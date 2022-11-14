Испытания с первым женским манекеном для краш-тестов выявили существенные различия между полами

Исследование, проведенное в 2019 году учеными из Центра прикладной биомеханики Университета Вирджинии, показало, что у пристегнутых женщин вероятность получения серьезных травм при лобовом столкновении на 73% выше, чем у пристегнутых мужчин.

Хотя каждый год в автомобильных авариях погибает больше мужчин в целом, женщины чаще, чем мужчины, погибают или получают травмы в авариях одинаковой тяжести. Данные Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) в США показали, что пристегнутые женщины на месте водителя или переднего пассажира погибают в автокатастрофах на 17% чаще мужчин.

Так в чем же дело? Почему быть водителем-женщиной опаснее, чем водителем-мужчиной? Оказывается, главный показатель — это разница в строении тела. С тех пор, как в 1960-х годах были представлены первые манекены для краш-тестов, автомобильные компании обязаны проверять безопасность транспортных средств только с помощью манекенов для краш-тестов, смоделированных по образцу среднестатистического мужчины.