Устройство паровоза

Но если отвлечься от романтизированного образа, то это просто обычный механизм. Сложный, но всё-таки придуманный человеком.

В "Музее железных дорог" можно встретить один очень интересный экспонат - паровоз серии Эр в разрезе, чтобы можно было увидеть всю внутреннюю составляющую.