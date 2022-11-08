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Небольшой экскурс в историю карманов и женских сумочек

Небольшой экскурс в историю карманов и женских сумочек

Автор:
08 ноября 2022 18:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   женская одежда   история моды   карманы   мода   одежда   почему так   сумочки   так вышло   
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Почему в женской одежде часто отсутствуют карманы или они выполняют чисто декоративную роль? Почему почти нет платьев с карманами? Ответ лежит в плоскости истории моды, и он довольно понятный и логичный. Знаниями поделился пользователь TikTok @dougiesharpe, который представил все необходимые факты и пояснения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   женская одежда   история моды   карманы   мода   одежда   почему так   сумочки   так вышло   
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Izrin Maria 3 часа назад
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