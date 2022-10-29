Мои акварельные работы. Часть 8

Привет! Давно я к вам не заглядывала - копила работы) А ещё заметила, что ЭроФишки попали под запрет и один из моих постов пропал...это конечно не критично, но неожиданно.

Как прошли два ваших осенних месяца? У меня они были переполнены эмоциями, но всё же я смогла восполнить силы и сейчас нахожусь в приятном равновесии. И рисунки сегодня тоже будут с настроем спокойствия.

Каждую осень я пересматриваю Гарри Поттера и решила нарисовать Гермиону: