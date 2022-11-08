8 страшноватых фактов о животных, которых мы всегда считали очаровашками

У коал самый маленький и гладкий мозг среди млекопитающих. В связи с этим животное не отличается интеллектом, а причиной учёные считают токсичные листья эвкалипта. Такая монодиета привела к тому, что коалы спят по 20 часов в сутки. Несмотря на безобидный вид у коалы злобный и асоциальный характер, самцы жестоко обращаются с самками, и не очень жалуют другие виды. Коалы часто попадают в неприятности, и люди стараясь помочь, становятся жертвами их острых когтей. Они не вымерли до сих пор только потому, что являются охраняемым видом и больше нет желающих есть листья эвкалипта. Также их мозг отлично защищён от ударов и травм, так как он занимает только 61 процент черепной коробки, а остальное - спинномозговая жидкость.