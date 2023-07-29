Гнев богов над венесуэльским озером

Природа иногда демонстрирует людям особые силы – завораживающие и пугающие одновременно. Которым, несмотря на достижения науки, ещё и сложно найти объяснения.
Свою мощь стихия раскрывает в северо-западной части Венесуэлы, в месте, где река Кататумбо соединяется с озером Маракайбо. Она носит название молнии Кататумбо.
Около миллиона молний в год производит грозовое облако над рекой. И сила каждой из них порядка 400 тыс. ампер, что в 6 раз превышает силу обычной молнии. Зрелище невероятное – завораживающее и мощное: небеса рассекают разряды, длина которых достигает 10 километров и более. Что примечательно, раскаты практически не слышны. И отсутствие звука придаёт природному явлению мистические ноты.
Для этой области шторма – явление обычное. Но молнии дают о себе знать не только во время шторма. Стихия проявляет себя и в обычные дни, по 10 часов подряд. В связи с чем шторм даже стали называть Маяком Маракайбо и использовать в навигации.
Исследователи считают, что главной причиной шторма и молний является метан, уровень содержания которого в атмосфере этой области очень высок из-за большого количества болот. Впадающая в озеро река проходит через их огромное количество и вымывает органические соединения.
В ходе их разложения выделяется ионизированный метан, который поднимается на большую высоту и разносится ветром. Именно он ослабляет изоляционные характеристики воздуха в облаке и провоцирует постоянные молнии.
Что интересно, первое упоминание о необычном явлении относится к концу XVI века. В 1595 году Фрэнсис Дрейк планировал захват города. Штурм должен был состояться ночью, чтобы под покровом темноты деморализовать защитников. Но планам не суждено было сбыться: мощная молния озарила небо, и солдаты увидели нападавших и поняли их план.
На гербе штата Сулия, на территории которого находится озеро, изображена молния.
Молнии внесены в Книгу рекордов Гиннеса как уникальное метеорологическое явление: концентрация атмосферных электрических разрядов – 250 молний на квадратный километр в год. После этого муниципалитет Кататумбо назвал эту территорию Мировой столицей молний.
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Там грохота не было, там сухой, как плёткой ударить, звук был. Сильный.