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30 примеров того, как хороший дизайн может изменить пространство

30 примеров того, как хороший дизайн может изменить пространство (31 фото)

Автор:
14 ноября 2021 12:58
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дизайн интерьера   дизайнерские идеи   до и после   до и после ремонта   идеи для ремонта   обустройство дома   ремонт   
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Инстаграм-аккаунт Before & After Design с 1,7 млн подписчиков - место, где можно найти вдохновение, если вы решили заняться ремонтом и обустройством своей квартиры или дома. Иногда так хочется взять и всё переделать! На этих фотографиях "до и после" - множество идей и замечательные результаты таких преображений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайн интерьера   дизайнерские идеи   до и после   до и после ремонта   идеи для ремонта   обустройство дома   ремонт   
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5  комментариев
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29k
Snork Snorkoff 37 минут назад
В наше время это называлось ремонт. а теперь подишь ты.. дизигн
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5k
schmubu 5 минут назад
когда сносят старый полуразрушенный дом и ставят на его месте новый - в чём тут прикол " до и после"? при смене интерьера - да ,бывает интересно посмотреть, какие у людей идеи ,как можно сделать поинтереснее. а фотографии про снос старых домов - это для количества?
то же - и с запущенными садами, в которых "вдруг" положили газон, и сразу стало "после"...
ну просто афуеть...

при смене интерьера многие любят красить посветлее - помещение преображается сразу, кажется что и места больше, и света. но это не всегда приносит преимущества. на самом-то деле помещение не становится больше, это как-бы самообман. светлее - да, но зачастую "тёплый" жёлтый свет даёт больше уюта, чем "холодный" белый.

покраска кирпичного фасада белой краской - тот же самый фокус. становится "новее", но дом-то остаётся старым, теплоизоляция от этого вряд ли улучшится. :)
т.е. мы говорим только об оптике. но зачастую теряется "дух старины", старые вещи имеют тоже свои достоинства.
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9k
Vacony 16 минут назад
разница между одним и вторым в среднем 50-80K$ ...
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46k
zloykoyot Полчаса назад
Пример охерительно одарённого дизайнера. Перилами разделить горку и ступеньки он додумается когда сам случайно не туда наступит посреди лестницы и расколотым торцом съедет вниз навстречу врачам из скорой.
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