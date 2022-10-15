14 нелепых ситуаций, в которые попали люди, продавая вещи в интернете

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Чтобы купить что-то нужное, надо продать нечто ненужное. Это мы Дядю Федора перефразировали. Герои нашей подборки как раз решили избавиться от лишнего хлама в интернете, но отражающие поверхности предметов их подставили.
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А вы часто продаете вещи через интернет?
Источник:
АНТИФИШКИ
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