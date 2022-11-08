Небольшой экскурс в историю карманов и женских сумочек

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Почему в женской одежде часто отсутствуют карманы или они выполняют чисто декоративную роль? Почему почти нет платьев с карманами? Ответ лежит в плоскости истории моды, и он довольно понятный и логичный. Знаниями поделился пользователь TikTok @dougiesharpe, который представил все необходимые факты и пояснения.
Пользователь TikTok решил ответить на вопрос, почему в женской одежде нет карманов
В своем объяснении он затронул такие темы, как права женщин, избирательное движение, Французская революция и Вторая мировая война, а также то, как эти важные события повлияли на такую мелочь, как карманы на женской одежде.
Итак, главный постулат: за всей этой несправедливостью стоит индустрия сумок. Как-то Кристиан Диор сказал, что мужчинам карманы нужны для того, чтобы положить в них что-то нужное, а женщинам - исключительно для украшения.
Итак, главный постулат: за всей этой несправедливостью стоит индустрия сумок. Как-то Кристиан Диор сказал, что мужчинам карманы нужны для того, чтобы положить в них что-то нужное, а женщинам - исключительно для украшения.
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В Средние века и мужчины, и женщины обходились без карманов. Их роль выполняли кошельки на веревке, которая обвязывалась вокруг талии, и в этом подобии сумочки и хранилась необходимая мелочевка.
В начале 17 века уже можно заметить карманы на мужской одежде - жилетах, штанах, пиджаках и т. д.
В начале 17 века уже можно заметить карманы на мужской одежде - жилетах, штанах, пиджаках и т. д.
Портные начали вшивать в мужскую одежду настоящие карманы. Однако ту же технику трудно было применить к женским платьям, так как у них было больше слоев, из-за чего было труднее добраться до кармана. Но все же свободные женские юбки позволяли женщинам использовать своеобразные карманы, которые прикреплялись к поясу (омоньеры).
Позже, в 1790-х годах, когда женские платья стали сильно подчеркивать талию и фигуру, от этого подобия карманов пришлось отказаться. "Ампирная мода" их не одобрила бы.
И женщинам ничего не оставалось, как вернуться к "мешочку". Только на этот раз его назвали ридикюлем, небольшой сумочкой на шелковом шнурке. Эти сумочки были до смешного малы и в них мало что помещалось - ну, может быть, пара монет и носовой платок.
Ридикюль был выполнен в виде тканевой корзиночки или мешочка, который можно было затянуть шнурком. Говорили, что эти сумки не очень практичны и созданы с единственной целью — быть аксессуаром. Это было олицетворение идеи о том, что у женщин нет большого богатства или имущества и, следовательно, им не нужен большой кошелек.
Говорят даже, что во времена Французской революции были запрещены и внутренние и внешние карманы для женской одежды - якобы для того, чтобы предотвратить сокрытие ценностей, необходимых революции.
Говорят даже, что во времена Французской революции были запрещены и внутренние и внешние карманы для женской одежды - якобы для того, чтобы предотвратить сокрытие ценностей, необходимых революции.
В 1848 году, с появлением движения суфражисток, женщины начали требовать право голосовать наряду с другими основополагающими правами человека.
И карманы, как ни забавно это звучит, стали одним из символов перемен, к которым стремились суфражистки.
Дизайнер Коко Шанель в 1920-х годах черпала вдохновение в мужской одежде, создавая одежду для женщин
Карманы были возвращены как деталь функциональной одежды с началом Второй мировой войны, когда многим женщинам пришлось трудиться вместо мужчин на производствах в тылу. Теперь количество карманов на рабочей одежде женщин также служило показателем их независимости.
Именно тогда индустрия сумок снова стала популярной и остается такой по сей день
И мы с вами находится в этом временном отрезке. Карманы на женской одежде найти можно, но не всегда и не везде. Потребность в них ощущается. Чего не скажешь о сумочках - их всегда в продаже полно и на любой вкус.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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