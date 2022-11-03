«Крылатые машины» индейцев повергли учёных в замешательство

Индейская культура уникальна и самобытна. Но, увы, в период завоеваний конкистадоры основательно прошлись по ней сапогами. В результате к тому моменту, когда в руки исследователей стали попадать интересные артефакты, даже немногочисленные представители коренного населения не смогли пролить свет на их истинный смысл и значение.
Это как раз случай «золотых птиц» – артефактов, которые хранятся в музее Боготы. Когда-то ими владели индейцы племени тайрона. По крайней мере, должны были, поскольку «птичек» обнаружили в местах их захоронения. Найти реальное объяснение сути этих вещиц не смогли. Поэтому классифицировали их как предметы культа. Вот только совершенно неясно, что это был за культ.
Тайрона можно назвать везунчиками: своего пика развития их цивилизация достигла за 500 тыс. лет до прихода испанцев, поэтому их не перебили. Да, уровень развития был впечатляющим: ремесла, торговля, изготовление одежды и ювелирных украшений. Но связь с НЛО и другие модные в наши дни теории в случае с ними отсутствует.
Но эти блестящие штуки очень уж выпадают из общей концепции. Потому что визуально действительно напоминают самолеты. Особенно если посмотреть на фигурку в профиль. Но летальными аппаратами тайрона просто не могли располагать. Поэтому исследователи записали фигурки на счет культа, связанного с пернатыми.
Вот только загвоздка в том, что никаких других признаков существования птичьих культов найдено не было. А крылья треугольной формы даже для европейцев относительно новое явление, ведь их стали использовать только в 50-х. Причем это атрибут преимущественно военной воздушной техники, по большей части реактивной. Имеется даже хвостовое оперение, аналогов которого в живой природе нет. И даже элевоны – аэродинамические органы управления самолётом, симметрично расположенные на задней кромке консолей крыла.
Все-таки птички – это механические объекты. И визуально их классифицировал бы так любой современный человек. Модели, которые изготовили по их образцу, конечно, не были эталоном технических достижений. Но вполне себе неплохо летали.
Что же это такое? Если божество, то где остальные атрибуты культа и поклонения ему? Кроме того, практически в любой культуре боги очеловечиваются, либо им придают черты животных и других живых существ. Или индейцы видели будущее, погружаясь в транс, а потом запечатлевали свои образы в металле?
А какое объяснение вы бы дали этим артефактам? Ведь существование авиапромышленности в древности очень уж неправдоподобная теория.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ключевое слово "напоминают". Увы, человек непроизвольно связывает изображения с предметами, знакомыми ему на данном этапе развития.
Совсем недавно прочитал про многотысячелетний рисунок в пещере в Австралии. Там были изображены два человека с хорошо видимыми шлемами-скафандрами. Однако, древние легенды аборигенов рассказывают о том, как два брата состязались перед девушкой в крутизне головного убора из перьев, там куча аборигенской философии, и это настолько поучительная и любимая аборигенами легенда, что ее даже запечатлели в виде наскального рисунка.
А в нашем понимании - ну скафандры, что еще! ))