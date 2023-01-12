30 редких портретов личностей, которые вошли в историю

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Кто влияет на ход истории? Конечно, люди. В этой подборке - портреты личностей из разных сфер и уголков мира, которые оставили свой след в истории благодаря своим достижениям, событиям, связанным с ними или наследию. Им удалось повлиять на большинство, или просто запомниться чем-то знаковым.
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Томас Эдисон - создатель фонографа, и одного из первых коммерчески успешных вариантов лампы накаливания
Анна Франк - еврейская девочка, которая с семьёй скрывалась от нацистского террора в Нидерландах, но в итоге была найдена и отправлена в Освенцим. Известна по всему миру благодаря ее случайно сохранившимся дневникам
Мария Склодовская-Кюри - польская и французская учёная, удостоенная Нобелевских премий по физике и химии
Фредерик Дуглас - американский писатель, который бежал из рабства. Один из самых известных борцов за права чернокожего населения
Джеронимо - индейский военный предводитель апачей. Он на протяжении 25 лет был лидером борьбы против вторжения США на территории своего племени. Был вынужден сдаться в 1886 году
Иосиф Сталин, Франклин Д. Рузвельт и Уинстон Черчилль на Тегеранской конференции, 1943 год
Британскую политическую активистку Эммелин Панкхёрст (1858-1928) арестовывают за протесты. Она была лидером движения суфражисток, и сыграла важную роль в борьбе за избирательные права женщин
Гарриет Табмен - борец против рабства и за социальные реформы в США. Она спасла около 70 порабощённых людей через подземную железную дорогу
Махатма Ганди - индийский политический деятель, чьи взгляды были основаны на философии ненасилия
Сиатль - вождь индейских племён суквомиши и дувомиши, который годами отстаивал политику мирного сосуществования с белыми поселенцами
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да и ставить каких то Бутча Кэссиди и Бедовую Джейн на одну доску с Толстым, Дарвином и даже Склодовской-Кюри - это не комильфо.