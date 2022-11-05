"Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и немецкий саботаж

Когда статистов одели в немецкую форму от советских портных, сами немцы были потрясены. Несмотря на то, что фильм черно-белый, мундиры эсэсовцев в ателье Минобороны сделали цветными, с золочением и плетеными шнурами.



И в другой раз "социалистические" немцы нас подвели. По плану должны были снимать несколько эпизодов с участием Геринга. В павильоне на нашей киностудии к этому времени все необходимые декорации подготовили. Из ГДР приехал в Москву немецкий артист, который исполнял в фильме роль рейхсмаршала... Вот только появился он в Москве без маршальского мундира! А ведь было заранее обговорено с немецкой студией, что именно они готовят все костюмы для Геринга (не ездить же ему на каждую примерку к нам в Первопрестольную!). То ли на "Дефе" перепутали, то ли им "Семнадцать мгновений..." вообще не по душе были... Но тогда выяснять причины времени не оставалось, ведь простой готового павильона в немалую сумму обходится! Значит, надо срочно для Геринга мундир готовить. А вы же знаете, что этот гитлеровский маршал отличался прямо-таки необъятными габаритами — ну и актера подобрали соответствующего. Где взять одежду, которая налезет на такую "глыбу"? Нашли все-таки два похожих мундира, и за одну ночь из них мастерицы костюмерного цеха сделали один огромный "геринговский".