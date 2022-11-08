Голубицкий остров: самое опасное место Азовского моря

Вносит коррективы грязевой катаклизм и в глобальные планы людей. Так, он поставил жирную точку в вопросе строительства Крымской ГЭС в 1988 году. Инженеры и строители не видели препятствий, а геологи и сейсмологи протестовали: в полутора километрах от выбранного места находится спящий вулкан. И он может дать о себе знать в любой момент.

И он дал. Извержение того года считается самым масштабным и бурным. Из кратера, образовавшегося за несколько часов острова, вылетали струи грязи и булыжники, увеличивая остров в диаметре. В итоге он разросся до 80 метров и только в следующем году уменьшился до первоначальных 7 метров. Сомнений в части строительства ГЭС больше не было.

Местные привыкли к такому соседству. И даже привлекают туристов россказнями о практически постапокалиптической картинке мира. Для судоходства образование тоже не несет угрозы: о его появлении всегда предупреждают заранее. Да и сам остров хорошо виден. А вот экологи бьют тревогу: в истории есть случаи загрязнения моря нефтепродуктами при извержении грязевых вулканов. Хотя они и несут гораздо меньшую угрозу по сравнению с деятельностью человека, которая является гораздо более опасным явлением, нежели извержение всех грязевых вулканов планеты.