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25 интересных фактов о Москве

25 интересных фактов о Москве

Автор:
17 ноября 2022 12:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: Москва   история   факты   
389
5
Есть мнение, что как минимум половину этих любопытных сведений вы не знали. Наслаждайтесь, и не забудьте поделиться фактами с друзьями!
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Метки: Москва   история   факты   
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13  комментариев
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9k
Б.Касторский Час назад
А я надеялся, что напишите про Садовое кольцо (ведь реальные сады были!) и Земляной вал, где и правда был земляной вал. Про холмы.
А у Вас от интересного до бреда вроде призраков.
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4k
satra 45 минут назад
А где
26. Каждое утро Сергей Семенович присылает каждому москвичу по 10.000 "на кофе"?
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17k
Топпер Харли 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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1k
ФЫВАПРОЛ 54 минуты назад
"самая длинная между «Волгоградским проспектом» и «Текстильщиками»", а я думал, что между "Крылатским" и "Строгино". А "Деловой центр" и "Международная" не на разных ли ветках?
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1
Sata33 Час назад
Все что нужно знать о Москве описал Гиляровский
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496
Василий Sata33 23 минуты назад
В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье! (c)
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17k
Топпер Харли Час назад
Ссылка youtu.be
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30k
АнтонПолднев Час назад
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