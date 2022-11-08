156
34
Старица — город (с 1297) в Тверской области России. Основан в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем как крепость на реке Старице.
До начала XVI века Старица обычно именовалась Городок или Городеск. Закрепившееся за городом впоследствии название «Старица» дано по его расположению на одноимённой реке.
Существует предание, что на месте Старицы находился город Любим, который был до основания разорён татарами в 1292 году.
×
×
Церковь Параскевы Пятницы
Здесь и далее... несмотря на множество куполов и прочего - это одно-единственное здание...
Торговый павильон XIXв
Он представляет собой двухэтажную полуротонду желтого цвета с конусообразной крышей, украшенную полуколоннами. Некогда это здание выполняло функцию складского помещения, к тому же в нем продавались прохладительные напитки. По преданию, именно здесь покупал шампанское А. С. Пушкин во время приезда в Старицу в январе 1829 года.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Жюри раздало призы любителям фотографировать мангровые леса
- Любопытные факты об острове Врангеля
- "Где перья?!": Киркоров вышел на сцену в колготках и вызвал смех зрителей
- Женщина кинула слепого пса в чужой сад, и оставила грустную записку
- Главные злодеи Голливуда, которыми мы восхищались
Новости партнёров
реклама