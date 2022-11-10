Изобретения, которые стали популярны из-за Первой Мировой войны и прочно вошли в нашу жизнь

В 1917 году американская фирма Kimberly-Clark начала массовое производство целлюлозной ваты, она впитывала любые жидкости в пять раз быстрее, чем любые перевязочные материалы. К 1920 году военные стали сокращать закупки чудо-ваты и встал вопрос о сокращении производства. Но тут возникла идея о женских гигиенических прокладках. говорят, что её подсказали медсестры, которые трудились во фронтовых госпиталях.

Так появились прокладки Kotex. Сначала они не пользовались особым спросом, а потом произошел настоящий бум и прокладки стали использовать практически все женщины в США, ну а следом и в остальном мире.

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