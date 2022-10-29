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Мои акварельные работы. Часть 8

Мои акварельные работы. Часть 8

Автор:
29 октября 2022 14:17
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   волшебство   гаррипоттер   гермиона   животные   портреты   художник   
481
5

Привет! Давно я к вам не заглядывала - копила работы) А ещё заметила, что ЭроФишки попали под запрет и один из моих постов пропал...это конечно не критично, но неожиданно.

Как прошли два ваших осенних месяца? У меня они были переполнены эмоциями, но всё же я смогла восполнить силы и сейчас нахожусь в приятном равновесии. И рисунки сегодня тоже будут с настроем спокойствия.

Каждую осень я пересматриваю Гарри Поттера и решила нарисовать Гермиону:

Рисунок выполнен на достаточно большом формате, и работа продвигалась медленно, но я довольна результатом и не жалею о потраченном времени.


А затем мне захотелось попробовать нарисовать животное, и мои подписчики в телеге решили, что это должен быть козёл. Ну как можно было отказать хорошим людям?


×
×

Главной фишкой козла стали его рога, которые меняют цвет:


Ну и завершила я этот месяц моим любимым сюжетом - просто портрет просто девушки.



Мне кажется, живопись — это обезболивающее не только для художника, но и для зрителя. И если я смогла хоть чуточку кого-то из вас отвлечь от творящейся действительности и подарить положительные эмоции, то моя цель достигнута.


Берегите себя, заботьтесь о близких и постарайтесь найти небольшой островок спокойствия, на который можно убегать мысленно хотя бы на пару минут в день.

АНТИФИШКИ
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Метки: акварель   волшебство   гаррипоттер   гермиона   животные   портреты   художник   
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15  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
с котлом гермионы надо что-то сделать, а то кажется, будто она немножко беременна)
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2k
poбт 39 минут назад
"Каждую осень я пересматриваю Гарри Поттера"
Ссылка youtu.be
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sos1960sos Час назад
Хорошая иллюстрация для книги. "Как не надо кормить своих рыбок" Глава шестая, дополненная.
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4k
dampfer Час назад
Гермиона как на 9-м месяце изображена
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110
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
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16k
Поручик 2 часа назад
Хорошо!
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Plague_aquarellka
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