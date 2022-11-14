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14 ситуаций, когда не стоит даже пытаться понять логику людей

14 ситуаций, когда не стоит даже пытаться понять логику людей

Автор:
14 ноября 2022 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   логика   люди   придумали же   ситуации   смешно   
5424
15

Иногда люди ведут себя странно. Их поведение нетипично, потому вызывает много вопросов. Мы собрали разные ситуации, которые выходят за рамки разумного.

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Источник:

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Метки: Прикол   забавно   логика   люди   придумали же   ситуации   смешно   
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50  комментариев
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60k
google.ru 2 часа назад
Y Путина с Лукашенко тоже один парень..
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10k
Dmitry 7 минут назад
Конечно это любовь. К деньгам))).
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1k
Игорь Меншиков 13 минут назад
Идентичные близняшки Анна и Люси встречаются с одним парнем по имени Бен, говорят, что в отношениях нет ревности. А потом изменит обеим с третьей
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
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8k
Мариус Полчаса назад
Исправлю значительную неточность:
Старик ничего не оставлял А.Н.Смит... Она 11 лет судилась с его сыном Пирсом и только после смерти последнего (в 2005-ом) смогла получить доступ к средствам бывшего мужа
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Комментарий удален. Причина: флуд
−26
295
Андерсен shmulik 19 минут назад
Да видим уже. Иди обратно утопись, не надо было тебе всплывать
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27k
Квантовый переход 40 минут назад
На работе кто-то постоянно прячет телефон в баке
--------–------------
Ну это легко.От прослушки.Чтоб корпоративные тайны никто не украл.
А вот то что они всем коллективом ссать ходят и не смывают,это уже клиника.А хотя если это европа,то нормально.Воду экономят.Там же Путин цены им поднял.
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27k
Квантовый переход 45 минут назад
И как девушки так сидят?
-------------
Ну тут две версии:или молча,или попи.зд.ыв.ая.
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763
pka2004 45 минут назад
Там ещё волоснёй с мудей весь диван завален.
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27k
Квантовый переход 47 минут назад
На нем и еб.лись тоже.
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27k
Квантовый переход 50 минут назад
Думаю все догадались откуда она приехала?
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3k
Старичок Час назад
Комментарий к фото
им ведь ничто не мешает, вот и сидят так
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7k
ГГалка Час назад
кресло с наручниками и чьмито волосами/шерстью - сжечь. запас яиц - видимо к пасхе. пирсинг для очков - просто глупость, не практично и не красиво, но уже ничему не удивляемся... остальное лень комментировать) но вот это: блин я теперь вся догадками измучаюсь....в одно...что? куда? кто кого???(((
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454
Лютый вам Бетховен ГГалка 55 минут назад
По моему это было "в одном доме".
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37k
turyst Час назад
Интересно, а чем автору не угодил выход на чердак/крышу, в школе?
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1k
ChePaev Час назад
"как девушки так сидят?" (с)
потому что ноги длинные, именно длинные ноги позволяют так обвивать одну ногу за другую. У меня жена так постоянно на столом сидит.

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4k
alex Час назад
Комментарий к фото
и я тоже хочу быть их парнем
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2k
Сергей 2 часа назад
Не девушка готовится к фото на паспорт, а беженка из у. И такой диван не покупать надо, а сжечь.
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5k
sedoisever 2 часа назад
Автор, у тебя-то что с логикой? Каким она (логика) боком к забытым наручникам, к тому, как сидит девушка или к браку близнецов?
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28k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Брутально, итить..
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28k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
В одно что?
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23k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
А то, что в нём просто гора мусора его не смущает? Как можно покупать такое?
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Спелая кукурузинка

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