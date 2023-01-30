45-летний технический магнат тратит 2 млн долларов в год, чтобы получить 18-летнее тело

Программист Брайан Джонсон потратил многомиллионное состояние на свой внешний вид и раскрыл секрет молодости.
Так, 45-летний герой материала рассказал, что собрал команду из 30 врачей, которые следят за его здоровьем. Мужчина признался, что, желая отсрочить старость, он каждый год тратит не менее двух миллионов долларов (138 миллионов рублей) на исследования своего организма и поддержание моложавого внешнего вида.
По словам Джонсона, он ежедневно встает в пять утра, занимается спортом в течение часа и соблюдает вегетарианскую диету. Помимо этого, он полоскает ротовую полость после чистки зубов маслом чайного дерева. Вдобавок перед сном мужчина использует специальные очки против синего света, чтобы улучшить качество сна.
Также герой материала ежедневно измеряет свой вес, индекс массы тела, жировые отложения, уровень глюкозы в крови и колебания частоты сердечных сокращений с помощью различных обследований. «Я лечу спортсменов и голливудских знаменитостей, и никто не выходит за рамки возможного так сильно, как Брайан», — признался терапевт Джонсона Джефф Толл.
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При желании любой может так выглядеть за более скромную сумму...
тело стареет и изнашивается от нагрузок так то
а если у тебя ещё и штат косметологов которые тебе кучу кремов и процедур выписывают