"С днем рождения, папочка!": к 100-летию отца дочь заказала праздник в стриптиз-клубе

Папочка был доволен...
Житель Техаса всегда был неравнодушен к пышным женским формам. Зная об этом, его дочь решила, что 100-летие папеньки должно быть особенным и заказала для отца настоящий праздник в стриптиз-клубе Далласа.
Дина Пома уверена, что «у отца – одна жизнь, и пусть он наслаждается ею, пока может». Именинник был счастлив. Он сообщил стриптизершам, что бывал в подобных заведениях, но только в далекой молодости. И сейчас полон сил и надежд наверстать упущенное.
Джеку Пома исполнилось 100 лет, но он не унывает и ищет вторую половинку, т.к. его жена, с которой он прожил 25 лет в счастливом браке, а после и давняя подруга - умерли, и он остался один.
Стриптизершам дедулька понравился, а хозяева заведения вручили юбиляру абонемент, по которому он сможет посещать клуб бесплатно, когда вздумается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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