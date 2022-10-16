Ремневидная змея: не змея, а натуральный шнурок!

Нет, мистер человек, я не шнурок, не нужно вставлять меня в кроссовок.

При всей своей стройности, башка у змеи разбухшая, а глазища просто гигантские — они занимают четверть от размера головы. А всё потому, что в отличие от нормальных змей, в охоте наша ремневидная подруга полагается не на обоняние, а на зрение.