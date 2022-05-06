20 интересных артефактов из древности

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1. Набор астрономических инструментов 1557 года, в который входят солнечные часы, карта мира и компас
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8. Мужские и женские фигурки из слоновой кости с открытыми внутренними органами - 1600 год
10. Корейское пушечное ядро с взрывателем замедленного действия. При выстреле оно действовало почти как граната
12. Эта скульптура Человекольва, найденная археологами в Германии в 1939 году, является старейшим из известных антропоморфных изображений животных в мире. Ей 40 тысяч лет
19. Табличка с объяснительными по поводу отсутствия на работе, датируемая 1250 годом
Причины такие: ужалил скорпион, разболелся глаз, у дочери кровотечение, нужно было провести похоронные приготовления, нужно было укрепить дверь, пора было варить пиво и т. п.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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