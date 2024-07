Майкл Джей Фокс присоединился к выступлению группы Coldplay

В 1991 году у Майкла Джей Фокса, которому на тот момент было 29 лет, диагностировали болезнь Паркинсона. Актер объявил о завершении актерской карьеры в 2020 году на фоне борьбы с болезнью.

Вокалист подбадривал Майкл фразой «Вперед, Джонни вперед!» (Go, go! Go Johnny, go), отсылая к хиту Johnny B. Goode Чака Берри, которую Фокс исполнил в одной из сцен фильма «Назад в будущее». Оптимизм актёра заряжает людей.