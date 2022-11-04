Гениальность со странностями: эксцентричные выходки знаменитых поэтов и писателей прошлого

Остальные же предпочли делать вид, что ничего не произошло, дабы всё обошлось без последствий.

Виктор Гюго любил свою жену, что не мешало ему постоянно крутить интрижки на стороне. Казалось бы, типичная история для писателей и поэтов прошлого, если бы не его интрижка с супругой своего же сына.