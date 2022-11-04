Гениальность со странностями: эксцентричные выходки знаменитых поэтов и писателей прошлого

Писатели, поэты и композиторы прошлого у многих ассоциируются с талантом и культурой. Однако не стоит забывать, что они тоже люди, эксцентричные и имеющие свои странные привычки. Правда, о них, как правило, неприятно говорить.
А стоило бы, ведь в их непопулярной стороне биографии хватает весьма интересных фактов.
Эрнест Хемингуэй любил частенько захаживать в одно конкретное заведение. В один из таких походов он просто вырвал из стены писсуар и отнёс домой, позже сделав из него фонтанчик для кошек. Свой поступок он объяснял тем, что слишком много денег оставил в этом баре, поэтому он теперь по праву принадлежит ему.
Александр Пушкин любил удивлять знакомых эксцентричностью. Например, на одном из вечеров он появился в прозрачных панталонах. Жена губернатора убеждала всех присутствующих, что поэт просто выбелил свою одежду под тон кожи, однако, осознав правду, он поспешно выслала дочерей из комнаты.
Остальные же предпочли делать вид, что ничего не произошло, дабы всё обошлось без последствий.
Виктор Гюго любил свою жену, что не мешало ему постоянно крутить интрижки на стороне. Казалось бы, типичная история для писателей и поэтов прошлого, если бы не его интрижка с супругой своего же сына.
А вот Джек Лондон любил промышлять плагиатом, заимствуя для своих сюжетов газетные истории реальных людей. Однажды он в этом сознался, направив благодарность автору.
Лев Толстой прослыл настоящим тираном. Когда он женился на 18-летней Софье Андреевне, то в первую брачную ночь вручил ей свои дневники, в которых описывал все свои любовные приключения. Нужно ли говорить, что это привело её в полный ужас.
А вот Сальвадор Дали настолько любил свою жену и боялся её ухода, что выполнял все прихоти. Он даже поселил её в замок, который посещал исключительно по её письменному приглашению.
Писатель Уильям Фолкнер 3 года жизни отдал работе на почте, где зарекомендовал себя худшим сотрудником. И это неудивительно, ведь он читал чужие журналы, писал в подсобке, пока снаружи его ждала очередь, а также выбрасывал письма людей, которые сам считал неважными.
Томас Элиот был тем ещё шутником, регулярно посещая магазин приколов. Однажды он купил вонючие бомбочки, которые вместе со своим племянником разбросал по вестибюлю ближайшего отеля. Кроме того, принимая гостей, он любил подкладывать им на стулья подушки-пердушки.
В 1926 году Агата Кристи инсценировала свое исчезновение, пропав из дома на 11 дней. Её всё же нашли в отеле, где она зарегистрировалась под фамилией любовницы своего супруга. К слову, этой выходкой ей удалось сохранить свой брак ещё на пару лет.
Слушая музыку Моцарта, сложно представить, что композитор был настоящим поклонником непристойных шуток, которые постоянно отправлял в письмах своим друзьям. Нередко он выводил или забавлял ими окружающих.
Ну и закончим Зинаидой Гиппиус, которая искренне шокировать публику своими провокационными нарядами. Русская поэтесса могла прийти в нижнем белье, иронизируя над общественным представлением о женственности, или наоборот, надеть мужской костюм с моноклем.
А знаете ли вы какие-либо любопытные факты или истории о знаменитых поэтах, писателях и композиторах?
Источник:
АНТИФИШКИ
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