Шпаргалка по живописи: художница нарисовала «Девушку с жемчужной серёжкой» в разных стилях

Стилей и направлений в искусстве довольно много, и запутаться в них проще простого. Но благодаря этой статье вы сможете разобраться в картинах и понять, чем отличается один стиль от другого.
Художница Дина Муртазина нарисовала очень простую и понятную шпаргалку по живописи, выделив характерный элемент для каждого направления. За основу она взяла «Девушку с жемчужной серёжкой» в разных стилях.
Барокко — театральность
Для барокко в живописи свойственны торжественность, парадность, пышность, жизнеутверждающий характер и динамичность. Картины являются очевидными, эмоциональными и драматичными. Они прямые, без подтекста.
Импрессионизм — мазки и свет
Задача направления — не детально прорисовать объект, а показать впечатления от него. Импрессионисты используют крупные и энергичные этюдные мазки. Они отказываются от смешивания красок и чёткой прорисовки контуров.
Экспрессионизм — эмоции
Главные приёмы экспрессионистов — искажение и преувеличение. Мазки выразительные и заметные, цвета насыщенные и яркие. Для направления характерны острые резкие контуры и контрасты. И всё это для того, чтобы выразить глубокие чувства и эмоции: ужас, страх, негодование или восторг.
Кубизм — геометрическая деформация
Сюжет картины в кубизме представлен в двухмерной форме, кубисты стремятся создать плоское изображение. Оно лишено реалистичности и геометрично: прямые линии пересекаются, дополняются изогнутыми штрихами.
Супрематизм — геометрические фигуры
Характерные признаки стиля — комбинации геометрических форм и линий разных цветов. Задача художника-супрематиста — суметь запечатлеть на полотне саму сущность искусства, не прибегая к помощи конкретных образов.
Поп-арт — тиражирование
Поп-арт — это яркие цвета, броские, смелые темы и силуэты, юмор и лёгкость в подходе к изображению. Для направления характерны образы товаров массового потребления и сочетания бытовых предметов, фотографий, отрывков печатных изданий.
Абстракционизм — хаотичность
Абстракционизм отрицает изобразительность в искусстве. Для него характерны новаторские цветовые решения и геометрические формы, вызывающие у людей разнообразные ассоциации.
Сюрреализм — символизм
Основные особенности сюрреализма — аллюзии, парадоксальные сочетания форм и иллюзий. Образы из подсознания художников абсурдно сочетаются с реальностью. Нет никаких рамок.
Дадаизм — коллаж
Дадаизм — авангардистское нигилистическое движение. Он отрицает упорядоченные формы, стандарты и каноны, гармоничное сочетание цветов и рациональность линий.
Минимализм — простота
Картины в стиле минимализм можно узнать по простоте и повторению геометрических фигур, очищенных от всякого символизма. Изображение ассиметрично, пространство не загружено.
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