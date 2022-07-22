Примерный вожатый Анатолий Сливко: самый необычный серийный убийца

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Ставропольский маньяк-педофил, необычность которого заключалась в том, что он был одним из самых "образцово-показательных" граждан.
Пионервожатый, ударник труда, примерный семьянин, искренний партиец, воспитатель молодёжи, который в 1977 году получил титул "Заслуженный учитель РСФСР". Также Сливко был мастером спорта по горному туризму и в городе Невинномысск организовал туристический клуб для подростков. 20 лет он орудовал безнаказанно, прикрываясь всеми своими почётными регалиями.
Сливко был рождён в 1938 году в Дагестане. После учёбы он перебрался в Ставрополье и в Невинномысске он работал на заводе "Азот", где открыл первый молодёжный клуб "ЧЕРГИД". Он организовывал для детей туристические походы в горы. Одновременно с этим Сливко получил партийный билет, что несомненно хорошо сказалось на его характеристике.
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Там же, в Невинномысске Анатолий женился, в браке у него было двое детей. Впрочем, в ходе расследования выяснилось, что особого влечения Сливко к жене не испытывал, как и ко всем женщинам. Он даже обращался ко врачу, но тот отмахнулся и посоветовал ему побольше отдыхать, а уж когда молоденькая медсестра в кабинете начала хихикать, то пациент умолк и вовсе решил не продолжать. После рождения второго сына Сливко перебрался во вторую комнату и окончательно прекратил сексуальные отношения с женой. Семья для него была своего рода прикрытием.
Главной страстью Сливко было воспитание молодёжи и горы. Практически каждое лето он устраивался в разные детские лагеря пионервожатым и это давало ему возможность изучать детскую психологию и близко, слишком близко контактировать с будущими жертвами. Когда дело Анатолия Сливко было обнаружено, то он получил прозвище "Вожатый-Потрошитель"
Также Анатолий очень любил кино. Он увлекался фотографией и киносъёмкой, а его любительские работы часто получали разные премии. В городе он был на хорошем счету.
Также Анатолий очень любил кино. Он увлекался фотографией и киносъёмкой, а его любительские работы часто получали разные премии. В городе он был на хорошем счету.
Увлечение фильмами он использовал для привлечения подростков. Своим потенциальным жертвам он предлагал сняться в кино про фашистов, про то, как те пытали пионеров. Дети, стопроцентно доверяя заслуженному учителю и любимому вожатому, конечно соглашались. Обычно в кадре были сцены повешения, а Сливко обещал очень быстро реанимировать "актёра", ведь он внимательно изучил все способы реанимации в медицинских пособиях. Кстати, те, кто отказывались от такого рода "фильмов" могли просто уйти, Сливко на это реагировал спокойно.
С каждого согласившегося на "эксперимент" пионера его руководитель брал расписку о том, что участие в постановке является добровольным. Школьники писали под диктовку Сливко:
"Находясь в трезвом здравии и без всякого принуждения согласился на проведение медицинского эксперимента с вызыванием потери сознания. Клянусь факт участия в эксперименте, а также его результаты держать в полной тайне и никогда никому ни при каких обстоятельствах не рассказывать". Мог и деньгами потом поощрить, давая детям по 25-30 рублей, чтобы те не болтали, а это была месячная зарплата того же воспитателя детского сада.
"Находясь в трезвом здравии и без всякого принуждения согласился на проведение медицинского эксперимента с вызыванием потери сознания. Клянусь факт участия в эксперименте, а также его результаты держать в полной тайне и никогда никому ни при каких обстоятельствах не рассказывать". Мог и деньгами потом поощрить, давая детям по 25-30 рублей, чтобы те не болтали, а это была месячная зарплата того же воспитателя детского сада.
Сначала "режиссёр" действовал по плану: небольшое удушение, а потом реанимация. Но, как это бывает с маньяками, ему постоянно нужно было набирать обороты. И выживать могли не все дети. Впервые отклонение педофила дало о себе знать, когда в 1961 году Сливко стал свидетелем аварии, в которой погиб мальчик в пионерской форме. Увидев окровавленного подростка с пионерским галстуком на шее, он внезапно испытал сексуальное возбуждение. Это его шокировало. Там, где он жил, не было специалистов-психиатров, а к обычному врачу с таким "диагнозом" пойти не решился.
