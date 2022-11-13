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Интересные снимки отечественных артистов

Интересные снимки отечественных артистов

Автор:
13 ноября 2022 22:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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9k
Василенко Татьяна Час назад
Классный пост! Я эти фото раньше не видела...
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7k
amrita 5 минут назад
Какая мода была "ужасная" в 90-х
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