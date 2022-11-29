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Маяки с налётом мистики

Маяки с налётом мистики

Автор:
29 ноября 2022 13:04
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Айзек-Кей   Стонингтон   Хаттерас   Эйлин-Мор   Эйр   интересно   история   маяк   мистика   случай   
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Большинство этих сооружений не представляет интереса. Маяк и маяк, навигационные функции исполняет. А больше от него ничего и не требуется.

Но есть маяки, превратившиеся в пристальные объекты интереса со стороны любителей мистики.

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Эйлин-Мор – это, пожалуй, лидер в части загадочности. Печальную известность маяк на одном из островов Фланнэн получил благодаря тому, что в начале прошлого века с него таинственным образом исчезли трое смотрителей. Ни следов борьбы, ни каких-то других странностей прибывшие на сигнал бедствия моряки судна «Гесперус» не обнаружили. Расследование власти закрыли с примитивным выводом, что их смыло волной. Но более поздние расследования опровергли это объяснения.

Маяк полуострова Стонингтон сейчас – туристический объект. Есть легенда, что в ближайшей к нему бухте пираты спрятали несметные сокровища. И поток ныряльщиков, желающих это доказать, не иссякает. Некоторые даже ухитряются что-то найти. Впрочем, чего только не подарит, если захочет, щедрое море любителям приключений?

Маяк мыса Хаттерас – крупнейший кирпичный маяк в мире и самый высокий в США. Этот район Атлантического океана называют «кладбищем Атлантики». И вполне заслуженно: из-за сложных навигационных условий, спровоцированных мелями, подводными течениями и штормами, здесь нашли последний приют тысячи кораблей.

Маяк Айзек-Кей – 46-метровое сооружение на острове Исаака Кея. Местные утверждают, что в полнолуние оттуда доносятся странные леденящие душу звуки. По легенде, здесь в конце прошлого века разбился корабль. После крушения остался только один выживший – грудной младенец. И вопли, о которых рассказывают старожилы, это крики матери ребенка – леди Грэй. Женщина-призрак привязана к месту и рыдает от бессилия и безысходности, будучи не в силах спасти свое дитя.

В 70-х здесь пропали двое смотрителей. Судьба их так и осталась неизвестна. А многие островитяне уверены, что они стали жертвами – и не последними  мистического места.

Маяк Эйр в Уэльсе тоже овеян тайнами. По легенде, в окрестностях обитает неупокоенный дух человека, погибшего от неразделенной любви. Владелец маяка, дабы поддержать мистическую атмосферу места, даже заказал металлическую статую Хранителя. Через отверстия в теле прорывается ветер, и окрестности оглашают странные потусторонние звуки. Рисунок мелодии всегда разный. Оно и понятно: ведь ветер – это тоже явление в чем-то мистическое.

А вам случалось сталкиваться с мистикой в самых обычных местах типа магазина, школы или кладовки в собственном доме?

Источник:

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Метки: Айзек-Кей   Стонингтон   Хаттерас   Эйлин-Мор   Эйр   интересно   история   маяк   мистика   случай   
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