Все свои преступления маньяк фиксировал на плёнку. Эти, просто чудовищные кадры, стали главным доказательством вины Сливко. Его ловили так долго, потому что никто даже не мог предположить ничего мало-мальски плохого про этого положительного мужчину. Если кто-то из детей и рассказывал о случившемся, то им просто не верили. В съёмках Сливко участвовали 43 мальчика. Семеро из них погибли. Одну из жертв Анатолий даже "помогал" искать и общался с родителями мальчика.
После этих "поисков" он продолжал убивать. Он резал жертвам горло, обмазывал трупы кровью и продолжал снимать.
После этих "поисков" он продолжал убивать. Он резал жертвам горло, обмазывал трупы кровью и продолжал снимать.
10 лет искали Анатолия Сливко. И наконец, после очередного заявления о пропаже ребёнка, который будто бы пошёл на съёмки, в декабре 1985 года педофил был арестован. Доказательства были наглядны и тщательно задокументированы самим же маньяком.
При обыске в турклубе "ЧЕРГИД" были найдены не только плёнки. На полу одной из комнат были свалены каски немецких и советских солдат, гранаты, оружие, пионерская форма с галстуками, значки - вещдоки увозили на грузовике. Среди них была также обувь жертв и пеньки, на которых маньяк в лесу расчленял своих жертв, иногда ещё заживо. Предметы напоминали Сливко о его деяниях, он наслаждался воспоминаниями, перебирая их.
При обыске в турклубе "ЧЕРГИД" были найдены не только плёнки. На полу одной из комнат были свалены каски немецких и советских солдат, гранаты, оружие, пионерская форма с галстуками, значки - вещдоки увозили на грузовике. Среди них была также обувь жертв и пеньки, на которых маньяк в лесу расчленял своих жертв, иногда ещё заживо. Предметы напоминали Сливко о его деяниях, он наслаждался воспоминаниями, перебирая их.
Но самое главное, что шокировало милиционеров - это фотографии и видеокассета, на которой был запечатлён мальчик в пионерской форме, висящий в петле. Один из сотрудников уголовного розыска признавался, что в тот момент у него возникло неудержимое желание воспользоваться служебным пистолетом и убить Сливко, стоящего рядом. С трудом, но он сдержал свой порыв.
В найденных дневниках маньяка были записи, что он пытался бороться со своей жаждой убийства, использовал кукол вместо детей, но это не помогало.
Жена убийцы после первого же допроса уехала из города: милиционеры, боясь расправы местных жителей, посадили её с сыновьями ночью на поезд.
В найденных дневниках маньяка были записи, что он пытался бороться со своей жаждой убийства, использовал кукол вместо детей, но это не помогало.
Жена убийцы после первого же допроса уехала из города: милиционеры, боясь расправы местных жителей, посадили её с сыновьями ночью на поезд.
Дважды, находясь под арестом, маньяк пытался покончить с собой. А вот секретарь партийной организации с подачи которой Сливко получил звание "Заслуженного учителя" не смогла справиться с новостями о своем протеже и покончила с собой. Так что, на счету маньяка можно сказать не семь, а восемь жизней...
Психиатрическая экспертиза признала Анатолия Сливко вменяемым, но с набором отклонений - педофилия, садизм, некрофилия, пиромания, фетишизм.
Сливко приговорили к высшей мере наказания - расстрелу в 1986 году. В исполнение приговор привели в 1989 году в тюрьме Новочеркасска, только через три года. С ним работали врачи для создания портрета психопата и маньяк даже консультировал следователя по делу Андрея Чикатило. Но следствию он не помог и не смог предугадать ни одного действия самого известного маньяка СССР.
Психиатрическая экспертиза признала Анатолия Сливко вменяемым, но с набором отклонений - педофилия, садизм, некрофилия, пиромания, фетишизм.
Сливко приговорили к высшей мере наказания - расстрелу в 1986 году. В исполнение приговор привели в 1989 году в тюрьме Новочеркасска, только через три года. С ним работали врачи для создания портрета психопата и маньяк даже консультировал следователя по делу Андрея Чикатило. Но следствию он не помог и не смог предугадать ни одного действия самого известного маньяка СССР.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аффтар - дитя 90-х? Минимальная зарплата в те годы была 70= рублей.