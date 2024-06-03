"Будет катаклизм": люди заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу

Обитатель морских глубин считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.
Гигантское морское существо выбросило на пляж недалеко от города Хуэ во Вьетнаме. Некоторые люди считают его "предвестником стихийных бедствий". Местные жители были удивлены и сфотографировали его.
Глубоководная рыба-весло или Сельдяной король получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.
В конце мая морского гиганта заметили выброшенным на берег. Люди были поражены, обнаружив это существо. Они взяли гигантскую рыбу на руки, а затем ее растянули на прямом куске древесной коры. Многие местные жители просто снимали ее на свои телефоны. Издание отмечает, что группа людей возможно съела большую рыбу во время пляжного пиршества.
"Одна из самых известных легенд гласит, что встреча с рыбой-веслом предвещает стихийные бедствия, в частности землетрясения и цунами", "Значит, будет катаклизм", "Грядет землетрясение!", — говорили местные жители.
Из-за своих размеров и формы эти рыбы напоминают "морских змеев" и в мифологии считаются предвестниками землетрясений и несчастий. Это одна из самых длинных рыб в океане. У веслоноса бесчешуйчатое тело, а слизистая кожа покрыта защитным слоем, известным как гуанин. Благодаря своей способности адаптироваться к различным температурам, рыбы встречаются в большинстве океанов мира, за исключением полюсов.
Сельдяной король может вырастать до 8 метров в длину, хотя по неподтвержденным данным, некоторые из них достигают 15 метров. Это самая длинная костная рыба на планете. Их тело не имеет чешуи, а кожа покрыта слизисто-серебристым защитным слоем, называемым гуанином.
Спинной плавник начинается между глазами и доходит до хвоста. Они обитают на глубине до 1 000 метров, и увидеть их удается нечасто. Иногда их выбрасывает на пляжи после шторма или серьезной травмы.
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