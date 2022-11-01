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Микрохирурги Филатовской больницы реплантировали отсеченную кисть подростку

Микрохирурги Филатовской больницы реплантировали отсеченную кисть подростку

Автор:
01 ноября 2022 18:26
Метки: врачи   операция   подросток   спасение   
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У пострадавшего в результате травмы была отсечена кисть — несчастный случай произошел, когда мальчик колол дрова электрическим дровоколом.
Сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф первым же авиарейсом отправили подростка из республики Коми в столицу.

Операция заняла шесть часов и проводилась в несколько этапов. Сначала врачи сопоставили и зафиксировали металлическими спицами костные структуры кисти, потом сшили поврежденные сухожилия. Затем специалисты сшили вены и артерии и запустили кровоток. На завершающем этапе соединили поврежденные нервы, восстановили мышечную структуру и кожу.

«Подростку очень сильно повезло: врачи скорой помощи тут же связались с нашей больницей и после консультации с экспертами правильно транспортировали конечность. Перевозку отсеченного фрагмента осуществляли в пластиковом контейнере, который был помещён в воду со льдом. Сейчас мальчик уже дома, в скором времени мы ждем его на снятие металлофиксаторов. Пальцы уже начали понемногу двигаться, но на возвращение чувствительности может уйти до полугода. Благодаря работе наших специалистов удалось сохранить кисть пострадавшему, теперь многое зависит от самого подростка. Если он будет следовать указаниям врачей и правильно разрабатывать кисть, ее функции восстановятся полностью. Кстати, продолжить лечение пациент может в нашей больнице, так как у нас имеется возможность и для реабилитации», — говорит заведующий отделением реконструктивной микрохирургии Александр Александров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: врачи   операция   подросток   спасение   
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vodka balalaika 3 часа назад
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Andrey Час назад
какой дебил доверил работу с опасным электроинструментом подростку?
ладно молоток, но режуще-рубящее и электропилы у меня вне детского доступа хранится
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8k
Shtoppi 2 часа назад
<<Микрохирурги Филатовской больницы реплантировали отсеченную кисть подростку>>
Ну, как бы это их работа. Молодцы
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