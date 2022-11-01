<<Микрохирурги Филатовской больницы реплантировали отсеченную кисть подростку>>

Операция заняла шесть часов и проводилась в несколько этапов. Сначала врачи сопоставили и зафиксировали металлическими спицами костные структуры кисти, потом сшили поврежденные сухожилия. Затем специалисты сшили вены и артерии и запустили кровоток. На завершающем этапе соединили поврежденные нервы, восстановили мышечную структуру и кожу.



«Подростку очень сильно повезло: врачи скорой помощи тут же связались с нашей больницей и после консультации с экспертами правильно транспортировали конечность. Перевозку отсеченного фрагмента осуществляли в пластиковом контейнере, который был помещён в воду со льдом. Сейчас мальчик уже дома, в скором времени мы ждем его на снятие металлофиксаторов. Пальцы уже начали понемногу двигаться, но на возвращение чувствительности может уйти до полугода. Благодаря работе наших специалистов удалось сохранить кисть пострадавшему, теперь многое зависит от самого подростка. Если он будет следовать указаниям врачей и правильно разрабатывать кисть, ее функции восстановятся полностью. Кстати, продолжить лечение пациент может в нашей больнице, так как у нас имеется возможность и для реабилитации», — говорит заведующий отделением реконструктивной микрохирургии Александр Александров.