15 детей отечественных звезд, которые похожи на звездных родителей, как отражение в зеркале

1495
15
Звездные родители гордятся своими детьми, берут их на светские мероприятия с раннего возраста, помогают в карьере. Иногда сходство со знаменитыми мамами и папами видно невооруженным взглядом, что даже гадать не нужно, чей это ребенок. Генетика все-таки мощная штука.
×
А на кого из родителей похожи вы?
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 актеров, которые отказались от крупных ролей при странных обстоятельствах
- "Даже под фанеру петь не умеют!": отечественные звезды, которые опозорились с фонограммой
- Дуэйн «Скала» Джонсон красуется мышцами по дороге в тренажерный зал
- 16 причудливых имен детей российских знаменитостей
- Как сейчас выглядят дети знаменитых российских отцов и матерей
28
Понравилось28
Новости партнёров
По машинам на улицах Москвы вы узнаете их....
Это же Даня Крастер (шутка)