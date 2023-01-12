30 редких портретов личностей, которые вошли в историю

Кто влияет на ход истории? Конечно, люди. В этой подборке - портреты личностей из разных сфер и уголков мира, которые оставили свой след в истории благодаря своим достижениям, событиям, связанным с ними или наследию. Им удалось повлиять на большинство, или просто запомниться чем-то знаковым.

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Винсент Ван Гог в возрасте 19 лет 0 Источник:

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Авраам Линкольн 0 Источник:

Никола Тесла 0 Источник:

Энни Оукли - женщина-стрелок из США, один из лучших стрелков конца XIX-начала XX веков 0 Источник:

Король Георг V и Николай II, 1913 год 0 Источник:

Томас Эдисон - создатель фонографа, и одного из первых коммерчески успешных вариантов лампы накаливания 0 Источник:

Фрида Кало - мексиканская художница 0 Источник:

Анна Франк - еврейская девочка, которая с семьёй скрывалась от нацистского террора в Нидерландах, но в итоге была найдена и отправлена в Освенцим. Известна по всему миру благодаря ее случайно сохранившимся дневникам 0 Источник:

Мария Склодовская-Кюри - польская и французская учёная, удостоенная Нобелевских премий по физике и химии 0 Источник:

Фредерик Дуглас - американский писатель, который бежал из рабства. Один из самых известных борцов за права чернокожего населения 0 Источник:

Лев Николаевич Толстой 0 Источник:

Бутч Кэссиди - известный грабитель банков и поездов в Америке, лидер преступной группы 0 Источник:

Григорий Ефимович Распутин 0 Источник:

Джеронимо - индейский военный предводитель апачей. Он на протяжении 25 лет был лидером борьбы против вторжения США на территории своего племени. Был вынужден сдаться в 1886 году 0 Источник:

Иосиф Сталин, Франклин Д. Рузвельт и Уинстон Черчилль на Тегеранской конференции, 1943 год 0 Источник:

Последняя фотография Ленина, 1923 год 0 Источник:

Французский художник Клод Моне в своей усадьбе Живерни, откуда он черпал вдохновение 0 Источник:

Чарлз Дарвин 0 Источник:

Британскую политическую активистку Эммелин Панкхёрст (1858-1928) арестовывают за протесты. Она была лидером движения суфражисток, и сыграла важную роль в борьбе за избирательные права женщин 0 Источник:

Теодор Рузвельт 0 Источник:

Бедовая Джейн - одна из самых легендарных женщин Дикого Запада, профессиональный скаут 0 Источник:

Карл Маркс 0 Источник:

Гарриет Табмен - борец против рабства и за социальные реформы в США. Она спасла около 70 порабощённых людей через подземную железную дорогу 0 Источник:

Альберт Эйнштейн 0 Источник:

Одри Хепбёрн 0 Источник:

Махатма Ганди - индийский политический деятель, чьи взгляды были основаны на философии ненасилия 0 Источник:

Марк Твен 0 Источник:

Королева Елизавета II 0 Источник:

Сиатль - вождь индейских племён суквомиши и дувомиши, который годами отстаивал политику мирного сосуществования с белыми поселенцами 0 Источник: