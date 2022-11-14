FISHKINET
Сообщество RealFishki 909 постов • 69 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Устройство паровоза

Устройство паровоза

Автор:
14 ноября 2022 17:52
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   механизмы   механика   паровозы   поезда   факты   фото   
2336
8
Машинисты часто говорят, что у их подопечных есть душа и у каждого свой характер: кто-то шипит, кто-то сопит, кто-то сердито выдыхает пар.
×
×
Паровоз состоит из трёх основных частей, паровая машина, паровой же котёл и экипажная часть.
Паровой котёл, который занимает практически всю переднюю часть паровоза, служит для получения водяного пара, путём сжигания топлива.
Пар на паровозе - это основное рабочее тело, от которого работает даже гудок.
Двигателем паровоза является тяговая паровая машина, которая преобразует энергию пара в возвратно-поступательное движение поршня, которое с помощью кривошипно-шатунного механизма трансформируется во вращательное движущихся колёс.
На более современных паровозах обычно применяют радиальные топки, которые проще стыковать с цилиндрическим котлом, но на более ранних паровозах используется топка Бельпера с плоским потолком.
В нижней части топки находится колосниковая решётка, которая служит для поддержания слоя горящего твёрдого топлива. То есть примерно то же самое может быть в печке в вашей бане.
Перегретый пар попадает в цилиндры и двигает там поршни, которые воздействуют на кривошипно-шатунные механизмы, заставляющие колёса вращаться.
Экипажная часть паровоза немного напоминает шасси внедорожника: тут есть рама, на которой устанавливают котёл и цилиндры, рессоры с балансирами, колёсные пары с буксами и тележка.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: интересное   механизмы   механика   паровозы   поезда   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Андрей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Юрий 40 секунд назад
Сложное устройство у паровоза. Десятки кранов и вентилей...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
роман 2 минуты назад
Доброго времени суток! Попал в трудную жизненную ситуацию. Мне 60 лет,переболел ковидом,
который принес целый ряд осложнений.Нет источника существования.
Нет денег на еду,лекарства,общежитие.Каждый день как ад.
Иногда хочется уйти из жизни,но должен видимо жить пока Бог дает.Помогите как сможете .Карта 2202 2025 5719 6247 Роман борисович.Заранее благодарю за помощь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ 21 минуту назад
примерно как дизельная подводная лодка, только с колесами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Лично для меня тут нет и чего дивного. Но многие может и не догадываются на сколько сложная это "баплалайка". Реально, паровозы (особенно последних меделей) - шедевры эпохи пара! Другое дело, что их век уже в прошлом. По банальной причине - крайне нихкий КПД и очень длительный процес приведения в рабочее состояние. Даже немножко грустно. Но факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Valiko 41 минуту назад
Всё примитивно, если отбросить тонкости в поддержании рабочих параметров - кипятим воду в котле, а полученным паром двигаем кривошип, который крутит колеса. Но поражает способность делать такие агрегаты в то низкотехнологичное время!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 42 минуты назад
Однажды в детстве,отец подвёл меня к паровозу,который потянет наш состав. В темноте огромное,пышущее жаром и отблесками огня чудовище произвело на маленького мальчика впечатление.До сих пор помню. Единственное,что просил отец - не высовываться в окно на ходу. Гарь и брызги сразу оседали на лице.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алекс Крайчек 43 минуты назад
Будка у паровоза очень неудобная. И в эти "типа окошки" практически ничего не видно. Посмотришь, и сразу становится понятно, почему машинисты высовывались в боковые окна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
turyst 57 минут назад
УЧ №4, "Правительственный вокзал". Москва, Пантелеевская улица.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
a_komolow Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Час назад
И всё таки, у паровоза котел огнетрубный или водотрубный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Parus59 Час назад
Да, эпохальный агрегат, жаль, что КПД этого девайса ничтожный, около 10 %.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А забомби-ка ты пост об устройстве гранёного стакана...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
Подобные девайсы надо вживую смотреть, а не по картинкам, впечатления совсем другие и понятней будет, но спс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 2 часа назад
Спасибо, теоретическое устройство паровоза знал, т.к. интересовался раньше, но в таком виде настоящий паровоз вижу впервые, очень интересно. Был у нас в Москве в музее ЖД транспорта, что на Рижском вокзале, нам с сыном очень понравилось, мы посетили личные вагоны Берии и Брежнева, особенно поразил огромный самый тяжелый магистральный паровоз П38 и еще много разных паровозов от ФД, ЭР, ТЭ и до маленькой Овечки (серии Ов)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Makfatym 2 часа назад
а я не прочёл, но осуждаю!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
Автор текста реально minimalism - написать практически ничего, мог бы просто написать - "Паровоз, потому что он едет на пару" и на этом закончить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
анатолий мурзаков 2 часа назад
Ничего непонятно, но внушительно и красиво !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120678



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом?
Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом?
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
Набирающие популярность в сообществах
Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали донос на театр
Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали...
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какое у тебя сегодня настроение?

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#фотографии#страна#Россия#Приколы#дтп#автомобили#позитив#Ynews
#Юмор#история#факты#животные#девушки#подборка#США#археология#авто аварии#фильм
#интересно#СССР#Прикол#картинки#кино#красота#аварии#найдено на ebay#автомир#кот
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Ретро-фотографии: как взрывались паровозные котлы Ретро-фотографии: как взрывались паровозные котлы Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи Жизнь Лаоса сейчас Жизнь Лаоса сейчас Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки

На что жалуетесь?

Вернуться