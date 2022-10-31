"Отдавать выплаты в фонды не хочу": одинокий мобилизованный из Кузбасса объявил конкурс на лучшую невесту

35-летний мужчина - бывший воспитанник детского дома. Он понимает, что СВО - это не шутки, и его жизнь может в любой момент оборваться. Чтобы выплаты после смерти не ушли в "непонятные фонды", житель Кузбасса предложил землячке заключить с ним брак.
В Кузбассе бурно обсуждают историю призванного на СВО жителя Кемеровской области, который решил жениться просто, чтобы его супруга могла получить "гробовые". В одной из соцсетей мужчина опубликовал объявление, в котором предложил своим землячкам не теряться и рассмотреть его предложение.
Как сообщают СМИ, Василий когда-то работал на угольной шахте «Листвяжная», перед самой мобилизацией занимался сборкой окон. 27 сентября он получил повестку, и с 1 октября находится в омском тренировочном лагере. Пока есть время, он хочет быстро оформить брачный союз с женщиной, которая, если его убьют на передовой, получит денежную компенсацию от государства.
По сообщениям прессы, из всех кандидатур претендентов Василий выбрал женщину с тремя детьми, чей муж погиб на той же самой шахте "Листвяжная" несколько лет назад. «Выбирал человека, которому могу помочь», – объяснил мобилизованный. Сам он уверен, что, возможно, они могли бы и стать хорошими друзьями. Но это в перспективе. А пока в ближайшее время невеста должна приехать в Омск. Оформить брак они смогут на территории тренировочного центра, где пока находится Василий. Необходимые документы для регистрации уже поданы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Завещание - это в нашей судебной практике чуть ли не просто благое пожелание, типа последней записочки от умершего.
Что угодно может оспорить завещание, наследники по закону, дарственная, любая мед экспертиза, разные помогавшие при жизни вместо родственников, по этому нет более надежного способа передать наследникм - как подарить при жизни...
А вот без него - вполне, брак - это совсем не равно тому, что всё остаётся жене, там появляются очереди наследования и вот это вот всё. Брак, кстати, так же можно признать фиктивным, если уж на то пошло.
ПС. дарить всё имущество при жизни - хм, а месье знает толк в извращениях.