Художник превращает забавные фото котов в смешные рисунки

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В его руках и без того забавные коты и кошки становятся только лучше. Ну и смешнее, конечно же!
Смешные фотографии котов уже сами по себе великолепны, но художник Кинг Роки из Индонезии придумал, как сделать их ещё лучше. Его секрет успеха прост, и в нём нет ничего сложного и необычного. Чтобы приблизить мемы с участием котиков к эталону, он превращает их в яркие рисунки, на которых все эмоции выкручены до предела.
Это не то, что вы подумали!
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Пустите, ироды!
Заботливая мамочка
Вы видели Тинкса?
Кто тут сказал «кис-кис-кис»?
Красотка
Единственный в мире малыш котокот
Заготовки на зиму
Кусь
Это не моё, мне его подкинули!
Элвис жив!
Парк Юрского периода
Хозяин, пусти
Здравствуйте
Ауч!
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