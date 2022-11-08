Небольшой экскурс в историю карманов и женских сумочек

Ридикюль был выполнен в виде тканевой корзиночки или мешочка, который можно было затянуть шнурком. Говорили, что эти сумки не очень практичны и созданы с единственной целью — быть аксессуаром. Это было олицетворение идеи о том, что у женщин нет большого богатства или имущества и, следовательно, им не нужен большой кошелек.



Говорят даже, что во времена Французской революции были запрещены и внутренние и внешние карманы для женской одежды - якобы для того, чтобы предотвратить сокрытие ценностей, необходимых революции.