Изобретения, которые стали популярны из-за Первой Мировой войны и прочно вошли в нашу жизнь

Среди них - презервативы, чай в пакетиках, наручные часы. И не только.
Гигиенические прокладки
В 1917 году американская фирма Kimberly-Clark начала массовое производство целлюлозной ваты, она впитывала любые жидкости в пять раз быстрее, чем любые перевязочные материалы. К 1920 году военные стали сокращать закупки чудо-ваты и встал вопрос о сокращении производства. Но тут возникла идея о женских гигиенических прокладках. говорят, что её подсказали медсестры, которые трудились во фронтовых госпиталях.
Так появились прокладки Kotex. Сначала они не пользовались особым спросом, а потом произошел настоящий бум и прокладки стали использовать практически все женщины в США, ну а следом и в остальном мире.
Наручные часы
Конечно, они были и до Первой Мировой. Но стали популярны именно во время войны - во время боевых действий они были просто необходимы, хотя бы для того, чтобы синхронизировать начало боя. Первыми их получили летчики, а потом и остальные военные.
После войны наручные часы стали массовым явлением и первой компанией, которая выпустила их для гражданских, стала Cartier.
Чайные пакетики
Они появились в начале ХХ века: ушлый американский торговец рассылал образцы чая по магазинам в тонких шелковых мешочках. И один из потенциальных покупателей шутки ради окунул этот мешочек в кипяток. В итоге получил крепкий, ароматный напиток без единого листика в чае.
Ну а во время войны чайные пакетики оценили немецкие солдаты. Компания Teekanne поставляла на фронт марлевые мешочки с заваркой и военные с удовольствием их употребляли. А после Первой Мировой множество фирм по всему миру запустили производство пакетиков, но уже из целлюлозной фильтр-бумаги.
Салфетки для лица
В России их чаще называют бумажными платочками. Их также изобрели умельцы из Kimberly-Clark - когда думали куда деть избыток целлюлозы. Новый продукт назвали Kleenex и запустили массовую рекламу. Через несколько лет салфетки были уже в сумочке у каждой американской дамы.
Застежка-молния
До 1913 года элементы одежды или сумок соединялись крючками и пуговицами. А потом главный дизайнер Universal Fastener Company придумал бегунок, соединяющий мелкие зубчики.
Молнии стали массово применять во время войны, а на “гражданку” это изобретение попало в 1923 году.
Презервативы
Их пытались изобрести ещё в Италии XVI века. Тогда бушевал сифилис и для профилактики пытались использовать холщовые мешочки, пропитанные экстрактами трав. Идея сомнительная и бесполезная, поэтому и не прижилась.
Зато о ней вспомнили во время Первой Мировой. Тогда в войсках опять вспыхнула эпидемия сифилиса и немецкие ученые быстро сварганили презервативы - они не сильно отличались от современных, разве что были чуть толще. Их стали массово поставлять в войска и это остановило эпидемию венерических заболеваний.
После войны презервативы взяли “на вооружение” британцы и французы, а позже они разошлись по всему миру.
Источник:
АНТИФИШКИ
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