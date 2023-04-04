86-летний британец побил мировой рекорд по пауэрлифтингу в своей категории

Брайан Уинслоу установил рекорд, подняв 165 фунтов (74,8 кг) в своем первом упражнении на чемпионате Британской ассоциации пауэрлифтинга без наркотиков (BDFPA) в Хорнкасле, Линкольншир. И уже получил прозвище «самый сильный дедушка Великобритании».
Спортсмен предпринял три попытки побить рекорд, сначала успешно подняв 165 фунтов (74,8 кг), затем подняв 171 фунт (77,5 кг) и, наконец, подняв 172 фунта (78 кг), но последняя попытка не была засчитана. Его собственный вес — около 62 кг.
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Я немного разочарован тем, что третья попытка не была засчитана. Для мне это было не слишком тяжело, я просто ошибся в технике, потому что слишком много думал о том, что делаю. Раньше я поднимал 80 кг дома, а девять лет назад в спортзале поднял 150 кг.
Ассоциация BDFPA подтвердила, что Уинслоу является британским и мировым рекордсменом в категории 60 кг среди спортсменов-мужчин в возрасте от 85 до 89 лет.
Мужчина полюбил тяжелую атлетику в 1950-х годах, а всерьёз начал заниматься паурэлифтингом после развода с женой. Вот что он говорит о том времени:
Я, кроме всего прочего, хотел тогда хорошо выглядеть, чтобы иметь успех у женщин, и пытался сделать свои руки как можно более мощными. У меня было несколько незабываемых лет.
Вскоре хобби стало огромной частью его жизни, почти одержимостью. Он тренировался на износ, вплоть до кровотечений из носа и травмы коленного сустава (пришлось делать операцию по его замене).
После каждого соревнования я очень устаю, поэтому у меня есть несколько выходных дней, но я не могу так долго не заниматься с весами. Я думаю, это лучший спорт, но и самый сложный.
Брайан Уинслоу — опытный бодибилдер, который поднимает тяжести уже почти 60 лет и тренируется шесть дней в неделю в своём домашнем тренажером зале.
Он говорит, что планирует продолжать заниматься тяжёлой атлетикой до 90 лет, поскольку она для него жизненно важна.
Я знаю, что я не обычный дедушка, но я люблю бросать вызов и подталкивать себя вперёд, и, в конце концов, я соревнуюсь за себя и ни за кого другого. Я буду продолжать, пока тело позволяет, но на данный момент я чувствую себя готовым к бою.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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