Майкл Джей Фокс присоединился к выступлению группы Coldplay

Группа Coldplay пригласила на сцену Майкла Джей Фокса во время выступления на музыкальном фестивале «Гластонбери» в Великобритании. Звезда трилогии «Назад в будущее» сыграл на гитаре вместе с коллективом песню «Fix You». На сцене актёр находился в инвалидной коляске.
В 1991 году у Майкла Джей Фокса, которому на тот момент было 29 лет, диагностировали болезнь Паркинсона. Актер объявил о завершении актерской карьеры в 2020 году на фоне борьбы с болезнью.
Вокалист подбадривал Майкл фразой «Вперед, Джонни вперед!» (Go, go! Go Johnny, go), отсылая к хиту Johnny B. Goode Чака Берри, которую Фокс исполнил в одной из сцен фильма «Назад в будущее». Оптимизм актёра заряжает людей.
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Полная версия песни
Фронтмен Coldplay признался, что фильм «Назад в будущее» когда-то вдохновил музыкантов на создание коллектива.
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Бонус: совместно исполнение хита Johnny B. Goode Майклом Джей Фоксом и группой Coldplay в 2016 году.
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