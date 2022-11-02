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Что быстрее - паровоз, электровоз или тепловоз

Что быстрее - паровоз, электровоз или тепловоз

Автор:
02 ноября 2022 16:36
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   железная дорога   интересное   поезда   тепловозы   факты   
432
5
Кто-то говорит, что будущее исключительно за электровозами. Но кто-то говорит то же самое о тепловозах, ведь это автономная тяговая единица, которая может перемещаться и без контактной сети. Зато паровоз может работать на чистой механике и может ехать хоть на дровах, хоть на угле.
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Источник:

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Метки: СССР   железная дорога   интересное   поезда   тепловозы   факты   
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3  комментария
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11k
Ivan Час назад
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doker 38 минут назад
140 км/ч... Фотофакт

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5k
Котэ 53 минуты назад
кто сильнее - слон или кит?
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