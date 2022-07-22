FISHKINET
Сообщество Криминал 1404 поста • 319 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Примерный вожатый Анатолий Сливко: самый необычный серийный убийца

Примерный вожатый Анатолий Сливко: самый необычный серийный убийца

Автор:
22 июля 2022 19:53
Сообщество : Криминал
Метки: СССР   интересное   криминал   маньяки   психиатрия   психопатия   факты   
596
11
Ставропольский маньяк-педофил, необычность которого заключалась в том, что он был одним из самых "образцово-показательных" граждан.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: СССР   интересное   криминал   маньяки   психиатрия   психопатия   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Диагноз 4 часа назад
В статье написано, что Сливко заранее почувствовал, что с ним не все хорошо и обратился к врачу, врач посмеялся и посоветовал больше отдыхать... Интересно врач тоже совершил суицид как и секретарь партийной организации?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 4 часа назад
Что не Сливко,то маньяк убийца.Одни скоты бл.я.ть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 4 часа назад
И снова хохол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Владимир Е 5 часов назад
[мат] об этом уроде пост? галочка хватит писать херню.. есть же у тебя посты нормальные..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Владимир Е Галочка, которая умерла 5 часов назад
привет.. не ожидал - что ответишь))).. в семье не без урода.. поговорка на все времена.. всегда были .. просто считаю - не достойным даже упоминание их недоделанных фамилий...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Владимир Е Галочка, которая умерла 5 часов назад
не правильно выразился.. не фамилий... а недоношенных..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax 5 часов назад
"Мог и деньгами потом поощрить, давая детям по 25-30 рублей, чтобы те не болтали, а это была месячная зарплата того же воспитателя детского сада"
Аффтар - дитя 90-х? Минимальная зарплата в те годы была 70= рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28350



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал
Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко...
Пост попоболи электриков и слаботочников
Пост попоболи электриков и слаботочников
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«Мы за Россию!»: ижевские патриоты начали борьбу с дорожными знаками
«Мы за Россию!»: ижевские патриоты начали борьбу с дорожными знаками
Как спустя годы выглядят люберецкие качки лихих 90-х. Выходцам из "Титана" сейчас уже за 50 лет
Как спустя годы выглядят люберецкие качки лихих 90-х. Выходцам из "Титана" сейчас уже...
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Популярные теги
#фото#интересное#история#Разное#новости#аварии#подборка#Приколы#маразм#Еда
#Юмор#интересно#животные#Россия#Ynews#кино#в мире#США#автомобили#забавно
#прикол#факты#дтп#картинки#фотографии#люди#знаменитости#авто аварии#дети#наука
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Настоящие каннибалы: страшные истории реальных Ганнибалов Лектеров Настоящие каннибалы: страшные истории реальных Ганнибалов Лектеров Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены О первом советском маньяке, который держал в страхе всю Москву О первом советском маньяке, который держал в страхе всю Москву Советские часы-"ходики", которые были во всех домах Советские часы-"ходики", которые были во всех домах Самые жестокие женщины-серийные убийцы прошлого века Самые жестокие женщины-серийные убийцы прошлого века

На что жалуетесь?

Вернуться