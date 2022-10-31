"Отдавать выплаты в фонды не хочу": одинокий мобилизованный из Кузбасса объявил конкурс на лучшую невесту

Как сообщают СМИ, Василий когда-то работал на угольной шахте «Листвяжная», перед самой мобилизацией занимался сборкой окон. 27 сентября он получил повестку, и с 1 октября находится в омском тренировочном лагере. Пока есть время, он хочет быстро оформить брачный союз с женщиной, которая, если его убьют на передовой, получит денежную компенсацию от государства.

По сообщениям прессы, из всех кандидатур претендентов Василий выбрал женщину с тремя детьми, чей муж погиб на той же самой шахте "Листвяжная" несколько лет назад. «Выбирал человека, которому могу помочь», – объяснил мобилизованный. Сам он уверен, что, возможно, они могли бы и стать хорошими друзьями. Но это в перспективе. А пока в ближайшее время невеста должна приехать в Омск. Оформить брак они смогут на территории тренировочного центра, где пока находится Василий. Необходимые документы для регистрации уже поданы.