Самый знаменитый лилипут XX века: грустная история Шлитци Сёртиса

Он снимался в кино, выступал в цирке, был известен и постоянно улыбался. Но при этом так никогда и не стал счастливым.
О первых годах жизни Шлитци ходит много разных легенд. Известно, что он родился в 1901 году в Бронксе. Чаще всего считают, что родители просто испугались такого ребёнка и через несколько лет продали его гастролирующим циркачам.
И испугались они потому что дитя было с особенностями - у Сёркиса была микроцефалия. Маленький череп, неразвитый мозг, уровень развития на уровне 3-летнего малыша и рост в 120 сантиметров. Он плохо говорил, не мог полноценно о себе заботиться, хотя в будущем многие отмечали, что он всё адекватно воспринимал и прекрасно подражал.
Когда Шлитци попал в цирковую труппу, то быстро стал известен. Хотя номера у него были те ещё, он выступал с группой “особенных” людей: бородатыми женщинами, сиамскими близнецами и лилипутами. Тогда «Евровидения» ещё не было, но дамы с бородой уже были в почёте и посетителям цирка нравилось их рассматривать. И несмотря на всё это, Сёркис всегда улыбался и был очень дружелюбен. Поэтому зрители отвечали ему симпатией.
Позже о необычном человеке стали писать в газетах, так о Шлитци узнала вся страна. После этого он попал в кино и снялся в картинах “Дети завтрашнего дня”, Остров потерянных душ” и ещё в нескольких фильмах. Но самой известной работой стали печально известные “Уродцы”.
Фильм вышел в 1932 году и показывал труппу бродячих артистов, а играли в нём настоящие циркачи с отклонениями. Среди них был и Шлитци. Кино получилось скандальным - критики его разнесли в пух и прах, а зрители уходили из кинотеатров. Такой вот грустный парадокс: на цирковые представления они приходили, а вот видеть всё это на экранах отказывались. И кино положили на полку на долгих тридцать лет, а режиссёр Тод Браунинг ещё долго после этого не мог найти работу.
Ну а Шлитци тем временем выступал в цирке и продолжал так же весело улыбаться. В 1935 году его взял под крыло Джордж Сёртис - он дал ему свою фамилию и под его опёкой Шлитци появлялся на аренах самых известных американских цирков.
А в 1965 году Сёртис умер и никто уже не хотел заботится о странноватом лилипуте. И его отправили в психиатрическую лечебницу.
Там Шлитци стал быстро загибаться и, скорее всего, просто бы тихо помер. Но на его счастье, появился новый опекун - Билл Уинкс, известный иллюзионист. Он забрал Шлитци из лечебницы, привёл в порядок и вернул на арену цирка - и малыш буквально ожил.
Это продолжалось до 1971 года: Шлитци тогда подхватил пневмонию и, несмотря на все усилия врачей, скончался.
Так и закончилась история крошечного, чудаковатого и очень дружелюбного человека. Который продолжал улыбаться несмотря на то, что жизнь у него была совсем невесёлой.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась неожиданная реклама на русском языке
- Хватит лизать жаб! В США просят перестать облизывать больших колорадских амфибий
- В США полиция придумала добрый способ помогать приютским животным
- Дрессировщик Запашный показал, во что тигр превратил его лицо после удара лапой
- "С днем рождения, папочка!": к 100-летию отца дочь заказала праздник в стриптиз-клубе
У подавляющего большинства из нас все на месте : и внешность , и мозги , и пр. Но почему-то иногда хочется повеситься . А тот малыш хотя- бы улыбался , и будем надеяться , несчастным себя не считал .
"А в 1965 году Сёртис умер и никто уже не хотел заботится о странноватом лилипуте. И его отправили в психиатрическую лечебницу."
Зачем они труп отправили в психушку?
Для "особо одаренных":
"В 1935 году его взял под крыло Джордж Сёртис - он дал ему свою фамилию и под его опёкой Шлитци появлялся на аренах самых известных американских цирков."/с/
Следующее...
"А в 1965 году Сёртис умер и никто уже не хотел заботится о странноватом лилипуте..." /с/
Что не складывается???