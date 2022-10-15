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14 нелепых ситуаций, в которые попали люди, продавая вещи в интернете

14 нелепых ситуаций, в которые попали люди, продавая вещи в интернете

Автор:
15 октября 2022 10:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   зеркала   идиоты   мастера продаж   продажа   продам в интеренете   смешно   
2333
15

Чтобы купить что-то нужное, надо продать нечто ненужное. Это мы Дядю Федора перефразировали. Герои нашей подборки как раз решили избавиться от лишнего хлама в интернете, но отражающие поверхности предметов их подставили.

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А вы часто продаете вещи через интернет?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   зеркала   идиоты   мастера продаж   продажа   продам в интеренете   смешно   
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6  комментариев
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7k
Алексей 44 минуты назад
Чайник со свистком
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781
комнатный сибиряк 18 минут назад
Неужели нельзя зеркало чуть со стороны сфоткать , чтоб отражение в кадр не попало?
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19k
Corvus Corax 47 минут назад
"А вы часто продаете вещи через интернет?"

С какой целью интересуешься?
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