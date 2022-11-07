FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13014 постов • 1389 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Красивый высший хищник: 10 интересных фактов про розового дельфина

Красивый высший хищник: 10 интересных фактов про розового дельфина

Автор:
07 ноября 2022 09:19
Сообщество : Животные
Метки: дельфин   животные   природа   розовый дельфин   факты   фото   
263
6

Речные дельфины сами по себе довольно редкие животные. Когда-то они жили в крупных реках по разным континентам, сейчас преимущественно вымерли. Их популяция более или менее сохранилась только в Амазонке.

Розовые дельфины Амазонки - это самые крупные из речных дельфинов - они вырастают в длину до 2,55 метров.

Амазонских дельфинов по-научному называют Inia geoffrensis. Но массовую популярность они получили под именем розовых дельфинов. И, действительно, в то время, как молодые животные, как правило, серые, с возрастом они розовеют. И у взрослых особей брюхо светлое, почти белое или розовое.

×
×

В отличие от морских собратьев, умеет поворачивать голову на 90 градусов.

Предпочитает мелкую рыбу. За сутки может съесть до 12 килограммов - это около 2,5% от собственного веса животного. Очень любят есть сомов и пираний, хотя острые зубы позволяют им расправляться даже с черепахами.

В охоте довольно ленивы. Предпочитают места, где сливаются две реки. Там вода мутная, рыбы дезориентированы. Просто открывай рот и хватай богатую фауну Амазонки!

Розовые дельфины при выдохе пускают фонтанчики. Могут подпрыгивать на 1 метр в высоту.

Плавают они медленно - не более 3,2 км/ч. Но известны случаи, когда разгонялись до 22 км/ч.

Розовые дельфины регулярно собираются в небольшие стаи. Они общительны и переговариваются друг с другом широким спектром сигналов. Основные - это эхолокационные щелчки. Но розовые дельфины умеют еще и кричать, визжать, лаять и даже хныкать.

Обязательно приходят на выручку друг другу, например, если какой-нибудь розовый дельфин застрянет на мели. Охотно подплывают к лодкам рыбаков и трутся о борт.

Розовым дельфинам повезло, ведь, в отличие от морских собратьев в их среде обитания практически нет опасных врагов. Они здесь - высшие хищники. Отсюда и особенности поведения - розовые дельфины крайне любопытны. Их интересует практически любой посторонний предмет в реке, они ничего не боятся, а смело бросаются его изучать.

Самцы ухаживают за самками почти также, как и люди. Только вместо цветов приносят ветки или какие-то другие интересные предметы. Возможно, именно с этим и связано их любопытство? Найти лучший подарок для будущей невесты!

Детей воспитывают относительно долго. Детеныш может плавать вместе с мамой до трех лет. Она его подкармливает, учит охотиться и бережет от врагов, ведь малышам, в отличие от взрослых особей, могут быть опасны другие хищники.

В дикой природе живут до 30 лет, хотя обычно намного меньше. В неволе живут дольше - рекордсмену из немецкого зоопарка удалось отпраздновать свое 46-летие.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дельфин   животные   природа   розовый дельфин   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

293250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Удивительные факты, о которых вы возможно не знали
Удивительные факты, о которых вы возможно не знали
12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
Набирающие популярность в сообществах
В центре Сочи отвалился балкон жилого дома вместе с людьми
В центре Сочи отвалился балкон жилого дома вместе с людьми
Подборка самых мерзких звуков в мире
Подборка самых мерзких звуков в мире
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#Разное#познавательно#страна#новости#Украина
#интересно#Юмор#фотографии#Приколы#сарказм#пожар#забавно#шоу бизнес#Интересные
#картинки#история#СССР#сатира#удивительно#актеры#кострома#Прикол
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки Насколько крупную добычу может проглотить питон Насколько крупную добычу может проглотить питон Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину

На что жалуетесь?

Вернуться