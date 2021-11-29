Художник превращает забавные фото котов в смешные рисунки

Смешные фотографии котов уже сами по себе великолепны, но художник Кинг Роки из Индонезии придумал, как сделать их ещё лучше. Его секрет успеха прост, и в нём нет ничего сложного и необычного. Чтобы приблизить мемы с участием котиков к эталону, он превращает их в яркие рисунки, на которых все эмоции выкручены до предела.

Это не то, что вы подумали!