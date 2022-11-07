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Хитрость, с помощью которой удалось снять сцену с головой Саида в фильме «Белое солнце пустыни»

Хитрость, с помощью которой удалось снять сцену с головой Саида в фильме «Белое солнце пустыни»

Автор:
07 ноября 2022 09:42
Сообщество : Кино
Метки: Белое солнце пустыни   голово   кино   песок   съемка   факты   фильм   фото   
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Фильм «Белое солнце пустыни» уже имеет свою историю и оброс собственными легендами.

Одна из ключевых сцен кинокартины, это встреча Сухова с Саидом и его спасение из песчаного заточения. Помимо того, что сама сцена очень зрелищная, но и имеет важное значение для всего фильма. Ведь Саид, как персонаж, позже появляется в сюжете в самые решающие моменты для главного героя.

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На роль Саида пробовались два актёра – Спартак Мишулин и Игорь Ледогоров. На фотопробах у Мишулина оказалось более «восточное» лицо, и на худсовете он единогласно был утвержден на эту роль.
Когда съемочная группа приехала в Дагестан («пустынные» съемки происходили на берегу Каспийского моря в окрестностях Махачкалы, недалеко от Каспийска), то решили сразу снять сцену спасения Саида. Вначале хотели просто вырыть в песке яму чтобы поместить в неё актёра. Но сухой песок осыпался и не позволял углубиться. Тогда кто-то предложил прикопать артиста, лежащего на спине, но Владимир Мотыль сразу был против, потому что планировал снять не просто голову, торчащую из песка, но и процесс выкапывания тела Саида.

Тогда, по совету местных, сколотили из толстой фанеры ящик, в котором Мишулин мог поместиться по плечи стоя на коленях, а утром, обильно полив водой остывший за ночь песок, выкопали для этого ящика яму. Сделали для ящика крышку с отверстием для головы, которой накрывали ящик с актером, а потом небольшим слоем песка присыпали крышку сверху. В итоге, после нескольких дублей приняли решение отказаться от крышки, и в финальных дублях актера засыпали песком прямо в ящике.

В связи с этим, в перерывах между съемками, Мишулин так и оставался, засыпанным песком.

Владимир Мотыль обсуждает будущую сцену с одним из ассистентов

Мишулину приходилось по несколько часов находиться в таком положении.

Перекур в ожидании съёмки очередного дубля.


А так как съемки заняли почти весь день, то при монтаже дублей, редакторы допустили ляп – не заметив, что в одной и той же сцене освобождения Саида, тень от солнца перемещается с одной стороны на другую.

В конце концов эпизод сняли, но неожиданно для Мотыля, худсовет в штыки принял эту картинку. Посчитали сцену чересчур жестокой и бесчеловечной, так как на крупных планах лицо Мишулина выглядело ужасно, с вздувшимися фиолетовыми венами и красными воспаленными от песка глазами. То, что Мотыль считал своей удачей - получить именно такие планы (ведь Саид по сюжету долго находился в песке и уже практически погибал), пришлось убрать, а весь процесс освобождения Саида, в итоге занял не более двух минут экранного времени.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Белое солнце пустыни   голово   кино   песок   съемка   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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346
Вячеслав Час назад
Нашим чиновникам бы поучится у Верещагина: "Я мзду не беру - мне за державу обидно"
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
фильм хороший,пост говно
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−1
5k
Copycat 2 часа назад
КРутой фильм, единственно мне всегда Верещагина жалко было
а так это реально приключенческий боевик высокого уровня
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Terracotka

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