«Крылатые машины» индейцев повергли учёных в замешательство

Вот только загвоздка в том, что никаких других признаков существования птичьих культов найдено не было. А крылья треугольной формы даже для европейцев относительно новое явление, ведь их стали использовать только в 50-х. Причем это атрибут преимущественно военной воздушной техники, по большей части реактивной. Имеется даже хвостовое оперение, аналогов которого в живой природе нет. И даже элевоны – аэродинамические органы управления самолётом, симметрично расположенные на задней кромке консолей крыла.