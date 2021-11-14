30 примеров того, как хороший дизайн может изменить пространство

874
31
Инстаграм-аккаунт Before & After Design с 1,7 млн подписчиков - место, где можно найти вдохновение, если вы решили заняться ремонтом и обустройством своей квартиры или дома. Иногда так хочется взять и всё переделать! На этих фотографиях "до и после" - множество идей и замечательные результаты таких преображений.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Пара переделала захламленный сарай в крутой бар
- Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе
- 25 ремонтов из культового шоу BBC "Changing Rooms"
- Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок
- Как я обновила кухню своими руками, имея минимальный бюджет
Метки: дизайн дизайн интерьера дизайнерские идеи до и после до и после ремонта идеи для ремонта обустройство дома ремонт
17
Понравилось17
Новости партнёров
то же - и с запущенными садами, в которых "вдруг" положили газон, и сразу стало "после"...
ну просто афуеть...
при смене интерьера многие любят красить посветлее - помещение преображается сразу, кажется что и места больше, и света. но это не всегда приносит преимущества. на самом-то деле помещение не становится больше, это как-бы самообман. светлее - да, но зачастую "тёплый" жёлтый свет даёт больше уюта, чем "холодный" белый.
покраска кирпичного фасада белой краской - тот же самый фокус. становится "новее", но дом-то остаётся старым, теплоизоляция от этого вряд ли улучшится. :)
т.е. мы говорим только об оптике. но зачастую теряется "дух старины", старые вещи имеют тоже свои достоинства.