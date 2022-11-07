Красивый высший хищник: 10 интересных фактов про розового дельфина

Речные дельфины сами по себе довольно редкие животные. Когда-то они жили в крупных реках по разным континентам, сейчас преимущественно вымерли. Их популяция более или менее сохранилась только в Амазонке.
Розовые дельфины Амазонки - это самые крупные из речных дельфинов - они вырастают в длину до 2,55 метров.
Амазонских дельфинов по-научному называют Inia geoffrensis. Но массовую популярность они получили под именем розовых дельфинов. И, действительно, в то время, как молодые животные, как правило, серые, с возрастом они розовеют. И у взрослых особей брюхо светлое, почти белое или розовое.
В отличие от морских собратьев, умеет поворачивать голову на 90 градусов.
Предпочитает мелкую рыбу. За сутки может съесть до 12 килограммов - это около 2,5% от собственного веса животного. Очень любят есть сомов и пираний, хотя острые зубы позволяют им расправляться даже с черепахами.
В охоте довольно ленивы. Предпочитают места, где сливаются две реки. Там вода мутная, рыбы дезориентированы. Просто открывай рот и хватай богатую фауну Амазонки!
Розовые дельфины при выдохе пускают фонтанчики. Могут подпрыгивать на 1 метр в высоту.
Плавают они медленно - не более 3,2 км/ч. Но известны случаи, когда разгонялись до 22 км/ч.
Розовые дельфины регулярно собираются в небольшие стаи. Они общительны и переговариваются друг с другом широким спектром сигналов. Основные - это эхолокационные щелчки. Но розовые дельфины умеют еще и кричать, визжать, лаять и даже хныкать.
Обязательно приходят на выручку друг другу, например, если какой-нибудь розовый дельфин застрянет на мели. Охотно подплывают к лодкам рыбаков и трутся о борт.
Розовым дельфинам повезло, ведь, в отличие от морских собратьев в их среде обитания практически нет опасных врагов. Они здесь - высшие хищники. Отсюда и особенности поведения - розовые дельфины крайне любопытны. Их интересует практически любой посторонний предмет в реке, они ничего не боятся, а смело бросаются его изучать.
Самцы ухаживают за самками почти также, как и люди. Только вместо цветов приносят ветки или какие-то другие интересные предметы. Возможно, именно с этим и связано их любопытство? Найти лучший подарок для будущей невесты!
Детей воспитывают относительно долго. Детеныш может плавать вместе с мамой до трех лет. Она его подкармливает, учит охотиться и бережет от врагов, ведь малышам, в отличие от взрослых особей, могут быть опасны другие хищники.
В дикой природе живут до 30 лет, хотя обычно намного меньше. В неволе живут дольше - рекордсмену из немецкого зоопарка удалось отпраздновать свое 46-летие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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