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Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Автор:
13 ноября 2022 21:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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Думаю, люди на фотографиях в представлении не нуждаются.
Но если вдруг кого-то не узнаете - пишите в комментах, будем вспоминать вместе :)
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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1  комментарий
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Василенко Татьяна 57 минут назад
Вот сколько фильмов о войне я не смотрела - самый лучший Жуков получился у Михаила Ульянова! Никому не удалось так сыграть!
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