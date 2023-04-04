86-летний британец побил мировой рекорд по пауэрлифтингу в своей категории

Я немного разочарован тем, что третья попытка не была засчитана. Для мне это было не слишком тяжело, я просто ошибся в технике, потому что слишком много думал о том, что делаю. Раньше я поднимал 80 кг дома, а девять лет назад в спортзале поднял 150 кг.