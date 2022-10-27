Майкл Джей Фокс о смерти матери, четырех переломах и прогрессировании болезни Паркинсона

В интервью актер признался, что его состояние «ухудшилось» и он стал нехарактерно «резок с людьми» после того, как сломал скулу, кисть, плечо и руку, а его мать Филлис умерла в возрасте 92 лет.

«Я сломал щеку, затем руку, затем плечо, мне заменили плечо, и я сломал [правую] руку, а затем локоть. Мне 61 год, и теперь я это чувствую, — говорит Фокс. — Я никогда не был раздражительным парнем, но теперь начинаю вести себя с другими очень раздражительно и резко. Я пытаюсь пресечь это в зародыше. Я всегда думаю о своих помощниках, которые работают со мной. И я часто говорю им: «Что бы я ни говорил, просто представьте, что я сказал «пожалуйста» в начале и «спасибо» в конце. Просто потратьте секунду и впитайте, что я сказал бы это, если бы был более самим собой, но я этого не сделал, и за это прошу у вас прощения».