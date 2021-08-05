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15 детей отечественных звезд, которые похожи на звездных родителей, как отражение в зеркале

15 детей отечественных звезд, которые похожи на звездных родителей, как отражение в зеркале (15 фото)

Автор:
05 августа 2021 09:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети и родители   звездные родственники   звезды   знаменитости   отечественные звезды   шоу бизнес   
1495
15
Звездные родители гордятся своими детьми, берут их на светские мероприятия с раннего возраста, помогают в карьере. Иногда сходство со знаменитыми мамами и папами видно невооруженным взглядом, что даже гадать не нужно, чей это ребенок. Генетика все-таки мощная штука.
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Метки: дети и родители   звездные родственники   звезды   знаменитости   отечественные звезды   шоу бизнес   
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10  комментариев
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1k
Lana Krasnovska 22 минуты назад
Интересно, а сын Макаревича осознаёт факт того, что его папаша - конченный подонок?
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15k
Пумба 13 минут назад
Как говорила моя бабка, похожи как свинья на дождь.
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14k
seller-k 13 минут назад
Как теперь с этим жить - дети похожи на родителей
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2k
Sergius SPb 22 минуты назад
Золотая молодежь.
По машинам на улицах Москвы вы узнаете их....
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36k
Олег Полчаса назад
вроде как дети, а маска надмерности и зажранности уже на лицах.
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64
Andrews32 Полчаса назад
Какой такой Иван Макаревич!
Это же Даня Крастер (шутка)
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Лесли 🥰 39 минут назад
Никита Пресняков и Никита Малинин симпатичные парни))))
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