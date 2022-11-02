Что быстрее - паровоз, электровоз или тепловоз

Сейчас на территории России локомотив, который развивает максимально возможную скорость (не считая "Сапсана", который всё-таки моторвагонный подвижной состав) - это электровоз. Речь о таких как ЧС200, у которого конструкционная скорость 220 км в час, а максимальная служебная - 200. Современный ЭП20 может также развить скорость до 200 км/ч.

У ЭП, после выявления дефектов тележки, ограничили максимальную скорость до 180 км/ч

Современные пассажирские электровозы чаще всего имеют конструкционную скорость 160 км/ч (ЭП2К или же ЭП1). У грузовых поездов скорости меньше и грузовым электровозам конструкционная скорость в 160 км/ч не нужна, так что у грузовых максимум составляет 110-120 км/ч, при этом реальные скорости движения очень редко превышают 90 км/ч.