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20 интересных артефактов из древности

20 интересных артефактов из древности

Автор:
06 мая 2022 16:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: Занятно   артефакты   древний мир   древности   из прошлого   интересно   история   предметы прошлого   
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Мы собрали для вас коллекцию самых старых, интригующих и крутых артефактов. Благодаря сабреддиту Artefact Porn у нас нет недостатка в материале: в этом интернет-сообществе публикуется множество фотографий и описаний предметов самых разных исторических периодов. Смотрите и наслаждайтесь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Занятно   артефакты   древний мир   древности   из прошлого   интересно   история   предметы прошлого   
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2  комментария
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Max Z Shtirlic 40 минут назад
п.19 800 лет прошло, а причины отсутствия на работе не поменялись

Разве что вместо скорпиона теперь пишут: был сбит электросамокатом!
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