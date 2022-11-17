25 интересных фактов о Москве

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Есть мнение, что как минимум половину этих любопытных сведений вы не знали. Наслаждайтесь, и не забудьте поделиться фактами с друзьями!
1. По мнению большинства исследователей и историков, Москва получила своё название от реки, протекающей неподалёку. Существуют две версии происхождения самого названия «Москва». Сторонники первой версии считают, что слово «Москва» имеет финское происхождение, так как когда-то на берегах реки находились древние поселения финских племен. Согласно этой версии «моск» переводится как медведь, а «ва» как вода. Сторонники второй версии считают, что это название дали древние славяне, и на древнеславянском «москва» значит «мокро», «сырость».
2. Названия улиц и площадей в Москве давались не просто так. Например, кремлевские ворота были названы Боровицкими, потому что рядом, вокруг крепостной стены рос настоящий сосновый бор. На месте берега реки, заросшего мхом, возникла Моховая улица, а небольшого болота — Болотная улица.
3. Предки современных москвичей занимались в основном различными ремеслами: изготавливали железо, выделывали кожу, изготавливали изделия из глины и дерева. Почти всех был свой огород и сад.
4. Вообще, на месте современной Москвы люди жили с давних времен. В результате археологических раскопок были обнаружены орудия из камня и кости, доказывающие, что в районе современной Москвы жили древние люди, занимавшиеся охотой и рыболовством. А на месте впадения реки Неглинной в Москву-реку находилось городище, где жили скотоводы.
5. На территории города и в его окрестностях протекают несколько десятков рек. Крупные реки являются притоками Москвы-реки — это Яуза, Неглинная, Сходня, Котловка, Ходынка, Сетунь. В современных условиях многие из них были заключены в коллекторы.
2. Названия улиц и площадей в Москве давались не просто так. Например, кремлевские ворота были названы Боровицкими, потому что рядом, вокруг крепостной стены рос настоящий сосновый бор. На месте берега реки, заросшего мхом, возникла Моховая улица, а небольшого болота — Болотная улица.
3. Предки современных москвичей занимались в основном различными ремеслами: изготавливали железо, выделывали кожу, изготавливали изделия из глины и дерева. Почти всех был свой огород и сад.
4. Вообще, на месте современной Москвы люди жили с давних времен. В результате археологических раскопок были обнаружены орудия из камня и кости, доказывающие, что в районе современной Москвы жили древние люди, занимавшиеся охотой и рыболовством. А на месте впадения реки Неглинной в Москву-реку находилось городище, где жили скотоводы.
5. На территории города и в его окрестностях протекают несколько десятков рек. Крупные реки являются притоками Москвы-реки — это Яуза, Неглинная, Сходня, Котловка, Ходынка, Сетунь. В современных условиях многие из них были заключены в коллекторы.
6. Москва со всех сторон окружена лесным массивом. А на территории самого города существует несколько парков, среди которых Тимирязевский, Измайловский, Ботанический сад с уникальной коллекцией растений, Нескучный сад. На востоке города расположен Природный национальный парк Лосиный остров.
7. Москва — современный транспортный узел. Ежедневно автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном пользуются 12 миллионов человек. Протяженность путей Московского метро 278 км. Оно состоит из двенадцати линий, на которых находится сто семьдесят две станции. Большинство станций — подземные, однако, есть и наземные и пять надземных. Самая короткая протяженность путей между станциями «Деловой центр» и «Международная», самая длинная между «Волгоградским проспектом» и «Текстильщиками».
8. Предположительно в Москве существует секретная линия метрополитена. Считается, что она была построена для обеспечения связи между Кремлем и другими учреждениями с бункерами для укрытия в случае опасности. Однако достоверных подтверждений этому нет.
9. Москва имеет большое значение как научный и культурный центр. Находящаяся здесь Российская Академия Наук включает 90 отделений и 78 исследовательских центров. Помимо РАН в Москве находятся и другие научные академии. Коллекции московских музеев — Третьяковской галереи и Пушкинского соперничают с самыми знаменитыми коллекциями мира. В Москве действуют 109 кинотеатров, 31 киноконцертный зал, 142 выставочных центра, 78 музеев и 72 театра.
10. Существует легенда о том, что знаменитые сокровища тамплиеров находятся в Москве. Сокровища были тайно вывезены из Парижа во время разгрома ордена. Сохранились в Москве и следы пребывания тамплиеров. Их можно увидеть на стенах Свято-Данилова монастыря. Первый ярус надвратной церкви оформлен лепными розетками в форме герба тамплиеров — шестилепестковой розой в белой квадратной рамке, углы которой срезают четыре кольца.
7. Москва — современный транспортный узел. Ежедневно автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном пользуются 12 миллионов человек. Протяженность путей Московского метро 278 км. Оно состоит из двенадцати линий, на которых находится сто семьдесят две станции. Большинство станций — подземные, однако, есть и наземные и пять надземных. Самая короткая протяженность путей между станциями «Деловой центр» и «Международная», самая длинная между «Волгоградским проспектом» и «Текстильщиками».
8. Предположительно в Москве существует секретная линия метрополитена. Считается, что она была построена для обеспечения связи между Кремлем и другими учреждениями с бункерами для укрытия в случае опасности. Однако достоверных подтверждений этому нет.
9. Москва имеет большое значение как научный и культурный центр. Находящаяся здесь Российская Академия Наук включает 90 отделений и 78 исследовательских центров. Помимо РАН в Москве находятся и другие научные академии. Коллекции московских музеев — Третьяковской галереи и Пушкинского соперничают с самыми знаменитыми коллекциями мира. В Москве действуют 109 кинотеатров, 31 киноконцертный зал, 142 выставочных центра, 78 музеев и 72 театра.
