"Выходки свекрови достали!": истории от женщин, которые натерпелись от матери мужа

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Выходя замуж, многие никак не могу найти общий язык с матерями мужей. Вот некоторые истории от женщин, которые столкнулись с кошмарными ситуациями.
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А какие отношения с родственниками супругов у вас?
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И шо я вам могу сказать Из профэссорской семьи, два высших образования, умеет готовить, хорошая работа, очень аккуратная, шьет, вяжет, играет на фортепиано. В общем, гадюка та еще.
Например, вопрос - может ли у мужчины по имени Лев Иванчев вообще наличествовать свекровь? Ну разве только он пид*р...
Это перманентная тема, "Закон сохранения бабской стервозности" ))) Хотя встречаются и адекватные свекрови, но это исключения, подтверждающие правило.