Хитрость, с помощью которой удалось снять сцену с головой Саида в фильме «Белое солнце пустыни»

На роль Саида пробовались два актёра – Спартак Мишулин и Игорь Ледогоров. На фотопробах у Мишулина оказалось более «восточное» лицо, и на худсовете он единогласно был утвержден на эту роль.

Когда съемочная группа приехала в Дагестан («пустынные» съемки происходили на берегу Каспийского моря в окрестностях Махачкалы, недалеко от Каспийска), то решили сразу снять сцену спасения Саида. Вначале хотели просто вырыть в песке яму чтобы поместить в неё актёра. Но сухой песок осыпался и не позволял углубиться. Тогда кто-то предложил прикопать артиста, лежащего на спине, но Владимир Мотыль сразу был против, потому что планировал снять не просто голову, торчащую из песка, но и процесс выкапывания тела Саида.