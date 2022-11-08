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Голубицкий остров: самое опасное место Азовского моря

Голубицкий остров: самое опасное место Азовского моря

Автор:
08 ноября 2022 15:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Голубицкий остров   азовское море   вулкан   достопримечательность   катаклизм   кратер   природа   явление   
2011
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Жители станицы Голубицкой, что на Тамани, периодически наблюдают странное природное явление – появление из морских глубин грязевого острова нескольких десятков метров в диаметре.

Происходит это где-то раз в 6-8 лет. И первые упоминания о рычащем и клокочущем острове относятся к 1791 году. Это явление увидели запорожские казаки – жители одного из поселений.

В народе появилась байка о гигантском ките, который иногда выныривает на поверхность, исторгая из себя грязевой фонтан. Вода и земля после такого «плевка» дрожат, порождая остров. А потом он постепенно исчезает.

Для людей страшной была даже не возможная мистическая составляющая, а неизведанность и непредсказуемость: когда морскому чудищу вздумается выдать очередной «фонтан»? И чем это в итоге закончится?

В том же году первое научное описание этому явлению дал ученый Петер-Симон Паллас. По сути, оно не отличалось от рассказов обывателей за исключением россказней про кита.

Точная периодичность выброса и рождения острова отсутствует. Он появлялся в 1814, 1862, 1880, 1906 годах. В 1924 году Шепелем было сделано яркое описание катаклизма: рождение из подобия воронки-вулкана острова, сопровождающееся шумом. А спустя две недели произошло извержение, но взрыв из огня, грязи, камней и каменной породы еще больше нарастил остров.

В соответствии с показаниями очевидцев, вулкан давал о себе знать в период с 1945 по 1950 год. А в очередной раз испугал станичников в 1981 году. Впрочем, несмотря на буйство стихии, ученые заверили местных жителей, что Голубицкий вулкан не обладает достаточной мощью, чтобы добросить содержимое до берега. А вот пытаться приближаться к нему вплавь или на лодке не стоит. Вулканические осколки легко могут стать причиной гибели. Тем более что этот район – излюбленное место серферов.

И огонь разводить поблизости тоже чревато: газ, выделяемый вулканом, высокой концентрации. Поэтому даже малейшая искра может спровоцировать взрыв. В остальном ограничений на отдых нет. А счастливчики, заснявшие взрыв, так и вообще могут рассчитывать на популярность в Сети. Что уже было сделано в 1994, 2008, 2011 и 2015 годах.

Местные исследователи призывают к благоразумию любителей экстрима и запрещают ходить по вулканическому образованию: структура острова близка к болоту, покрытому тонкой коркой, и можно запросто увязнуть и утонуть. Глубина кратера составляет примерно 3 метра, но для летального исхода этого вполне достаточно.

Вносит коррективы грязевой катаклизм и в глобальные планы людей. Так, он поставил жирную точку в вопросе строительства Крымской ГЭС в 1988 году. Инженеры и строители не видели препятствий, а геологи и сейсмологи протестовали: в полутора километрах от выбранного места находится спящий вулкан. И он может дать о себе знать в любой момент.

И он дал. Извержение того года считается самым масштабным и бурным. Из кратера, образовавшегося за несколько часов острова, вылетали струи грязи и булыжники, увеличивая остров в диаметре. В итоге он разросся до 80 метров и только в следующем году уменьшился до первоначальных 7 метров. Сомнений в части строительства ГЭС больше не было.

Местные привыкли к такому соседству. И даже привлекают туристов россказнями о практически постапокалиптической картинке мира. Для судоходства образование тоже не несет угрозы: о его появлении всегда предупреждают заранее. Да и сам остров хорошо виден. А вот экологи бьют тревогу: в истории есть случаи загрязнения моря нефтепродуктами при извержении грязевых вулканов. Хотя они и несут гораздо меньшую угрозу по сравнению с деятельностью человека, которая является гораздо более опасным явлением, нежели извержение всех грязевых вулканов планеты.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Голубицкий остров   азовское море   вулкан   достопримечательность   катаклизм   кратер   природа   явление   
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3  комментария
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5k
Котэ 58 минут назад
да там в округе грязевых вулканов как блох на Барбоске
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36k
turyst 37 минут назад
Трубу воткнуть и газ качать!
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23k
Serg2001 50 минут назад
Вот так вот лежишь на тепленьком песочке... загораешь... И тут под тобой...
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