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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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Главный режиссер Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе беседует в артистом столичного театра им. Вахтангова Владимиром Этушем. 13 июня 1986 года.
6.
Алексей Лысенков, Дмитрий Губерниев, Маргарита Симоньян, Эрнест Мацкявичюс и Мария Ситтель, 2002 год.
11.
Юрий Гагарин с Эльвирой Бруновской и Вадимом Бероевым, 1960-е годы.
Популярный российский актёр Егор Бероев является внуком «того самого Бероева» – Вадима Бероева, который известен благодаря роли майора Вихря в одноименном советском фильме 1967 года.
Популярный российский актёр Егор Бероев является внуком «того самого Бероева» – Вадима Бероева, который известен благодаря роли майора Вихря в одноименном советском фильме 1967 года.
14.
Мария Козакова, к слову, является наследницей двух прославленных дедов (Юрий Яковлев и Михаил Козаков), которые сделали бесценный вклад своими фильмами и ролями в отечественную киноиндустрию. Да и родители у нее известные актеры: Алёна Яковлева и Кирилл Козаков.
18.
Татьяна Тарасова вместе со своими первыми учениками: Татьяна Войтюк и Вячеслав Жигалин, 1970 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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