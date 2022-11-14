Устройство паровоза

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Машинисты часто говорят, что у их подопечных есть душа и у каждого свой характер: кто-то шипит, кто-то сопит, кто-то сердито выдыхает пар.
Но если отвлечься от романтизированного образа, то это просто обычный механизм. Сложный, но всё-таки придуманный человеком.
В "Музее железных дорог" можно встретить один очень интересный экспонат - паровоз серии Эр в разрезе, чтобы можно было увидеть всю внутреннюю составляющую.
В "Музее железных дорог" можно встретить один очень интересный экспонат - паровоз серии Эр в разрезе, чтобы можно было увидеть всю внутреннюю составляющую.
Для движения паровоз использует энергию перегретого пара, который толкает ряд поршней, а те, при помощи соединительных тяг, заставляют колёса вращаться. Это если совсем просто.
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Паровоз состоит из трёх основных частей, паровая машина, паровой же котёл и экипажная часть.
Паровой котёл, который занимает практически всю переднюю часть паровоза, служит для получения водяного пара, путём сжигания топлива.
Паровой котёл, который занимает практически всю переднюю часть паровоза, служит для получения водяного пара, путём сжигания топлива.
Пар на паровозе - это основное рабочее тело, от которого работает даже гудок.
Двигателем паровоза является тяговая паровая машина, которая преобразует энергию пара в возвратно-поступательное движение поршня, которое с помощью кривошипно-шатунного механизма трансформируется во вращательное движущихся колёс.
Двигателем паровоза является тяговая паровая машина, которая преобразует энергию пара в возвратно-поступательное движение поршня, которое с помощью кривошипно-шатунного механизма трансформируется во вращательное движущихся колёс.
Рядом с кабиной находится камера сгорания (топка). Она представляет собой две вложенные друг в друга стальные корбки: кожух (внешняя) и огненная коробка (внутренняя).
Топка работает в очень сложных условиях: температура может достигать 1600 °C, а давление пара колоссальное.
Топка работает в очень сложных условиях: температура может достигать 1600 °C, а давление пара колоссальное.
На более современных паровозах обычно применяют радиальные топки, которые проще стыковать с цилиндрическим котлом, но на более ранних паровозах используется топка Бельпера с плоским потолком.
В нижней части топки находится колосниковая решётка, которая служит для поддержания слоя горящего твёрдого топлива. То есть примерно то же самое может быть в печке в вашей бане.
В передней части котла находится огромное количество дымогарных труб.
Часто вместо них в передней части котла расположен пароперегреватель, который размещён в трубах, аналогичных дымогарным, но побольше диаметром.
Часто вместо них в передней части котла расположен пароперегреватель, который размещён в трубах, аналогичных дымогарным, но побольше диаметром.
Перегретый пар попадает в цилиндры и двигает там поршни, которые воздействуют на кривошипно-шатунные механизмы, заставляющие колёса вращаться.
В большинстве паровозов использованы обычные двухцилиндровые машины, которые доказали свою эффективность.
Часть пара, остывая, превращается снова в воду и возвращается в паровой котел. Остальной пар выбрасывается через дымовую трубу наружу. В некоторых паровозах всё ещё горячий пар используется для первичного подогрева воды в котле.
Часть пара, остывая, превращается снова в воду и возвращается в паровой котел. Остальной пар выбрасывается через дымовую трубу наружу. В некоторых паровозах всё ещё горячий пар используется для первичного подогрева воды в котле.
А на самом верху котла установлен сухопарник. Он отвечает за то, чтобы отделить пар от водяных капель и частиц накипи.
Также он позволяет "аккумулировать" пар и получается дополнительная мощность, к примеру во время затяжных подъёмов.
Также он позволяет "аккумулировать" пар и получается дополнительная мощность, к примеру во время затяжных подъёмов.
Экипажная часть паровоза немного напоминает шасси внедорожника: тут есть рама, на которой устанавливают котёл и цилиндры, рессоры с балансирами, колёсные пары с буксами и тележка.
Запас воды и угля для паровоза в тендере - это специальный вагон, который крепится позади локомотива.
Есть, конечно паровозы и без тендеров. Их называют танк-паровозы и они обычно используются для маневровых работ.
Есть, конечно паровозы и без тендеров. Их называют танк-паровозы и они обычно используются для маневровых работ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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но в верхних жаровых трубах видны пучки труб пароперегревателя (желтые) они и выводят перегретый пар в коллектор к цилиндрам.