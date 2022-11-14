14 ситуаций, когда не стоит даже пытаться понять логику людей

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Иногда люди ведут себя странно. Их поведение нетипично, потому вызывает много вопросов. Мы собрали разные ситуации, которые выходят за рамки разумного.
Однояйцевые братья-близнецы Джош и Джереми создали семью с другими однояйцевыми сестрами-близняшками Бриттани и Бриане. У обеих пар родились сыновья. И хоть технически они двоюродные братья, генетически - мальчики братья. А еще две семьи живут в одно
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Это любовь? Анна Николь Смит вышла замуж за своего 89-летнего мужчину в 1994 году, он умер через год, оставив ей внушительную сумму
Идентичные близняшки Анна и Люси встречаются с одним парнем по имени Бен, говорят, что в отношениях нет ревности
Источник:
АНТИФИШКИ
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Старик ничего не оставлял А.Н.Смит... Она 11 лет судилась с его сыном Пирсом и только после смерти последнего (в 2005-ом) смогла получить доступ к средствам бывшего мужа
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Ну это легко.От прослушки.Чтоб корпоративные тайны никто не украл.
А вот то что они всем коллективом ссать ходят и не смывают,это уже клиника.А хотя если это европа,то нормально.Воду экономят.Там же Путин цены им поднял.
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Ну тут две версии:или молча,или попи.зд.ыв.ая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пастафарианство#Убежденияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пастафарианство#Убеждения
Раздел - головные уборы на фотографиях для документов.
потому что ноги длинные, именно длинные ноги позволяют так обвивать одну ногу за другую. У меня жена так постоянно на столом сидит.
Тут одно из лучших фото