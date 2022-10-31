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Палец Николая I

Палец Николая I

Автор:
31 октября 2022 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Палец Николая I   дорога   железная   
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Одна из самых знаменитых легенд о царствовании Николая I рассказывает о том, что когда главного инженера империи спросили, а как он себе видит прокладку железной дороги из Петербурга в Москву, то император взял линейку и карандаш и провел ровную линию между двумя городами. Но в одном месте монарший палец держал линейку и карандаш обвел немного выступавший палец.


Так как никто спорить с Николаем I не хотел и спрашивать его о том, верно ли он все начертил – тоже никто не захотел, кто же станет спорить с самым лучшим специалистом по железным дорогам в стране, то как царь начертил, так и построили. Дорога из Петербурга в Москву пролегла ровная как стрела, но в одном месте сделали изгиб. Там, где карандаш обогнул по карте палец императора.

Красивая история, в которой верно только одно – дорогу из Петербурга в Москву построили при Николае I. А вот с пальцем Николая Павловича промашка получилась у сочинителей анекдотов. Дело в том, что сначала железную дорогу до Москвы построили как раз прямой как стрела. Так что если Николай I и проложил маршрут по линейке, то начертил он все ровно. Не стоит обижать человека, который любил говорить о себе «Мы, инженеры» и как-то изволил оставить свою резолюцию на чертеже, выполненном Достоевским: «Какой дурак это чертил?». И ведь прав был, потому что Фёдор Михайлович сделал чертеж крепости, в которой не было ворот.


Так вот Николаевская железная дорога изначально была прямой. Дело в том, что поначалу так строили все. Но англичане очень быстро поняли, что прямой путь не всегда самый лучший и надо железную дорогу все-таки привязывать к местности, так как паровозам не всегда по силам тащить тяжелые составы в горку и безопасно спускаться с возвышенностей. Но то англичане. А настоящие русские инженеры любят сами наступать на свои грабли. Поэтому на опыт англичан, который к моменту начала строительства «чугунки» в Москву уже имелся в приличном объеме, забили. И построили все по-своему.


И что?


И конечно, наступили на грабли со всего размаху.

Дело в том, что на подходе «чугунки» к деревне Веребье, на перегоне от Бурги до Торбино поездам приходилось проходить перепад высот в 120 метров с крутым подъемом около Веребье, так как там как раз начиналась Валдайская возвышенность. Плюс два моста через две реки. И мощности тогдашних паровозов для того, чтобы затащить поезд на такой подъем не хватало. Поэтому состав внизу подъема расцепляли и затаскивали по частям. В общей сложности участок в 14 верст поезда в Москву проходили за два часа.

Назад тоже было весело. Потому что там дорога шла под уклон, на котором тормоза самым натуральным образом сгорали. Это приводило к авариям. Но раз сам Николай Павлович приказал провести дорогу прямо, значит, надо прямо. И никаких «пальцев императора».

Но «палец императора» ведь был! Так откуда он тогда взялся?! Не было бы счастья, да несчастье помогло.


В 1869 году сгорел мост через реку Мста на этом чудесном участке дороги. И раз все равно надо было строить новый мост, то решили провести инженерные изыскания и подумать, а как бы построить дорогу получше?!

И что характерно – построили: сделали изгиб и объезд того самого сложного холма. Работы по постройке объезда закончили к 1881 году, когда Николая I уже давно на белом свете не было. Так что «палец императора» на самом деле появился совсем по другим причинам, не имеющим к умению Николая Павловича отдавать распоряжения никакого отношения.

И самое главное: на сегодняшней Октябрьской железной дороге никакого «Пальца императора» нет. Теперь дорога снова прямая как парадный строй николаевских гренадер. Почему? Да потому что когда готовили дорогу к пуску скоростных поездов, надо было убрать этот самый «палец», так как на нем требовалось значительно снижать скорость. И дорогу спрямили, проведя ее опять через тот же холм, который раньше был камнем преткновения. Теперь техника новая, более мощная и такие мелочи камнем преткновения больше не являются. Нет больше на Октябрьской железной дороге никаких «Пальцев императора», потому что они мешают «Сапсанам» гнать на максимальной скорости.

Но памятник «пальцу» все-таки остался. Потому что нумерацию километров менять не стали. И теперь на Октябрьской железной дороге после 205-го километра идет сразу 211-й.


Вот такие дела с «чугункой», Николаем I и его пальцем.


Источник:

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Метки: Палец Николая I   дорога   железная   
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4  комментария
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Игорь Час назад
а теперь -замечательная история про связь члена Петра с шириной российских железных дорог
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Lexx 2 часа назад
Не осталось никакого "памятника" пальцу. Обход вместе со станциями Веребье, Оксочи и платформой 203 км был разобран. А километраж, да, так и остался, сразу за 205 идёт 211.
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