10. Существует легенда о том, что знаменитые сокровища тамплиеров находятся в Москве. Сокровища были тайно вывезены из Парижа во время разгрома ордена. Сохранились в Москве и следы пребывания тамплиеров. Их можно увидеть на стенах Свято-Данилова монастыря. Первый ярус надвратной церкви оформлен лепными розетками в форме герба тамплиеров — шестилепестковой розой в белой квадратной рамке, углы которой срезают четыре кольца.
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11. 16 июня 1904 г. в Москву пришел сильный смерч. Разрушив по пути несколько деревень, сломав вековые деревья в Сокольниках и разрушив дома в Лефортове, пройдясь по Москве-реке, смерч поднял вверх воду и оголил дно.
12. Одно из самых загадочных мест в Москве — Царицыно. Когда-то место, где была построена царская усадьба, называлось «Черная Грязь», потому что было «нечистым». С давних времен над ним словно висел злой рок, оно словно выживало своих владельцев.
13. Два самых знаменитых в мире алмаза хранятся в Москве в Алмазном фонде. Один из них называется «Шах», его масса 88 карат. На камень нанесены надписи, рассказывающие об его прежних владельцах. В 1829 году он был подарен Николаю I тегеранским шахом в знак примирения после разгрома русского посольства и убийства дипломата и поэта А. С. Грибоедова. Алмаз «Орлов» самый крупный в коллекции Алмазного фонда. Предположительно он был найден в Индии и был глазом статуи Будды. Впоследствии он был куплен графом Орловым в подарок Екатерине II.
14. Стеклянные окна появились в домах бояр в 16 веке, а до той поры у жителей Москвы вместо стекол был рыбий пузырь или слюда.
12. Одно из самых загадочных мест в Москве — Царицыно. Когда-то место, где была построена царская усадьба, называлось «Черная Грязь», потому что было «нечистым». С давних времен над ним словно висел злой рок, оно словно выживало своих владельцев.
13. Два самых знаменитых в мире алмаза хранятся в Москве в Алмазном фонде. Один из них называется «Шах», его масса 88 карат. На камень нанесены надписи, рассказывающие об его прежних владельцах. В 1829 году он был подарен Николаю I тегеранским шахом в знак примирения после разгрома русского посольства и убийства дипломата и поэта А. С. Грибоедова. Алмаз «Орлов» самый крупный в коллекции Алмазного фонда. Предположительно он был найден в Индии и был глазом статуи Будды. Впоследствии он был куплен графом Орловым в подарок Екатерине II.
14. Стеклянные окна появились в домах бояр в 16 веке, а до той поры у жителей Москвы вместо стекол был рыбий пузырь или слюда.
15. В 15-16 вв. москвичи для зимних забав делали коньки из костей животных.
16. Вот уже много лет в Москве, вокруг Чистых прудов, ездит трамвай «Аннушка». В нем расположено кафе.
17. Московская библиотека имени Ленина — самая крупнейшая в Европе.
18. Огромные дубы в Коломенском, простоявшие семьсот лет — самые старые деревья Москвы.
19. Знаменитый памятник Пушкину на Тверской раньше находился на противоположной стороне улицы. А на нынешнем месте стоит только пятьдесят лет.
16. Вот уже много лет в Москве, вокруг Чистых прудов, ездит трамвай «Аннушка». В нем расположено кафе.
17. Московская библиотека имени Ленина — самая крупнейшая в Европе.
18. Огромные дубы в Коломенском, простоявшие семьсот лет — самые старые деревья Москвы.
19. Знаменитый памятник Пушкину на Тверской раньше находился на противоположной стороне улицы. А на нынешнем месте стоит только пятьдесят лет.
20. Самая дорогая улица в Москве — Третьяковский проезд. Здесь находятся самые дорогие бутики.
21. Впервые водопровод появился в Москве в 1804 году. А систему канализации построили в 1898. Московский телеграф заработал в 1872 году, а первые телефоны начали звонить у москвичей в 1882. Лифт в Москве впервые был построен в 1901 году.
22. Две тонны отбросов и загрязняющих веществ в минуту выбрасываются в атмосферу современной Москвы.
23. 1 декабря 2008 года был установлен рекорд — 496 нарядно украшенных несколькими сотнями дизайнеров елей украсили предновогоднюю Москву.
24. В Москве якобы живут 12 известных привидений, не считая сотни малоизвестных. Среди них Черный монах, лимузин Берии, Кот Бегемот и другие.
25. Самые необычные скамейки Москвы находятся в саду Арт-музеон, рядом с Центральным домом художника. Здесь можно посидеть на скамейке-палитре, скамейке «хлебное зерно» или скамейке-сороконожке.
21. Впервые водопровод появился в Москве в 1804 году. А систему канализации построили в 1898. Московский телеграф заработал в 1872 году, а первые телефоны начали звонить у москвичей в 1882. Лифт в Москве впервые был построен в 1901 году.
22. Две тонны отбросов и загрязняющих веществ в минуту выбрасываются в атмосферу современной Москвы.
23. 1 декабря 2008 года был установлен рекорд — 496 нарядно украшенных несколькими сотнями дизайнеров елей украсили предновогоднюю Москву.
24. В Москве якобы живут 12 известных привидений, не считая сотни малоизвестных. Среди них Черный монах, лимузин Берии, Кот Бегемот и другие.
25. Самые необычные скамейки Москвы находятся в саду Арт-музеон, рядом с Центральным домом художника. Здесь можно посидеть на скамейке-палитре, скамейке «хлебное зерно» или скамейке-сороконожке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А у Вас от интересного до бреда вроде призраков.
26. Каждое утро Сергей Семенович присылает каждому москвичу по 10.000 "на кофе"?
Вы там поосторожней с хотелками.