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30 редких портретов личностей, которые вошли в историю

30 редких портретов личностей, которые вошли в историю

Автор:
12 января 2023 20:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотографии   известные люди   исторические кадры   исторические личности   исторические фото   история   люди   подборка   старые фото   
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Кто влияет на ход истории? Конечно, люди. В этой подборке - портреты личностей из разных сфер и уголков мира, которые оставили свой след в истории благодаря своим достижениям, событиям, связанным с ними или наследию. Им удалось повлиять на большинство, или просто запомниться чем-то знаковым.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотографии   известные люди   исторические кадры   исторические личности   исторические фото   история   люди   подборка   старые фото   
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5  комментариев
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1k
Максим Макашев 40 минут назад
самая красивая киноактриса
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Alex 11 минут назад
Не особо редкое конечно.....
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4k
Сергей 11 минут назад
И чего так носятся с этой Анной Франк? Чем она лучше той же Тани Савичевой писавшей свой дневник в блокадном Ленинграде? Тем что она в отличии от Савичевой еврейка?
Да и ставить каких то Бутча Кэссиди и Бедовую Джейн на одну доску с Толстым, Дарвином и даже Склодовской-Кюри - это не комильфо.
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102
ruslan d Полчаса назад
Отличные фотки
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