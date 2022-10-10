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Звёзды «Назад в будущее» встретились спустя 37 лет после выхода фильма

Звёзды «Назад в будущее» встретились спустя 37 лет после выхода фильма

Автор:
10 октября 2022 09:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кристофер Ллойд   Майкл Джей Фокс   Марти   видео   док   знаменитости   кино   фестиваль   фильм   
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Исполнители главных ролей в культовой научно-фантастической трилогии о путешествиях во времени «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд встретились с фанатами на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке.
В 1991 году 30-летний Майкл Джей Фокс узнал, что страдает болезнью Паркинсона — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. Из-за болезни сильно пострадала его кратковременная память и с каждым годом актёру всё сложнее запоминать реплики. Несмотря на недуг, ему удается оставаться оптимистом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кристофер Ллойд   Майкл Джей Фокс   Марти   видео   док   знаменитости   кино   фестиваль   фильм   
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7  комментариев
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34k
Aleks 15 минут назад
Сильно сдает Майкл... Еще пару лет назад выглядел более менее, сейчас уже очевидно, что болезнь прогрессирует.
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5k
heta 4 минуты назад
Как же жаль Майкла!.. Он ведь, как Джеки Чан, нёс радость, веселье и оптимизм своими ролями, даже в ужастиках! Не справедлива природа, такой яркий и лучезарный талант, и так страдает, а всякое "нетонущее" на сцене и экране живет и здравствует много лет, "радуя" всех своим существованием из каждого утюга.
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1k
Денис Ануфриев 6 минут назад
извините.что то мне в глаз попало...((((
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17k
Алексей 18 минут назад
Я только не понял Фокс так шутит или состояние настолько плохо?
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5k
Андрей 22 минуты назад
как же это печально видеть. Назад в будущее мой любимый фильм
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10k
Sasa 54 минуты назад
Да уж! Время и жизнь не щадит ни кого!
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