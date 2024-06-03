"Будет катаклизм": люди заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу

Гигантское морское существо выбросило на пляж недалеко от города Хуэ во Вьетнаме. Некоторые люди считают его "предвестником стихийных бедствий". Местные жители были удивлены и сфотографировали его.

Глубоководная рыба-весло или Сельдяной король получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.

В конце мая морского гиганта заметили выброшенным на берег. Люди были поражены, обнаружив это существо. Они взяли гигантскую рыбу на руки, а затем ее растянули на прямом куске древесной коры. Многие местные жители просто снимали ее на свои телефоны. Издание отмечает, что группа людей возможно съела большую рыбу во время пляжного пиршества.