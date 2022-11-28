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"Выходки свекрови достали!": истории от женщин, которые натерпелись от матери мужа

"Выходки свекрови достали!": истории от женщин, которые натерпелись от матери мужа

Автор:
28 ноября 2022 14:57
Сообщество : Юмор
Метки: из жизни   истории   отношения   про свекровь   родственники мужа   свекровь   свекровь достала   семья   фото   
4102
14

Выходя замуж, многие никак не могу найти общий язык с матерями мужей. Вот некоторые истории от женщин, которые столкнулись с кошмарными ситуациями.

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А какие отношения с родственниками супругов у вас?


Источник:

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Метки: из жизни   истории   отношения   про свекровь   родственники мужа   свекровь   свекровь достала   семья   фото   
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12  комментариев
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9k
antonium 2 часа назад
Роза Марковна, я слышала, шо вы-таки женили своего Додика! Ну, и как вам невестка?
И шо я вам могу сказать Из профэссорской семьи, два высших образования, умеет готовить, хорошая работа, очень аккуратная, шьет, вяжет, играет на фортепиано. В общем, гадюка та еще.
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35k
Седой 9 минут назад
Ой а с тещами то чего, зять не нарадуется что ли...
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3k
vasilykopkov Полчаса назад
Похоже, что больше половины - выдумки школоты...
Например, вопрос - может ли у мужчины по имени Лев Иванчев вообще наличествовать свекровь? Ну разве только он пид*р...
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6k
tamin 36 минут назад
Ох уж эти истории из серии две женщины не могут найти общий язык. А в Китае на детей лежит обязанность ухаживать за стариками. И ни дай бог иначе-позор. А на Кавказе тоже так. Все мы там будем и ой не факт, что будем лучше. Возраст никого не щадит и потом будем долго вспоминать родных, которых лишний раз не обняли и ругались.....
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1k
Faithless 42 минуты назад
Как Лев Иванчов обзавелся свекровью, учитывая нынешний антипидорский вектор страны?
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1k
Сергей 49 минут назад
Посмотрим, какими свекровями станут эти жалобщицы лет так этак через 15-20.
Это перманентная тема, "Закон сохранения бабской стервозности" ))) Хотя встречаются и адекватные свекрови, но это исключения, подтверждающие правило.
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949
D. K Час назад
В большинстве случаев всего то и нужно - научиться говорить "Нет". В остальных - посылать нах...не грубо и прямо а в принципе. Нах как жизненная позиция.
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
Ну первую историю, про бездельницу я бы наверное согласился с свекровью.
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