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Гнев богов над венесуэльским озером

Гнев богов над венесуэльским озером

Автор:
29 июля 2023 19:41
Сообщество : Факты
Метки: венесуэла   молния   озеро Маракайбо   природа   разряд   река Кататумбо   стихия   электричество   явление   
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Природа иногда демонстрирует людям особые силы – завораживающие и пугающие одновременно. Которым, несмотря на достижения науки, ещё и сложно найти объяснения.

Свою мощь стихия раскрывает в северо-западной части Венесуэлы, в месте, где река Кататумбо соединяется с озером Маракайбо. Она носит название молнии Кататумбо.

Около миллиона молний в год производит грозовое облако над рекой. И сила каждой из них порядка 400 тыс. ампер, что в 6 раз превышает силу обычной молнии. Зрелище невероятное – завораживающее и мощное: небеса рассекают разряды, длина которых достигает 10 километров и более. Что примечательно, раскаты практически не слышны. И отсутствие звука придаёт природному явлению мистические ноты.

Для этой области шторма – явление обычное. Но молнии дают о себе знать не только во время шторма. Стихия проявляет себя и в обычные дни, по 10 часов подряд. В связи с чем шторм даже стали называть Маяком Маракайбо и использовать в навигации.

Исследователи считают, что главной причиной шторма и молний является метан, уровень содержания которого в атмосфере этой области очень высок из-за большого количества болот. Впадающая в озеро река проходит через их огромное количество и вымывает органические соединения.

В ходе их разложения выделяется ионизированный метан, который поднимается на большую высоту и разносится ветром. Именно он ослабляет изоляционные характеристики воздуха в облаке и провоцирует постоянные молнии.

Что интересно, первое упоминание о необычном явлении относится к концу XVI века. В 1595 году Фрэнсис Дрейк планировал захват города. Штурм должен был состояться ночью, чтобы под покровом темноты деморализовать защитников. Но планам не суждено было сбыться: мощная молния озарила  небо, и солдаты увидели нападавших и поняли их план.

На гербе штата Сулия, на территории которого находится озеро, изображена молния.

Молнии внесены в Книгу рекордов Гиннеса как уникальное метеорологическое явление: концентрация атмосферных электрических разрядов – 250 молний на квадратный километр в год. После этого муниципалитет Кататумбо назвал эту территорию Мировой столицей молний.

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Метки: венесуэла   молния   озеро Маракайбо   природа   разряд   река Кататумбо   стихия   электричество   явление   
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5  комментариев
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19k
Bill Час назад
Интересно, этот Фрэнсис Дрейк, который планировал захват города ночью - он там не видел молний что ли? Или видел, но не догажался что они ночью освещяют небо?
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19k
Андрей Полчаса назад
Возможно большие залежи руды какого-нибудь металла близко к поверхности, в них и лупят молнии.
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10k
BarOb Полчаса назад
С лодки без каски там лучше не рыбачить
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160
Александра С 52 минуты назад
Не поверите. Буквально минут десять назад молния вмазала в тополь. Тополь в трех метрах от моего окна "проживал. Щепа по всей округе, тополь изнутри горит-тлеет. Бздануло так, я тогда в кухне была, чуть с перепугу ножом себе вены не порезала.
Там грохота не было, там сухой, как плёткой ударить, звук был. Сильный.
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455
twincam Час назад
Абалдеть дискотета на ролике.
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