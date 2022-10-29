Мои акварельные работы. Часть 8

Привет! Давно я к вам не заглядывала - копила работы) А ещё заметила, что ЭроФишки попали под запрет и один из моих постов пропал...это конечно не критично, но неожиданно.
Как прошли два ваших осенних месяца? У меня они были переполнены эмоциями, но всё же я смогла восполнить силы и сейчас нахожусь в приятном равновесии. И рисунки сегодня тоже будут с настроем спокойствия.
Каждую осень я пересматриваю Гарри Поттера и решила нарисовать Гермиону:
Рисунок выполнен на достаточно большом формате, и работа продвигалась медленно, но я довольна результатом и не жалею о потраченном времени.
А затем мне захотелось попробовать нарисовать животное, и мои подписчики в телеге решили, что это должен быть козёл. Ну как можно было отказать хорошим людям?
Главной фишкой козла стали его рога, которые меняют цвет:
Ну и завершила я этот месяц моим любимым сюжетом - просто портрет просто девушки.
Мне кажется, живопись — это обезболивающее не только для художника, но и для зрителя. И если я смогла хоть чуточку кого-то из вас отвлечь от творящейся действительности и подарить положительные эмоции, то моя цель достигнута.
Берегите себя, заботьтесь о близких и постарайтесь найти небольшой островок спокойствия, на который можно убегать мысленно хотя бы на пару минут в день.
АНТИФИШКИ
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