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"С днем рождения, папочка!": к 100-летию отца дочь заказала праздник в стриптиз-клубе

"С днем рождения, папочка!": к 100-летию отца дочь заказала праздник в стриптиз-клубе

Автор:
17 ноября 2022 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   даллас   день рождения   отпраздновал   стриптиз-клуб   тряхнул стариной   юбилей   
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Папочка был доволен...

Житель Техаса всегда был неравнодушен к пышным женским формам. Зная об этом, его дочь решила, что 100-летие папеньки должно быть особенным и заказала для отца настоящий праздник в стриптиз-клубе Далласа.


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Дина Пома уверена, что «у отца – одна жизнь, и пусть он наслаждается ею, пока может». Именинник был счастлив. Он сообщил стриптизершам, что бывал в подобных заведениях, но только в далекой молодости. И сейчас полон сил и надежд наверстать упущенное.


Джеку Пома исполнилось 100 лет, но он не унывает и ищет вторую половинку, т.к. его жена, с которой он прожил 25 лет в счастливом браке, а после и давняя подруга - умерли, и он остался один.


Стриптизершам дедулька понравился, а хозяева заведения вручили юбиляру абонемент, по которому он сможет посещать клуб бесплатно, когда вздумается.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   даллас   день рождения   отпраздновал   стриптиз-клуб   тряхнул стариной   юбилей   
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61k
Timofey 15 минут назад
Кто из них его дочь?
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Илья Минуту назад
А если бы папочка крякнулся, то она бы подала в суд на стриптиз-клуб.
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28k
Levyathan 5 минут назад
Похоже, дочурка решила папика в могилу свести.
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Василенко Татьяна 15 минут назад
Ничего себе там мамонт в фуражке...
А вообще, конечно, смотрится комично - дряхлый дедок юзает девиц легкого поведения... Как-то фу...
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brotherirk 23 минуты назад
как бы сердечко не прихватило от таких излишеств ))))
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