Звёзды «Назад в будущее» встретились спустя 37 лет после выхода фильма

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Исполнители главных ролей в культовой научно-фантастической трилогии о путешествиях во времени «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд встретились с фанатами на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке.
В 1991 году 30-летний Майкл Джей Фокс узнал, что страдает болезнью Паркинсона — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. Из-за болезни сильно пострадала его кратковременная память и с каждым годом актёру всё сложнее запоминать реплики. Несмотря на недуг, ему удается оставаться оптимистом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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