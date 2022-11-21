Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получает специальную премию Американской киноакадемии

Теперь у него есть собственный «Оскар».
Премию имени Джина Хершолта за гуманистические достижения и вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона актёр получил 20 ноября на церемонии Governors Awards, которую Американская киноакадемия провела впервые с 2019 года.
Золотую статуэтку Фоксу презентовал его друг и коллега Вуди Харрельсон, назвав товарища «настоящим вдохновлением» и «примером того, как стоит жить и бороться». Награду лауреат забрал вместе со своей супругой Трейси Поллан, в шутку сказав, что жена «понесёт этот тяжкий груз» вместо него.
В своей речи Фокс отметил, что, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся после того, как у него диагностировали заболевание, он очень рад, что через свой благотворительный фонд может помогать другим.
Это неожиданная честь, за которую я по-настоящему благодарен. Мне всегда казалось, что всё, что было мне дано судьбой — слава, моя жизнь с Трейси, моя семья — готовило меня именно к такому шансу, к такой ответственности. Это был настоящий дар.
Майкл Джей Фокс, актёр
Это первая награда Американской киноакадемии в карьере актёра, известного по роли Марти Макфлая в фантастической трилогии «Назад в будущее». Актёрскую деятельность он прекратил в 2020 году в связи с ухудшающимся состоянием здоровья.
Вручение премии и благодарственная речь Фокса
Источник:
Фото с церемонии
Майкл Джей Фокс с другими лауреатами почётной премии «Оскар»: постановщицей Эйзан Пальси, певицей Дайан Уоррен и режиссёром Питером Уиром
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь
- 7 интересных деталей в фильме "Назад в будущее 3"
- Актёр Владимир Дорофеев всю жизнь играл только стариков
- Майкл Джей Фокс о смерти матери, четырех переломах и прогрессировании болезни Паркинсона
- Николай Гринько: он был лучшим папой Карло советского кино