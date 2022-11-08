8 страшноватых фактов о животных, которых мы всегда считали очаровашками

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На уроках биологии нас учили, что опасных зверей природа наградила ярким окрасом и злобным видом, поэтому, когда мы видим забавную пушистую мордашку, то теряем бдительность. Но под симпатичным образом может прятаться жестокий манипулятор, вымогатель и психопат. В этом посте вы узнаете невероятные факты о хорошо знакомых животных, которые на самом деле являются отъявленными злодеями.
Коалы
У коал самый маленький и гладкий мозг среди млекопитающих. В связи с этим животное не отличается интеллектом, а причиной учёные считают токсичные листья эвкалипта. Такая монодиета привела к тому, что коалы спят по 20 часов в сутки. Несмотря на безобидный вид у коалы злобный и асоциальный характер, самцы жестоко обращаются с самками, и не очень жалуют другие виды. Коалы часто попадают в неприятности, и люди стараясь помочь, становятся жертвами их острых когтей. Они не вымерли до сих пор только потому, что являются охраняемым видом и больше нет желающих есть листья эвкалипта. Также их мозг отлично защищён от ударов и травм, так как он занимает только 61 процент черепной коробки, а остальное - спинномозговая жидкость.
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Толстые лори
Глядя на этого симпатягу можно подумать, что он достаточно безобиден. Но на самом деле лори - единственный представитель ядовитых приматов. Яд выделяется из передних конечностей, поэтому лори часто лижут лапы, размазывая токсин по голове и накапливая его в слюне. В случае опасности животное пытается вцепиться своими ядовитыми лапами в противника. Яд лори вызывает удушье и смерть у мелких животных, а у человека - анафилактический шок.
Ученые обнаружили, что лори способны мимикрировать под индийскую кобру: яд, «очки» вокруг глаз, шипящие звуки, которые издают животные во время опасности.
Ученые обнаружили, что лори способны мимикрировать под индийскую кобру: яд, «очки» вокруг глаз, шипящие звуки, которые издают животные во время опасности.
Длиннохвостые кошки Маргай
Эти небольшие кошки живут в джунглях, и напоминают домашних питомцев. Но на самом деле они очень коварны. Когда длиннохвостая кошка охотится, она подражает крику своей предполагаемой добычи и заманивает ее в ловушку. Это первая кошка, которая пользуется вокальной имитацией для охоты.
Дельфины
Люди часто слышат истории про счастливое спасение человека дельфинами. Но мы плохо знаем тёмные стороны этих милых животных. Дельфины очень агрессивны по отношению к своим сородичам. Они бьются не на жизнь, а на смерть. И есть свидетельства издевательств дельфинов над другими морскими обитателями. Например, они ловят и специально топят птиц, хотя сами их не едят. Они могут играючи покусать аквалангиста или детёныша акулы.
Топи
Антилопы Топи очень хитры и изобретательны. После спаривания самки обычно сразу уходят и самцы придумали хитрый способ задержать возлюбленную. Они имитируют опасную ситуацию: прижимают уши, тревожно фыркают, словно рядом притаился хищник. Они показывают самке, что ей не обойтись без защиты. А от конкурентов они избавляются очень хитрым способом: топи просто молчат, когда видят, как хищник подкрадывается к другому самцу.
Луговые собачки
Взгляните повнимательней на этого пушистика! Перед вами настоящий психопат из мира животных. Ученые не могут объяснить их поведение: они без всякой причины безжалостно убивают маленьких сусликов, и разбрасывают их трупы по прериям. При всём при этом луговые собачки являются вегетарианцами, и у них казалось бы нет причин для такого поведения.
Ласки
Ласка очень подвижное и вечноголодное животное. Зверь не может перестать убивать из-за ускоренного обмена веществ. Добычу ласки выбирают намного больше себя, потому что для сытости, им необходимо съедать половину от собственного веса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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