Загадка болотных огней

В разных культурах это явление известно под разными описаниями и названиями, и многие путешественники по всему миру сталкивались с блуждающими огоньками. Люди, попавшие ночью на болото, видят слабый, но отчётливый свет, похожий на пламя.

Свет продолжает мерцать вдали, но когда путешественники пытаются приблизиться к нему, кажется, что он постоянно отдаляется. Но как только они поворачиваются и начинают идти, свет, кажется, снова следует за ними.