас поддерживал его. Он прокомментировал, как и когда он приобрёл несколько произведений. Конечно, в те последние дни в доме царила спокойная атмосфера, но Фредди оставался тем Фредди, которого мы знали, до конца.

До начала музыкальной карьеры тогда еще Фарух Булсара изучал дизайн. У него появилась возможность окружить себя прекрасными произведениями искусства, когда дела группы пошли в гору, и музыкант начал хорошо зарабатывать. Дом в Гарден Лодж постепенно заполняли раритетные предметы меблировки, картины и другие вещи.

Элтон Джон, тоже заядлый коллекционер, рассказал, что когда приехал навестить коллегу по цеху, то с удивлением обнаружил, что тот продолжает покупать раритеты по телефону. Позднее он понял и объяснил смысловую нагрузку этих поступков:

Фредди любил коллекционировать японское искусство и выставлять его на аукционах. Поэтому, когда он умирал, он всё ещё покупал вещи на аукционах. Все эти произведения окружали его на кровати – вокруг него были лекарства и аукционные каталоги! Это было удивительно. Я подумал: «Это потрясающе. У этого человека такая любовь к жизни. Он вообще не думает о смерти. Он всё ещё думает об искусстве!». Он не показал мне страха перед смертью. Ни страха, ни печали.

Как оказалось, большая часть этих приобретений была рождественскими и, видимо Фредди это понимал, и прощальными  подарками. Певец скончался за месяц до этого праздника, 24 ноября 1991 года. А когда Элтону Джону позвонили в праздничный день в дверь, то оказалось, что это доставка: курьер привез картину Генри Скотта Тука – одного из любимых живописцев Джона. И это был последний и самый лучший подарок Фредди. Словно он с той стороны напомнил, что искусство – вечно, а шоу должно продолжаться.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   Музыка   Мэри Остин   Фредди Меркьюри   Элтон Джон   желание   искусство   подарок   праздник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sumrаknn Полчаса назад
Хорошо что пропаганду три-два-рас-ов запретили. Я так понимамаю что этот персонаж знаменит не только *****, но и музыкой, поэтому автора пока не тронут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Федор Шелепа 14 минут назад
[мат] он был, [мат] и сдох
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62112



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского гражданства
«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Город-памятник на побережье Италии заплатит €30 000 всем желающим переехать
Город-памятник на побережье Италии заплатит €30 000 всем желающим переехать
Забавные совпадения на снимках Яхава Драйзина
Забавные совпадения на снимках Яхава Драйзина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это гениально!

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#кино#Приколы#подборка#в мире#позитив#фильм#аварии
#Юмор#интересное#картинки#факты#фотографии#СССР#Россия#улыбнуло#страна#забавно
#интересно#Прикол#животные#автомобили#автомир#Жизнь#дтп#Реакция#маразм#криминал
Изломанная ГУЛАГом жизнь японской звёздочки Изломанная ГУЛАГом жизнь японской звёздочки Французская песня, которая может сильно смутить Французская песня, которая может сильно смутить Она первой снялась в откровенной сцене в кино и превратилась в мечту миллионов мужчин Она первой снялась в откровенной сцене в кино и превратилась в мечту миллионов мужчин Несуществующее захоронение: где нашел упокоение фронтмен легендарной рок-группы? Несуществующее захоронение: где нашел упокоение фронтмен легендарной рок-группы? Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве

На что жалуетесь?

Вернуться