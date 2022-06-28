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Бюджетный косплей: парень по-своему видит наряды знаменитостей

Бюджетный косплей: парень по-своему видит наряды знаменитостей

Автор:
28 июня 2022 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бюджетный косплей   в мире   звезды   знаменитости   косплей   костюм   прикол   
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Как поступить, если хочется быть косплеером, но средств на это совершенно нет? Делать бюджетный косплей! Парень по имени Тахиб воссоздает из подручных материалов, которые нашел у себя дома, костюмы и образы знаменитостей.

Наряды знаменитостей нередко вызывают у нас недоумение. Несмотря на дороговизну, они могут выглядеть достаточно странно и даже нелепо. Парень по имени Тахиб Акореде также это заметил и решил слегка подшутить над селебрити, воссоздав их прикиды при помощи предметов, которые он нашёл у себя дома. Получившиеся образы парень выложил в социальные сети.


Ким Кардашьян

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В социальных сетях парень подписывается как «Весёлый Тахиб» (Funny Toheeb). Сегодня за одним из его аккаунтов следят более 635 тысяч подписчиков.

Ребекка Ненги Хэмпсон


Карди Би


Джаред Лето


Бейонсе


Наряды Ким Кардашьян часто вдохновляют Тахиба на креатив


Дженнифер Лопес


Тахиб признаётся, что воссоздавать образы знаменитостей не так уж и просто. Иногда ему требуется несколько суток, чтобы найти подходящие материалы дома и правильно их применить, чтобы костюм получился ярким и узнаваемым.

Беверли Ная


Кёртис Джеймс Джексон (50 Cent)


Рианна


Реджина Дэниелс


Карди Би


Шафи Белло


Тахиб мечтает стать знаменитым, чтобы финансово помочь своей семье и порадовать маму, которая поначалу не верила в силы и возможности сына. Однако сегодня, к счастью, она полностью изменила своё мнение.

Джейсон Момоа в роли Аквамена

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   бюджетный косплей   в мире   звезды   знаменитости   косплей   костюм   прикол   
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2  комментария
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Антон Иванов 11 минут назад
Подходит больше название - фантастические твари и где они обитают.
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408
ManA108 9 секунд назад
Кто все эти люди?
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