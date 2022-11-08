Старица — город (с 1297) в Тверской области России. Основан в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем как крепость на реке Старице.

До начала XVI века Старица обычно именовалась Городок или Городеск. Закрепившееся за городом впоследствии название «Старица» дано по его расположению на одноимённой реке.

Существует предание, что на месте Старицы находился город Любим, который был до основания разорён татарами в 1292 году.