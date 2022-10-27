Майкл Джей Фокс о смерти матери, четырех переломах и прогрессировании болезни Паркинсона

61-летний актер дал эмоциональное интервью журналу People, в котором подвел итоги непростого года. Фокс перенес четыре перелома и потерял мать — и все это на фоне прогрессирующей болезни Паркинсона, с которой звезда фильма «Назад в будущее» живет уже более 30 лет.
В интервью актер признался, что его состояние «ухудшилось» и он стал нехарактерно «резок с людьми» после того, как сломал скулу, кисть, плечо и руку, а его мать Филлис умерла в возрасте 92 лет.
«Я сломал щеку, затем руку, затем плечо, мне заменили плечо, и я сломал [правую] руку, а затем локоть. Мне 61 год, и теперь я это чувствую, — говорит Фокс. — Я никогда не был раздражительным парнем, но теперь начинаю вести себя с другими очень раздражительно и резко. Я пытаюсь пресечь это в зародыше. Я всегда думаю о своих помощниках, которые работают со мной. И я часто говорю им: «Что бы я ни говорил, просто представьте, что я сказал «пожалуйста» в начале и «спасибо» в конце. Просто потратьте секунду и впитайте, что я сказал бы это, если бы был более самим собой, но я этого не сделал, и за это прошу у вас прощения».
Впервые у актера диагностировали болезнь Паркинсона, хроническое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, в 1991 году. Он обнародовал свой диагноз в 1998 году и продолжил актерскую карьеру. Заболевание поражает нервную систему и вызывает тремор, ригидность мышц и потерю равновесия. Лекарства могут помочь контролировать симптомы, но болезнь неизлечима.
В 2000 году актер основал Фонд Майкла Дж. Фокса, чтобы помочь финансировать исследования в области терапии и лечения дегенеративного заболевания. С момента основания организация привлекла более 1 миллиарда долларов.
Майкл Джей Фокс официально завершил актерскую карьеру в 2020 году, объяснив это тем, что болезнь Паркинсона начала влиять на его речь и память. Актер сказал, что сейчас он «чувствует себя хорошо», поскольку последние из его травм заживают, и рассказал о своей миссии «не падать»: «Все, что позволяет не падать, будь то ходунки, инвалидная коляска, трость, человек, который держится за обернутый вокруг меня трос, — я использую все это».
Фокс добавил, что сейчас он на пути к тому, чтобы снова начать ходить более уверенно. Ранее в этом месяце на Comic-Con, где он воссоединился со своим коллегой по фильму «Назад в будущее» Кристофером Ллойдом, зрители заметили, что актеру явно тяжело двигаться.
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Фокс говорит, что его позитивный настрой обусловлен тем, что он всегда пытается «найти благодарность, где бы [он] ни был», и, несмотря на тяжелые несколько месяцев, он «стал добрее» и, наконец, снова счастливым.
Актер женат на 62-летней актрисе Трейси Поллан с 1988 года. У них четверо детей: сын Сэм, 33 года, дочери Аквинна и Шайлер, 27 лет, и Эсме, 21 год. Майкл похвалил свою жену Трейси за ее любовь и поддержку на протяжении всего их брака и его болезни.
Ранее в этом месяце Майкл поделился, что 24 сентября его мать Филлис Фокс скончалась в возрасте 92 лет. Актер сообщил печальную новость во время своего выступления на New York Comic Con 2022 года.
Майкл почтил память Филлис, рассказав забавную историю о том, как она не хотела, чтобы он снимался одновременно в «Семейных узах» днем и в «Назад в будущее»: «Мне было 23 года, и я позвонил ей в Канаду, и я сказал: “Они хотят, чтобы я снялся в фильме Стивена Спилберга, но мне придется сниматься в нем ночью, а в «Семейных узах» — днем”. А она сказала: “Ты будешь слишком уставать”».
В ответ актер сказал матери: «Я живу ради того, чтобы так уставать. Все будет хорошо».
Затем он добавил: «По сей день — ну, до двух недель назад — моя мать думала, что сняться в «Назад в будущее» было плохой идеей. Ей понравился фильм, [но она была права], я устал».
Согласно онлайн-некрологу, Филлис родилась в Виннипеге, Манитоба, в 1929 году. У нее остались сыновья Стив и Майкл, а также дочери Джеки и Келли, а также ее девять внуков, 10 правнуков и праправнучка. Филлис «испытывала особую гордость за то, что повышала осведомленность о диабете и болезни Паркинсона, а также за работу в совете директоров театра Майкла Дж. Фокса в Бернаби».
Во время Comic Con Майкл также рассказал о своих проблемах со здоровьем и о том, что, несмотря на это, он остается оптимистом.
«Ну, за последний год я сломал себе скулу, глазницу, руку, локоть… плечо. У меня был тяжелый год травм. Но это было действительно круто, потому что заставило меня осознать… с благодарностью, это можно перенести, — заявил он. — Если вы можете найти что-то, за что можно быть благодарным, если вы можете найти что-то и сказать: «Ну, вот это хорошо»… То все изменится к лучшему… Я настроен очень оптимистично».
«Я бы сказал, что оптимизм — это значит думать, что ситуация скорее улучшится, чем ухудшится. Если вы верите в это и благодарны за это, это будет поддерживать вас всю оставшуюся жизнь», — добавил актер.
В интервью People в 2020 году актер рассказал о том, как болезнь Паркинсона затронула его кратковременную память, вызывает тремор и ригидность.
«Моя кратковременная память не работает, — заявил он и добавил, — а я всегда был настоящим мастером в плане запоминания реплик. И у меня были экстремальные ситуации, когда я играл последние пару ролей, в которых у меня было очень много реплик. Мне было тяжело играть обе».
Сейчас Майкл с нетерпением ждет выхода документального фильма AppleTV+, который должен выйти в 2023 году и расскажет о его жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Желаю что бы хоть что то стало луше....для Вас...вашей жены.....детей.....
ЖИЗНИ ВАМ !!!!
Даже за одну роль останется в памяти!