Маяки с налётом мистики

Маяк Айзек-Кей – 46-метровое сооружение на острове Исаака Кея. Местные утверждают, что в полнолуние оттуда доносятся странные леденящие душу звуки. По легенде, здесь в конце прошлого века разбился корабль. После крушения остался только один выживший – грудной младенец. И вопли, о которых рассказывают старожилы, это крики матери ребенка – леди Грэй. Женщина-призрак привязана к месту и рыдает от бессилия и безысходности, будучи не в силах спасти свое дитя.

В 70-х здесь пропали двое смотрителей. Судьба их так и осталась неизвестна. А многие островитяне уверены, что они стали жертвами – и не последними мистического места.