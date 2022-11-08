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8 страшноватых фактов о животных, которых мы всегда считали очаровашками

8 страшноватых фактов о животных, которых мы всегда считали очаровашками

Автор:
08 ноября 2022 21:50
Сообщество : Животные
Метки: Отъявленные   Страшноватые   бдительность   животные   злодеи   очаровашки   факты   
592
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На уроках биологии нас учили, что опасных зверей природа наградила ярким окрасом и злобным видом, поэтому, когда мы видим забавную пушистую мордашку, то теряем бдительность. Но под симпатичным образом может прятаться жестокий манипулятор, вымогатель и психопат. В этом посте вы узнаете невероятные факты о хорошо знакомых животных, которые на самом деле являются отъявленными злодеями.
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Источник:

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Метки: Отъявленные   Страшноватые   бдительность   животные   злодеи   очаровашки   факты   
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3  комментария
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3k
Трям 54 минуты назад
Лорям отрезают зубы ножницами, когда их заводят как домашних.
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3k
sos1960sos 22 минуты назад
Абсолютный лидер среди самых страшных и опасных существ нашей планеты...
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66k
Вит Z 38 минут назад
Тоже,своего рода очаровашка)
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