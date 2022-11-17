25 интересных фактов о Москве

6. Москва со всех сторон окружена лесным массивом. А на территории самого города существует несколько парков, среди которых Тимирязевский, Измайловский, Ботанический сад с уникальной коллекцией растений, Нескучный сад. На востоке города расположен Природный национальный парк Лосиный остров.

7. Москва — современный транспортный узел. Ежедневно автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном пользуются 12 миллионов человек. Протяженность путей Московского метро 278 км. Оно состоит из двенадцати линий, на которых находится сто семьдесят две станции. Большинство станций — подземные, однако, есть и наземные и пять надземных. Самая короткая протяженность путей между станциями «Деловой центр» и «Международная», самая длинная между «Волгоградским проспектом» и «Текстильщиками».



8. Предположительно в Москве существует секретная линия метрополитена. Считается, что она была построена для обеспечения связи между Кремлем и другими учреждениями с бункерами для укрытия в случае опасности. Однако достоверных подтверждений этому нет.



9. Москва имеет большое значение как научный и культурный центр. Находящаяся здесь Российская Академия Наук включает 90 отделений и 78 исследовательских центров. Помимо РАН в Москве находятся и другие научные академии. Коллекции московских музеев — Третьяковской галереи и Пушкинского соперничают с самыми знаменитыми коллекциями мира. В Москве действуют 109 кинотеатров, 31 киноконцертный зал, 142 выставочных центра, 78 музеев и 72 театра.



10. Существует легенда о том, что знаменитые сокровища тамплиеров находятся в Москве. Сокровища были тайно вывезены из Парижа во время разгрома ордена. Сохранились в Москве и следы пребывания тамплиеров. Их можно увидеть на стенах Свято-Данилова монастыря. Первый ярус надвратной церкви оформлен лепными розетками в форме герба тамплиеров — шестилепестковой розой в белой квадратной рамке, углы которой срезают четыре кольца.