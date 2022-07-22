Примерный вожатый Анатолий Сливко: самый необычный серийный убийца

Дважды, находясь под арестом, маньяк пытался покончить с собой. А вот секретарь партийной организации с подачи которой Сливко получил звание "Заслуженного учителя" не смогла справиться с новостями о своем протеже и покончила с собой. Так что, на счету маньяка можно сказать не семь, а восемь жизней...



Психиатрическая экспертиза признала Анатолия Сливко вменяемым, но с набором отклонений - педофилия, садизм, некрофилия, пиромания, фетишизм.

Сливко приговорили к высшей мере наказания - расстрелу в 1986 году. В исполнение приговор привели в 1989 году в тюрьме Новочеркасска, только через три года. С ним работали врачи для создания портрета психопата и маньяк даже консультировал следователя по делу Андрея Чикатило. Но следствию он не помог и не смог предугадать ни одного действия самого известного маньяка СССР.