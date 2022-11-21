Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получает специальную премию Американской киноакадемии

Премию имени Джина Хершолта за гуманистические достижения и вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона актёр получил 20 ноября на церемонии Governors Awards, которую Американская киноакадемия провела впервые с 2019 года.

Золотую статуэтку Фоксу презентовал его друг и коллега Вуди Харрельсон, назвав товарища «настоящим вдохновлением» и «примером того, как стоит жить и бороться». Награду лауреат забрал вместе со своей супругой Трейси Поллан, в шутку сказав, что жена «понесёт этот тяжкий груз» вместо него.

В своей речи Фокс отметил, что, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся после того, как у него диагностировали заболевание, он очень рад, что через свой благотворительный фонд может помогать другим.

Это неожиданная честь, за которую я по-настоящему благодарен. Мне всегда казалось, что всё, что было мне дано судьбой — слава, моя жизнь с Трейси, моя семья — готовило меня именно к такому шансу, к такой ответственности. Это был настоящий дар. Майкл Джей Фокс, актёр

Это первая награда Американской киноакадемии в карьере актёра, известного по роли Марти Макфлая в фантастической трилогии «Назад в будущее». Актёрскую деятельность он прекратил в 2020 году в связи с ухудшающимся состоянием здоровья.

Вручение премии и благодарственная речь Фокса