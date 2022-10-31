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"Отдавать выплаты в фонды не хочу": одинокий мобилизованный из Кузбасса объявил конкурс на лучшую невесту

"Отдавать выплаты в фонды не хочу": одинокий мобилизованный из Кузбасса объявил конкурс на лучшую невесту

Автор:
31 октября 2022 11:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Регистрация брака   женитьба   кузбасс   мобилизация   омск   политика   предложение   свадьба   сво   
764
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35-летний мужчина - бывший воспитанник детского дома. Он понимает, что СВО - это не шутки, и его жизнь может в любой момент оборваться. Чтобы выплаты после смерти не ушли в "непонятные фонды", житель Кузбасса предложил землячке заключить с ним брак.

В Кузбассе бурно обсуждают историю призванного на СВО жителя Кемеровской области, который решил жениться просто, чтобы его супруга могла получить "гробовые". В одной из соцсетей мужчина опубликовал объявление, в котором предложил своим землячкам не теряться и рассмотреть его предложение.


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Как сообщают СМИ, Василий когда-то работал на угольной шахте «Листвяжная», перед самой мобилизацией занимался сборкой окон. 27 сентября он получил повестку, и с 1 октября находится в омском тренировочном лагере. Пока есть время, он хочет быстро оформить брачный союз с женщиной, которая, если его убьют на передовой, получит денежную компенсацию от государства.


По сообщениям прессы, из всех кандидатур претендентов Василий выбрал женщину с тремя детьми, чей муж погиб на той же самой шахте "Листвяжная" несколько лет назад. «Выбирал человека, которому могу помочь», – объяснил мобилизованный. Сам он уверен, что, возможно, они могли бы и стать хорошими друзьями. Но это в перспективе. А пока в ближайшее время невеста должна приехать в Омск. Оформить брак они смогут на территории тренировочного центра, где пока находится Василий. Необходимые документы для регистрации уже поданы.


Источник:

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Метки: Регистрация брака   женитьба   кузбасс   мобилизация   омск   политика   предложение   свадьба   сво   
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8  комментариев
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32k
Fat Lynx Час назад
Теперь она будет ждать пока его убьют...
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9k
Бритва Полчаса назад
а он возьмет и выживет, а у неё три любовника.
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24k
Matrosskin Час назад
Бред. Пишется завещание на имя конкретного человека или на конкретный фонд ( помимо "непонятных" есть и вполне "понятные " и конкретные) и всё, деньги ( если что вдруг) уходят этому лицу.
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6k
Sanar Час назад
Очередной тупой вброс на тему СВО
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