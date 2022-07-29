20+ грустных и смешных примеров того, как не надо загорать

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Остался ещё месяц лета, и у нас наверняка будет возможность насладиться солнышком. Но солнце не всегда ласковое и приятное - ведь если не соблюдать правила загара, можно и пострадать - или оказаться в подобной подборке. Эти ребята забыли про солнцезащитные средства, и потом горько пожалели об этом.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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