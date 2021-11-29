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Сообщество Без кота и жизнь не та 1010 постов • 398 подписчиков подписаться
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Художник превращает забавные фото котов в смешные рисунки

Художник превращает забавные фото котов в смешные рисунки (31 фото)

Автор:
29 ноября 2021 09:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   кот   кошка   рисунок   фото   художник   
257
31

В его руках и без того забавные коты и кошки становятся только лучше. Ну и смешнее, конечно же!

Смешные фотографии котов уже сами по себе великолепны, но художник Кинг Роки из Индонезии придумал, как сделать их ещё лучше. Его секрет успеха прост, и в нём нет ничего сложного и необычного. Чтобы приблизить мемы с участием котиков к эталону, он превращает их в яркие рисунки, на которых все эмоции выкручены до предела.


Это не то, что вы подумали!

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Метки: Юмор   животные   кот   кошка   рисунок   фото   художник   
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14k
Nikita 53 минуты назад
Что было в голове, после чего в голову пришла идея фото?

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1k
Анна Анна 17 минут назад

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