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Шпаргалка по живописи: художница нарисовала «Девушку с жемчужной серёжкой» в разных стилях

Шпаргалка по живописи: художница нарисовала «Девушку с жемчужной серёжкой» в разных стилях

Автор:
15 декабря 2022 10:00
Сообщество : Искусство
Метки: Девушку с жемчужной серёжкой   Шпаргалка по живописи   искусство   разный стиль   фото   художница   
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Стилей и направлений в искусстве довольно много, и запутаться в них проще простого. Но благодаря этой статье вы сможете разобраться в картинах и понять, чем отличается один стиль от другого.

Художница Дина Муртазина нарисовала очень простую и понятную шпаргалку по живописи, выделив характерный элемент для каждого направления. За основу она взяла «Девушку с жемчужной серёжкой» в разных стилях.


Барокко — театральность

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Для барокко в живописи свойственны торжественность, парадность, пышность, жизнеутверждающий характер и динамичность. Картины являются очевидными, эмоциональными и драматичными. Они прямые, без подтекста.


Импрессионизм — мазки и свет

Задача направления — не детально прорисовать объект, а показать впечатления от него. Импрессионисты используют крупные и энергичные этюдные мазки. Они отказываются от смешивания красок и чёткой прорисовки контуров.


Экспрессионизм — эмоции

Главные приёмы экспрессионистов — искажение и преувеличение. Мазки выразительные и заметные, цвета насыщенные и яркие. Для направления характерны острые резкие контуры и контрасты. И всё это для того, чтобы выразить глубокие чувства и эмоции: ужас, страх, негодование или восторг.


Кубизм — геометрическая деформация

Сюжет картины в кубизме представлен в двухмерной форме, кубисты стремятся создать плоское изображение. Оно лишено реалистичности и геометрично: прямые линии пересекаются, дополняются изогнутыми штрихами.


Супрематизм — геометрические фигуры

Характерные признаки стиля — комбинации геометрических форм и линий разных цветов. Задача художника-супрематиста — суметь запечатлеть на полотне саму сущность искусства, не прибегая к помощи конкретных образов.


Поп-арт — тиражирование

Поп-арт — это яркие цвета, броские, смелые темы и силуэты, юмор и лёгкость в подходе к изображению. Для направления характерны образы товаров массового потребления и сочетания бытовых предметов, фотографий, отрывков печатных изданий.


Абстракционизм — хаотичность

Абстракционизм отрицает изобразительность в искусстве. Для него характерны новаторские цветовые решения и геометрические формы, вызывающие у людей разнообразные ассоциации.


Сюрреализм — символизм

Основные особенности сюрреализма — аллюзии, парадоксальные сочетания форм и иллюзий. Образы из подсознания художников абсурдно сочетаются с реальностью. Нет никаких рамок.


Дадаизм — коллаж

Дадаизм — авангардистское нигилистическое движение. Он отрицает упорядоченные формы, стандарты и каноны, гармоничное сочетание цветов и рациональность линий.


Минимализм — простота

Картины в стиле минимализм можно узнать по простоте и повторению геометрических фигур, очищенных от всякого символизма. Изображение ассиметрично, пространство не загружено.

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Метки: Девушку с жемчужной серёжкой   Шпаргалка по живописи   искусство   разный стиль   фото   художница   
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Snork Snorkoff 53 минуты назад
Короч барокко и иногда сюрреализм, остальное тупо мазня.
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1k
Евгений 14 минут назад
В общем - рисуешь как Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей - придумывай слово заканчивающееся на .....изм и называй это новым стилем.
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16k
Виталий Касандров 18 минут назад
Таки все картинки нарисованы в одном стили анимепохеризм.
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