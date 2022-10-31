Палец Николая I

Одна из самых знаменитых легенд о царствовании Николая I рассказывает о том, что когда главного инженера империи спросили, а как он себе видит прокладку железной дороги из Петербурга в Москву, то император взял линейку и карандаш и провел ровную линию между двумя городами. Но в одном месте монарший палец держал линейку и карандаш обвел немного выступавший палец.
Так как никто спорить с Николаем I не хотел и спрашивать его о том, верно ли он все начертил – тоже никто не захотел, кто же станет спорить с самым лучшим специалистом по железным дорогам в стране, то как царь начертил, так и построили. Дорога из Петербурга в Москву пролегла ровная как стрела, но в одном месте сделали изгиб. Там, где карандаш обогнул по карте палец императора.
Красивая история, в которой верно только одно – дорогу из Петербурга в Москву построили при Николае I. А вот с пальцем Николая Павловича промашка получилась у сочинителей анекдотов. Дело в том, что сначала железную дорогу до Москвы построили как раз прямой как стрела. Так что если Николай I и проложил маршрут по линейке, то начертил он все ровно. Не стоит обижать человека, который любил говорить о себе «Мы, инженеры» и как-то изволил оставить свою резолюцию на чертеже, выполненном Достоевским: «Какой дурак это чертил?». И ведь прав был, потому что Фёдор Михайлович сделал чертеж крепости, в которой не было ворот.
Так вот Николаевская железная дорога изначально была прямой. Дело в том, что поначалу так строили все. Но англичане очень быстро поняли, что прямой путь не всегда самый лучший и надо железную дорогу все-таки привязывать к местности, так как паровозам не всегда по силам тащить тяжелые составы в горку и безопасно спускаться с возвышенностей. Но то англичане. А настоящие русские инженеры любят сами наступать на свои грабли. Поэтому на опыт англичан, который к моменту начала строительства «чугунки» в Москву уже имелся в приличном объеме, забили. И построили все по-своему.
И что?
И конечно, наступили на грабли со всего размаху.
Дело в том, что на подходе «чугунки» к деревне Веребье, на перегоне от Бурги до Торбино поездам приходилось проходить перепад высот в 120 метров с крутым подъемом около Веребье, так как там как раз начиналась Валдайская возвышенность. Плюс два моста через две реки. И мощности тогдашних паровозов для того, чтобы затащить поезд на такой подъем не хватало. Поэтому состав внизу подъема расцепляли и затаскивали по частям. В общей сложности участок в 14 верст поезда в Москву проходили за два часа.
Назад тоже было весело. Потому что там дорога шла под уклон, на котором тормоза самым натуральным образом сгорали. Это приводило к авариям. Но раз сам Николай Павлович приказал провести дорогу прямо, значит, надо прямо. И никаких «пальцев императора».
Но «палец императора» ведь был! Так откуда он тогда взялся?! Не было бы счастья, да несчастье помогло.
В 1869 году сгорел мост через реку Мста на этом чудесном участке дороги. И раз все равно надо было строить новый мост, то решили провести инженерные изыскания и подумать, а как бы построить дорогу получше?!
И что характерно – построили: сделали изгиб и объезд того самого сложного холма. Работы по постройке объезда закончили к 1881 году, когда Николая I уже давно на белом свете не было. Так что «палец императора» на самом деле появился совсем по другим причинам, не имеющим к умению Николая Павловича отдавать распоряжения никакого отношения.
И самое главное: на сегодняшней Октябрьской железной дороге никакого «Пальца императора» нет. Теперь дорога снова прямая как парадный строй николаевских гренадер. Почему? Да потому что когда готовили дорогу к пуску скоростных поездов, надо было убрать этот самый «палец», так как на нем требовалось значительно снижать скорость. И дорогу спрямили, проведя ее опять через тот же холм, который раньше был камнем преткновения. Теперь техника новая, более мощная и такие мелочи камнем преткновения больше не являются. Нет больше на Октябрьской железной дороге никаких «Пальцев императора», потому что они мешают «Сапсанам» гнать на максимальной скорости.
Но памятник «пальцу» все-таки остался. Потому что нумерацию километров менять не стали. И теперь на Октябрьской железной дороге после 205-го километра идет сразу 211-й.
Вот такие дела с «чугункой», Николаем I и его пальцем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Антон Казаков
24 января в 00:25
О ракетах и лошадиных задницах (осторожно, [:|||)
Личное
Опубликую трёхлетний, но очень хорошо написанный баян
Американские космические корабли имеют диаметр 14,55 футов. Конструкторы хотели бы делать их шире, но не могут. Почему?
Дело в том, что корабли перевозятся на место сборки по железной дороге. Расстояние между рельсами стандартное: 4 фута 8.5 дюйма. Поэтому конструкторы могут делать корабли шириной только 14,55 футов, иначе их было бы невозможно перевозить.
Возникает вопрос: почему стандартное расстояние между рельсами именно 4 фута 8.5 дюйма? Откуда взялась эта цифра? Оказывается, железные дороги в Штатах строили по английским стандартам, а в Англии расстояние между рельсами 4 фута 8.5 дюйма. Но почему? Потому что первые поезда в Англии производились на том же заводе, на котором делали вагонетки для шахт. А длина оси самой большой вагонетки составляла 4 фута 8.5 дюйма.
Но почему? Потому что такая длина оси была стандартной для английских дилижансов. Дилижансы же их делали с таким расчётом, чтобы их колёса попадали в колеи на английских дорогах (таким образом колёса меньше изнашиваются). А расстояние между колеями по всей Англии 4 фута 8.5 дюйма.
Почему же так получилось? Потому что первые дороги в Великобритании прокладывали римляне, а точнее, их боевые колесницы. А длина оси стандартной римской колесницы равняется 4 футам 8.5 дюймам. Однако непонятно: ни в одной известной системе мер эта длина (4 фута 8.5 дюйма) не является числом целым. Почему же римлянам вздумалось делать оси своих колесниц именно такой длины?
А вот почему: в такую колесницу обычно запрягали двух лошадей. А 4 фута 8.5 дюйма это был как раз средний размер двух лошадиных задниц.
Следовательно, даже теперь, когда человек вышел в космос, его наивысшие технические достижения напрямую зависят от размера лошадиной задницы 2000 лет назад…
Автор: Андрей Потылицын