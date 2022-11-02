Что быстрее - паровоз, электровоз или тепловоз

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Кто-то говорит, что будущее исключительно за электровозами. Но кто-то говорит то же самое о тепловозах, ведь это автономная тяговая единица, которая может перемещаться и без контактной сети. Зато паровоз может работать на чистой механике и может ехать хоть на дровах, хоть на угле.
Какую скорость могут развивать каждый из этих видов тяги. Можно посмотреть на примере тех локомотивов, которые когда-либо эксплуатировались на советских или российских железных дорогах.
Тепловозы
Единственный пассажирский тепловоз в России - это ТЭП70БС, который является глубокой модификацией советского ТЭП70. У них конструкционная скорость 160 км/ч.
Но среди тепловозов есть настоящий рекордсмен - ТЭП80, конструкционная скорость которого - 245 км/ч! Максимально ему удалось развить 271 км/ч.
У грузовых поменьше - 100 км/ч у 2ТЭ116 и столько же у М62 и у современного 2ТЭ25К(2)М. НО 2ТЭ10 в зависимости от модификации может легко ехать и 140 км/ч. Но это незачем - при грузовом движении такие скорости не используются.
Но среди тепловозов есть настоящий рекордсмен - ТЭП80, конструкционная скорость которого - 245 км/ч! Максимально ему удалось развить 271 км/ч.
У грузовых поменьше - 100 км/ч у 2ТЭ116 и столько же у М62 и у современного 2ТЭ25К(2)М. НО 2ТЭ10 в зависимости от модификации может легко ехать и 140 км/ч. Но это незачем - при грузовом движении такие скорости не используются.
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Электровозы
Сейчас на территории России локомотив, который развивает максимально возможную скорость (не считая "Сапсана", который всё-таки моторвагонный подвижной состав) - это электровоз. Речь о таких как ЧС200, у которого конструкционная скорость 220 км в час, а максимальная служебная - 200. Современный ЭП20 может также развить скорость до 200 км/ч.
У ЭП, после выявления дефектов тележки, ограничили максимальную скорость до 180 км/ч
Современные пассажирские электровозы чаще всего имеют конструкционную скорость 160 км/ч (ЭП2К или же ЭП1). У грузовых поездов скорости меньше и грузовым электровозам конструкционная скорость в 160 км/ч не нужна, так что у грузовых максимум составляет 110-120 км/ч, при этом реальные скорости движения очень редко превышают 90 км/ч.
У ЭП, после выявления дефектов тележки, ограничили максимальную скорость до 180 км/ч
Современные пассажирские электровозы чаще всего имеют конструкционную скорость 160 км/ч (ЭП2К или же ЭП1). У грузовых поездов скорости меньше и грузовым электровозам конструкционная скорость в 160 км/ч не нужна, так что у грузовых максимум составляет 110-120 км/ч, при этом реальные скорости движения очень редко превышают 90 км/ч.
Паровозы
Для широкой публики паровоз - это не самая скоростная машина. Самый массовый грузовой магистральный паровоз "Л" был с конструкционной скоростью 80 км/ч, пассажирский П36 - 125 км/ч.
В этом разделе был своего рода рекордсмен - 2-3-3В, который давал на испытаниях результат в 180 км/ч. Стоит также отметить ИС20-16 с обтекаемым кузовом - его удавалось разогнать до 155 км/ч.
В этом разделе был своего рода рекордсмен - 2-3-3В, который давал на испытаниях результат в 180 км/ч. Стоит также отметить ИС20-16 с обтекаемым кузовом - его удавалось разогнать до 155 км/ч.
В принципе, разогнать локомотив того или иного рода тяги до примерных 200 км/ч - не проблема. Но не надо забывать о вагонах, ходовая часть которых не должна держать эти 200 км/ч.
Но самое главное - это пути, которые должны позволять ехать с такой скоростью. Не так много в стране мест, где можно ехать 200, а то и 160. Повышение скорости движения - это комплексный вопрос.
Но самое главное - это пути, которые должны позволять ехать с такой скоростью. Не так много в стране мест, где можно ехать 200, а то и 160. Повышение скорости движения - это комплексный вопрос.
Источник:
АНТИФИШКИ
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