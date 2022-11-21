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Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получает специальную премию Американской киноакадемии

Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получает специальную премию Американской киноакадемии

Автор:
21 ноября 2022 09:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   актер   видео   кино   премия   фото   
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Теперь у него есть собственный «Оскар».

Премию имени Джина Хершолта за гуманистические достижения и вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона актёр получил 20 ноября на церемонии Governors Awards, которую Американская киноакадемия провела впервые с 2019 года.

Золотую статуэтку Фоксу презентовал его друг и коллега Вуди Харрельсон, назвав товарища «настоящим вдохновлением» и «примером того, как стоит жить и бороться». Награду лауреат забрал вместе со своей супругой Трейси Поллан, в шутку сказав, что жена «понесёт этот тяжкий груз» вместо него.

В своей речи Фокс отметил, что, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся после того, как у него диагностировали заболевание, он очень рад, что через свой благотворительный фонд может помогать другим.

Это неожиданная честь, за которую я по-настоящему благодарен. Мне всегда казалось, что всё, что было мне дано судьбой — слава, моя жизнь с Трейси, моя семья — готовило меня именно к такому шансу, к такой ответственности. Это был настоящий дар.

Майкл Джей Фокс, актёр

Это первая награда Американской киноакадемии в карьере актёра, известного по роли Марти Макфлая в фантастической трилогии «Назад в будущее». Актёрскую деятельность он прекратил в 2020 году в связи с ухудшающимся состоянием здоровья.

Вручение премии и благодарственная речь Фокса


Фото с церемонии

Майкл Джей Фокс с другими лауреатами почётной премии «Оскар»: постановщицей Эйзан Пальси, певицей Дайан Уоррен и режиссёром Питером Уиром

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   актер   видео   кино   премия   фото   
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2  комментария
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Alex 49 минут назад
Я бы Оскара дал. Фильм великолепный.
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30k
Slonyash Полчаса назад
Очень жаль его. Хороший актер...
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