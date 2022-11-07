Красивый высший хищник: 10 интересных фактов про розового дельфина

В отличие от морских собратьев, умеет поворачивать голову на 90 градусов.

Предпочитает мелкую рыбу. За сутки может съесть до 12 килограммов - это около 2,5% от собственного веса животного. Очень любят есть сомов и пираний, хотя острые зубы позволяют им расправляться даже с черепахами.

В охоте довольно ленивы. Предпочитают места, где сливаются две реки. Там вода мутная, рыбы дезориентированы. Просто открывай рот и хватай богатую фауну Амазонки!