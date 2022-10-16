Ремневидная змея: не змея, а натуральный шнурок!

Её голова состоит на 25% из глаз, а 2 метровое тело в ширину всего в 1.5 сантиметра!
— Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?
— А остальное тебя типа не смущает, не?
Действительно: если бы красная шапочка увидела перед собой ремневидную змею, она бы, конечно, офигела от размера глаз. Но это был бы далеко не единственный повод для удивления. Потому что эта рептилия от типичных змей отличается прям совсем.
Ну что, внученька, где пирожочки?
Начнём с чего-то общего. Например, змеюка живёт в центральной Америке и в северной части Южной Америки, от юга Мексики и аж до севера Аргентины. Лазает по кустам и ветвям аки Тарзан — вполне привычное занятие для древесных змей. Всё, на этом привычные описания заканчиваются, дальше — полный трэш.
Добро пожаловать в мир сюра! В мой мир!
Почему она не спускается на землю? Блин, если бы у меня было такое телосложение, я бы боялся, что меня турист поднимет и на штаны себе вместо ремня затянет. При нехилой длине в 2 метра толщина змеиного тулова дай бог, если дотягивает до 1.5 сантиметров! Это даже не ремень — натуральный шнурок получается.
Нет, мистер человек, я не шнурок, не нужно вставлять меня в кроссовок.
При всей своей стройности, башка у змеи разбухшая, а глазища просто гигантские — они занимают четверть от размера головы. А всё потому, что в отличие от нормальных змей, в охоте наша ремневидная подруга полагается не на обоняние, а на зрение.
— Смотри мне в глаза! — Только на них смотреть и получается!
Более того, глазюки у змеюки не просто большие, а ещё и прокаченные. Она умеет смотреть вниз! Да, по нашим меркам — это так себе достижение, но среди других змей это способен далеко не каждый вид.
Из-за того, что самки ремневидных змей больше самцов, они и добычу могут поймать крупнее.
Глазища — главное оружие ремневидной змеи. А ящерицы — её главная добыча. Так как яда у рептилии нема, ремешок действует в крысу. На охоту наша героиня выползает в кромешную темень, когда все нормальные животные спят. Завидев закимарившую ящерку, змея бросается в атаку. Пока сонная рептилия очухается, она уже окажется в желудке. Наверное, юным ящеркам рассказывают страшные сказки не про злого серого волка, а про злую ремневидную змею. И я даже не знаю, что более жутко.
А ведь говорили, не ложись на краю!
Об интимной жизни ремешков известно мало, а определить сроки беременности — та ещё задачка: после соития самка может сохранять генетический материал самца внутри себя довольно долго и на несколько раз.
Саня, честное слово, твои это дети! Посмотри в мои честные глаза!
А вот количество детишек подсчитано точно: самка откладывает 12 яиц в кучу гниющей органики. Там и влажность постоянная, и температура более-менее стабильна. Конечно, после появления на свет кожаные ниточки будут в большой опасности, ведь за каждым листиком может таиться хищник. Но, если повезёт, они вырастут в настоящие лакшери-ремни и будут кошмарить всю рептилоидную округу на протяжении лет 10-15.
Источник:
АНТИФИШКИ
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