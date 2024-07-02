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Майкл Джей Фокс присоединился к выступлению группы Coldplay

Майкл Джей Фокс присоединился к выступлению группы Coldplay

Автор:
02 июля 2024 08:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: coldplay   Видео   Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   гластонбери   знаменитости   
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Группа Coldplay пригласила на сцену Майкла Джей Фокса во время выступления на музыкальном фестивале «Гластонбери» в Великобритании. Звезда трилогии «Назад в будущее» сыграл на гитаре вместе с коллективом песню «Fix You». На сцене актёр находился в инвалидной коляске.

В 1991 году у Майкла Джей Фокса, которому на тот момент было 29 лет, диагностировали болезнь Паркинсона. Актер объявил о завершении актерской карьеры в 2020 году на фоне борьбы с болезнью.

Вокалист подбадривал Майкл фразой «Вперед, Джонни вперед!» (Go, go! Go Johnny, go), отсылая к хиту Johnny B. Goode Чака Берри, которую Фокс исполнил в одной из сцен фильма «Назад в будущее». Оптимизм актёра заряжает людей.

Полная версия песни

Фронтмен Coldplay признался, что фильм «Назад в будущее» когда-то вдохновил музыкантов на создание коллектива.

Бонус: совместно исполнение хита Johnny B. Goode Майклом Джей Фоксом и группой Coldplay в 2016 году.

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Метки: coldplay   Видео   Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   гластонбери   знаменитости   
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5  комментариев
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8k
Гвоздь х 1200 17 минут назад
Молодцы ребята! Такая поддержка!
Я снимаю шляпу.
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35k
Slonyash Минуту назад
Хороший актер, жаль его до слёз...
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60k
alertol Час назад
Здоровье Фокса конечно не может не огорчать, это не тот диагноз который кто-то бы себе хотел...
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2k
Андрей Кузнецов Час назад
Очень !
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3372 поста (3308 в горячем)

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