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"Будет катаклизм": люди заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу

"Будет катаклизм": люди заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу

Автор:
03 июня 2024 08:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   катаклизм   новости   рыба предвещающую катастрофу   рыба-землетрясение   фото   
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Обитатель морских глубин считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.

Гигантское морское существо выбросило на пляж недалеко от города Хуэ во Вьетнаме. Некоторые люди считают его "предвестником стихийных бедствий". Местные жители были удивлены и сфотографировали его.

Глубоководная рыба-весло или Сельдяной король получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.

В конце мая морского гиганта заметили выброшенным на берег. Люди были поражены, обнаружив это существо. Они взяли гигантскую рыбу на руки, а затем ее растянули на прямом куске древесной коры. Многие местные жители просто снимали ее на свои телефоны. Издание отмечает, что группа людей возможно съела большую рыбу во время пляжного пиршества.

"Одна из самых известных легенд гласит, что встреча с рыбой-веслом предвещает стихийные бедствия, в частности землетрясения и цунами", "Значит, будет катаклизм", "Грядет землетрясение!", — говорили местные жители.

Из-за своих размеров и формы эти рыбы напоминают "морских змеев" и в мифологии считаются предвестниками землетрясений и несчастий. Это одна из самых длинных рыб в океане. У веслоноса бесчешуйчатое тело, а слизистая кожа покрыта защитным слоем, известным как гуанин. Благодаря своей способности адаптироваться к различным температурам, рыбы встречаются в большинстве океанов мира, за исключением полюсов.

Сельдяной король может вырастать до 8 метров в длину, хотя по неподтвержденным данным, некоторые из них достигают 15 метров. Это самая длинная костная рыба на планете. Их тело не имеет чешуи, а кожа покрыта слизисто-серебристым защитным слоем, называемым гуанином.

Спинной плавник начинается между глазами и доходит до хвоста. Они обитают на глубине до 1 000 метров, и увидеть их удается нечасто. Иногда их выбрасывает на пляжи после шторма или серьезной травмы.

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Метки: в мире   катаклизм   новости   рыба предвещающую катастрофу   рыба-землетрясение   фото   
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9  комментариев
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779
Шурман 2 часа назад
Автор эта рыба еще вначале года умерла .
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34k
Slonyash 40 минут назад
Говорят эту рыбу в 2014 году у побережья Украины видели.
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17k
куджо 47 минут назад
А если ее выбросило и человек не нашёл. Ч будет?
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256
Петр Петров куджо Полчаса назад
Главное отправили, а там получили или нет это ваши проблемы.
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753
Борис Колесниченко Час назад
ну все. Мы все умрем.
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1k
no. 2 часа назад
съели?
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 806 постов (758 в горячем)

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