Самый знаменитый лилипут XX века: грустная история Шлитци Сёртиса

Позже о необычном человеке стали писать в газетах, так о Шлитци узнала вся страна. После этого он попал в кино и снялся в картинах “Дети завтрашнего дня”, Остров потерянных душ” и ещё в нескольких фильмах. Но самой известной работой стали печально известные “Уродцы”.

Фильм вышел в 1932 году и показывал труппу бродячих артистов, а играли в нём настоящие циркачи с отклонениями. Среди них был и Шлитци. Кино получилось скандальным - критики его разнесли в пух и прах, а зрители уходили из кинотеатров. Такой вот грустный парадокс: на цирковые представления они приходили, а вот видеть всё это на экранах отказывались. И кино положили на полку на долгих тридцать лет, а режиссёр Тод Браунинг ещё долго после этого не мог найти работу.

Ну а Шлитци тем временем выступал в цирке и продолжал так же весело улыбаться. В 1935 году его взял под крыло Джордж Сёртис - он дал ему свою фамилию и под его опёкой Шлитци появлялся на аренах самых известных американских цирков.