Алмазный город, превратившийся в обитель призраков

Совершенно случайно во время расчистки железнодорожных путей рабочий Захариас Левала обнаружил интересный блестящий камешек. Дело было в районе бухты Людерица в Западной Африке (в 1908 году – германской колонии).
Зах отдал находку Августу Штауху – мастеру бригады. Тот немного разбирался в минералогии и слегка поскреб камешком стекло своих наручных часов. Анализ подтвердил, что камень – действительно алмаз. И принесен, вероятно, ветром из устья Оранжевой реки.
Камни с этой территории обычно не слишком большие, но очень чистые. Что делает продукцию из Юго-Западной Африки очень востребованной на рынке. Никаких дивидендов рабочему находка не принесла. Зато мастер – Штаух вместе с напарником быстро сориентировались и выкупили права на небольшой 75-метровый участок. И приступили к разработке.
И неподалеку от портового города Людериц начал рождаться город Колманскоп. Ему дали такое название в честь погибшего здесь человека: Джон Колман застрял здесь на повозке с волами и умер от жажды.
Работа закипела. Со всех сторон сюда потянулись старатели и любители приключений. Алмазы – это гарантированное богатство. Надо только ухватить удачу за хвост. За пару лет Колманскоп превратился в богатейший африканский город.
Вчерашние старатели, ставшие миллионерами, с европейским размахом приступили к обустройству своей обители: роскошные особняки, школа, больница росли как грибы после дождя.
Магазины, почтовое отделение, коптильня, пивоварня, мини-производства сосисок и лимонада – чего здесь только не было. Бурлила в алмазном сердце и культурная жизнь: сюда приезжали выступать лучшие музыканты и театральные труппы.
В 1912 году показатели добычи превысили 11% от общего мирового объема. В Колманскопе даже запустили первый в Африке трамвай: могли себе позволить.
Воду доставляли за 100 километров из пресного источника по железной дороге. Чистейший восторг продлился еще несколько лет и закончился внезапно вместе с алмазами.
Многие белые уехали, и на добычу на гораздо более невыгодных условиях поставили местных: по 16-18 рабочих часов в сутки, тяжелые условия содержания, чуть ли не как в концлагере.
По окончании смены рабочих мало того что обыскивали, так еще и заставляли выпить слабительное и просвечивали рентгеновским аппаратом, чтобы те не вынесли за периметр камни.
Ситуация усугубилась тем, что на реке Оранжевой меньше чем за 300 километров обнаружилось новое месторождение. Народ рванул туда, город начал стремительно пустеть.
Consolidated Diamond Mines – компания, владевшая выработками, тоже свернулась. В 1956 году город покинули три последних семьи. И он окончательно стал призраком.
В конце 80-х здесь отреставрировали несколько зданий и организовали музей – как наглядное свидетельство того, что все когда-то заканчивается. И богатство тоже. Колманскоп используют как место съемки фильмов, передач и телешоу. Но пустыня медленно, метр за метром, поглощает принадлежащее ей, словно возвращая в утробу свое, когда-то отобранное людьми.
Жизнь города была короткой и яркой, как вспышка. Или сияние драгоценного камня. Меньше чем за 40 лет он достиг небывалого расцвета и потух. Что, собственно, предсказуемо, ведь «алмаз – камень, излучающий изысканность вечности. Каждого завороженного его блеском ждет только уничтожение. Однако, даже зная об этом, воспротивиться невозможно».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или опять двойные стандарты?!