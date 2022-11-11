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Трагедия плохих заклёпок: что погубило «Титаник» помимо айсберга

Трагедия плохих заклёпок: что погубило «Титаник» помимо айсберга

Автор:
11 ноября 2022 23:17
Сообщество : Истории
Метки: версия Титаника   истории   крушение Титаника   причины   титаник   трагедия   
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В 1912 году в водах Северной Атлантики произошла одна из самых крупнейших и знаменитых трагедий – гибель «Титаника», в результате которой погибло 1635 человек. Из-за нехватки шлюпок эвакуировали лишь 712 человек. А могло ли всё обернуться иначе? Безусловно, и дело далеко не только в айсберге.

Для своих размеров и габаритов лайнер довольно быстро пошёл на дно. Ему потребовалось всего 2 часа 40 минут. Продержись на воде дольше, к нему подоспела помощь, и тогда спасти удалось бы 1 178 пассажиров.

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Можно вычленить ещё немало «если бы», но начнём издалека – с конкуренции, которую принято считать толчком к развитию. Отчасти это так, если не касаться вопросов рентабельности. Зачастую, люди хотят быть конкурентоспособными при максимальной экономии.


К слову, именно поэтому на «Титанике» оказалось меньше шлюпок, чем должно было быть. И это при том, что вместительность судна составляла 3 300 человек. Слабо оправдывает ситуацию тот факт, что на большинстве судов в те времена шлюпок было меньше, чем требовалось.

А ведь именно хозяева «Титаника» заявляли, что лайнер просто невозможно потопить!


Но сэкономили не только на этом. Проблемы были с заклёпками на обшивке судна. Несмотря на качественную обшивку, именно на них решили не тратиться, поставив заклёпки из низкокачественной стали с высоким содержанием шлаков.

Именно эта мелочь и  сыграла ключевую роль, ведь в момент столкновения айсберг не только пропорол пробоину, но и начал срывать целые листы обшивки. Используй при строительстве более качественные материалы, этого удалось бы избежать.


Как итог, отсеки моментально заполнила вода, а ценой жизни стала каждая минута. Ведь сигнал бедствия с «Титаника» уловили сразу несколько судов, спешивших со своими шлюпками на помощь. Но, возможно, речь и не шла бы о заклёпках, отдай капитан судна лишь команду «полный назад».

Всё-таки лобовое столкновение с ледяной глыбой лайнер таких размеров мог пережить. Но, увы, история не терпит сослагательных наклонений.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: версия Титаника   истории   крушение Титаника   причины   титаник   трагедия   
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2  комментария
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Юрьевич 15 минут назад
Главное - это грамотно выбрать страховую компанию. Остальное всё фигня.
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Сергей Алексеевич 14 минут назад
В любых похожих историях всегда виноваты мудаки-коммерсанты, желающие набить свой карман. В основном им это удаётся без последствий, данный же случай - один из тех, где всё пошло не по плану.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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