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Старица

Старица

Автор:
08 ноября 2022 21:28
Метки: Старица   фото   яавтор   
156
34

Старица — город (с 1297) в Тверской области России. Основан в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем как крепость на реке Старице.

До начала XVI века Старица обычно именовалась Городок или Городеск. Закрепившееся за городом впоследствии название «Старица» дано по его расположению на одноимённой реке.

Существует предание, что на месте Старицы находился город Любим, который был до основания разорён татарами в 1292 году.

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4  комментария
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192
Тамара Витальевна 2 часа назад
Я в этом году была в Старице. Город выглядит более отремонтированным.чем здесь на фото. И монастырь очень интересен. Есть церковь времен Ивана Грозного.
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Алёна 55 минут назад
Да, фотки в посте очень устарели. Сейчас Старица серьезно преобразилась. Ездили 27.10.22. Жаль фото без кармы не выложить ( Влюбилась в этот чудесный, тихий городок.
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44k
Химический Али 2 часа назад
Эх, полазить бы там
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192
Тамара Витальевна 2 часа назад
вот такую Старицу увидела я. И там на старых домах удивительные наличники.
вот такую Старицу увидела я. И там на старых домах удивительные наличники.
вот такую Старицу увидела я. И там на старых домах удивительные наличники.
вот такую Старицу увидела я. И там на старых домах удивительные наличники.
вот такую Старицу увидела я. И там на старых домах удивительные наличники.
вот такую Старицу увидела я. И там на старых домах удивительные наличники.
вот такую Старицу увидела я. И там на старых домах удивительные наличники.
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