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45-летний технический магнат тратит 2 млн долларов в год, чтобы получить 18-летнее тело

45-летний технический магнат тратит 2 млн долларов в год, чтобы получить 18-летнее тело

Автор:
30 января 2023 09:03
Сообщество : Истории
Метки: Брайан Джонсон   Программист   внешность   история   люди   тело   фото   
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Программист Брайан Джонсон потратил многомиллионное состояние на свой внешний вид и раскрыл секрет молодости.

Так, 45-летний герой материала рассказал, что собрал команду из 30 врачей, которые следят за его здоровьем. Мужчина признался, что, желая отсрочить старость, он каждый год тратит не менее двух миллионов долларов (138 миллионов рублей) на исследования своего организма и поддержание моложавого внешнего вида.

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По словам Джонсона, он ежедневно встает в пять утра, занимается спортом в течение часа и соблюдает вегетарианскую диету. Помимо этого, он полоскает ротовую полость после чистки зубов маслом чайного дерева. Вдобавок перед сном мужчина использует специальные очки против синего света, чтобы улучшить качество сна.

Также герой материала ежедневно измеряет свой вес, индекс массы тела, жировые отложения, уровень глюкозы в крови и колебания частоты сердечных сокращений с помощью различных обследований. «Я лечу спортсменов и голливудских знаменитостей, и никто не выходит за рамки возможного так сильно, как Брайан», — признался терапевт Джонсона Джефф Толл.

Источник:

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Метки: Брайан Джонсон   Программист   внешность   история   люди   тело   фото   
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11  комментариев
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17k
Вася 56 минут назад
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rutt Полчаса назад
По молодости в программы за*ротил, теперь в это, это склад ума такой. Молодец чего сказать.
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8k
Фельдъегерь 41 минуту назад
мне кажется, получить 18-ти летнее тело можно гораздо дешевле, и даже несколько сразу
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51k
dima423 48 минут назад
Каждый получает от жизни удовольствие как ему нравится... Значит ему прикольно этой херней страдать, ну флаг ему в руки...)
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4k
satra 52 минуты назад
Есть такое заболевание, что человек выглядит как 18-летний, а внутри соответствует своему возрасту.
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32k
ACU900 52 минуты назад
Ну не понимаю на что он тратит два лимона зелени, но он не выглядит как 18-и летний. Может он и выглядит чуть чуть моложе для 45-летнего, но все таки возрастные изменения не скроешь.
При желании любой может так выглядеть за более скромную сумму...
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7k
Том Сойер 56 минут назад
Не, его деньги - пусть делает с ними что хочет...
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5k
Котэ 56 минут назад
выглядит на 43 с намазанным кремом лицом. ну вообще молодец, и зарабатывает, и развлекается
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29k
Dobry vojak Svejk Z 59 минут назад
Сердце хрякнет - но зато будет выглядеть, как молодой...
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7k
Copycat 59 минут назад
так я знаю этот секрет) - куча денег что бы тебе не надо было работать)
тело стареет и изнашивается от нагрузок так то
а если у тебя ещё и штат косметологов которые тебе кучу кремов и процедур выписывают
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