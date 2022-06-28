Бюджетный косплей: парень по-своему видит наряды знаменитостей

Наряды знаменитостей нередко вызывают у нас недоумение. Несмотря на дороговизну, они могут выглядеть достаточно странно и даже нелепо. Парень по имени Тахиб Акореде также это заметил и решил слегка подшутить над селебрити, воссоздав их прикиды при помощи предметов, которые он нашёл у себя дома. Получившиеся образы парень выложил в социальные сети.

Ким Кардашьян