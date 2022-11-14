Испытания с первым женским манекеном для краш-тестов выявили существенные различия между полами

Наличие водительских прав давно стало обычным явлением, однако автомобили остаются одним из самых опасных средств передвижения. Чтобы снизить вероятность травм или смерти, производители автомобилей используют манекены для краш-тестов, но до сих пор эти манекены всегда изображали мужчин-водителей. Теперь же шведские инженеры разработали женский манекен для краш-тестов, и первые испытания показали неожиданные результаты.
Исследование, проведенное в 2019 году учеными из Центра прикладной биомеханики Университета Вирджинии, показало, что у пристегнутых женщин вероятность получения серьезных травм при лобовом столкновении на 73% выше, чем у пристегнутых мужчин.
Хотя каждый год в автомобильных авариях погибает больше мужчин в целом, женщины чаще, чем мужчины, погибают или получают травмы в авариях одинаковой тяжести. Данные Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) в США показали, что пристегнутые женщины на месте водителя или переднего пассажира погибают в автокатастрофах на 17% чаще мужчин.
Так в чем же дело? Почему быть водителем-женщиной опаснее, чем водителем-мужчиной? Оказывается, главный показатель — это разница в строении тела. С тех пор, как в 1960-х годах были представлены первые манекены для краш-тестов, автомобильные компании обязаны проверять безопасность транспортных средств только с помощью манекенов для краш-тестов, смоделированных по образцу среднестатистического мужчины.
«Очевидно, что нам известно много различий между мужчинами и женщинами в биомеханическом отношении. Эти различия… могут изменить то, как ремни безопасности взаимодействуют с телом и с лежащими в его основе скелетными структурами», — пояснил Джейсон Форман, исследователь биомеханики из Университета Вирджинии.
В дополнение к этому, как сообщает журнал Smithsonian, женское тело в среднем меньше и легче мужского, с различиями в мышечной силе, форме туловища, бедер и таза. Все эти факторы влияют на то, как тела реагируют на аварии, особенно когда они находятся в транспортных средствах, которые не предназначены для защиты этих тел наиболее эффективным способом.
Прекрасным тому примером является случай с Марией Уэстон Кун, которая присоединилась к Глобальной молодежной коалиции ООН за безопасность дорожного движения. Пережив автомобильную аварию, она указала на то, что ремень безопасности «предназначен для того, чтобы остановить человека, которого отбросило вперед, за его твердые бедренные кости. В моем случае это не произошло. Он скользнул выше моих бедер, прижал мой кишечник к позвоночнику и разорвал его».
Для представления среднестатистического женского тела во время краш-тестов, проводимых Национальным управлением безопасности дорожного движения, обычно используется уменьшенная версия мужского манекена ростом 150 сантиметров и весом 49 килограмм. Однако эти пропорции скорее относятся к 12-летней девочке, а не к 95% взрослых женщин. Просто для сравнения: средний рост и вес американки в возрасте 20 лет составляет около 162 сантиметров и 77 килограмм.
Теперь же шведские исследователи под руководством доктора Астрид Линдер сконструировали манекен, который лучше представляет женское тело. Манекен имеет рост 160 сантиметров и весит около 62 килограмм, что чуть выше идеального ИМТ для женщин такого роста.
Однако основное различие между мужскими манекенами и этим новым женским заключается в их форме. Инженеры сделали акцент на форме грудной клетки, а также придали женскому манекену меньшую жесткость суставов по сравнению с его мужским аналогом. «У женщин меньше мышц и меньшая общая сила, что соответствует меньшей жесткости между суставами», — объяснила NPR доктор Линдер.
Затем манекен оснащается датчиками для измерения силы, действующей на каждую часть тела во время автомобильной аварии. Команда доктора Линдер уделила большое внимание испытаниям на столкновение с ударом сзади низкой степени тяжести, поскольку женщины чаще страдают от хлыстовой травмы, чем мужчины.
«Мы провели испытания с разными сиденьями и обнаружили, что сиденья ведут себя по-разному в зависимости от того, были ли на этих сиденьях мужчины или женщины», — сказала доктор Линдер NPR.
Хотя безопасность автомобилей значительно улучшилась за последние несколько десятилетий, она «на самом деле не принимает во внимание различия между мужчинами и женщинами», — сказал BBC News Кристофер О'Коннор, генеральный директор компании по производству манекенов для краш-тестов Humanetics. Следующий шаг по включению женских манекенов в тесты безопасности транспортных средств может привести к «более безопасным автомобилям с более безопасными подушками безопасности, с более безопасными ремнями безопасности, с более безопасными отсеками для пассажиров разных размеров».
Конечно, возникает естественный вопрос: почему это заняло так много времени — 60 лет? И, как говорит доктор Линдер, праздновать победу в любом случае еще рано. Исторически вождение считалось мужским занятием, поэтому имело смысл проводить испытания на манекенах, олицетворяющих большинство водителей. Тем не менее, времена изменились. Сейчас 2022 год; пришло время защитить всех водителей, особенно тех, кто подвергается наибольшему риску получения травм.
«Из статистических данных о травмах мы знаем, что, смотреть на аварии низкой степени тяжести, женщины подвергаются более высокому риску. Таким образом, чтобы убедиться, что вы определили места, обеспечивающие наилучшую защиту для обеих частей населения, нам определенно нужно, чтобы часть населения, подвергающаяся наибольшему риску, была представлена», — сказала доктор Линдер Би-би-си.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Цифры надо местами поменять.А то по пиндосскм свиньям этого не скажешь.