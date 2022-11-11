Трагедия плохих заклёпок: что погубило «Титаник» помимо айсберга

Можно вычленить ещё немало «если бы», но начнём издалека – с конкуренции, которую принято считать толчком к развитию. Отчасти это так, если не касаться вопросов рентабельности. Зачастую, люди хотят быть конкурентоспособными при максимальной экономии.

К слову, именно поэтому на «Титанике» оказалось меньше шлюпок, чем должно было быть. И это при том, что вместительность судна составляла 3 300 человек. Слабо оправдывает ситуацию тот факт, что на большинстве судов в те времена шлюпок было меньше, чем требовалось.