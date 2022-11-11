Алмазный город, превратившийся в обитель призраков

И неподалеку от портового города Людериц начал рождаться город Колманскоп. Ему дали такое название в честь погибшего здесь человека: Джон Колман застрял здесь на повозке с волами и умер от жажды.

Работа закипела. Со всех сторон сюда потянулись старатели и любители приключений. Алмазы – это гарантированное богатство. Надо только ухватить удачу за хвост. За пару лет Колманскоп превратился в богатейший африканский город.