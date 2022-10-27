Добившийся отмены закона о мотошлемах адвокат разбился без шлема на мотоцикле

66-летний Рон Смит направлялся на похороны другого байкера вместе с 62-летней возлюбленной Брендой Джинан Вольпе. Он не успел затормозить и врезался в трейлер, прицепленный к тягачу. Мужчина и его пассажирка погибли. Удалось ли бы паре спастись, если бы они ехали в шлемах, неизвестно. Вскрытие подтвердило, что и мужчина, и женщина скончались в результате получения черепно-мозговой травмы.





«Вполне возможно, что, если бы они были в шлемах, они могли бы выжить. Но мы не можем утверждать это наверняка. Конечно, это повысило бы их шансы выжить», — заявил специалист по безопасности езды на мотоциклах Эрик Тео.



По словам представителя дорожного патруля Флориды Стива Гэскинса, в результате ДТП никого не привлекли к ответственности, поскольку было установлено, что водитель сам не справился с управлением транспортным средством.





Смит был членом организации «Американские байкеры за просвещение», которая лоббировала отмену требования ездить в шлеме. Он был опытным адвокатом, который защищал мотоциклистов в делах, связанных с безопасностью езды на мотоцикле. По словам экспертов, дела, в которых он участвовал, способствовали отмене обязательного ношения шлема для взрослых мотоциклистов в 2000 году. Мужчина считал правило «тоталитарным» и успешно боролся против него. Он подчеркивал, что обязательное ношение шлема не прописано в требованиях безопасности департамента транспорта штата.





По словам друзей Смита, он хотел, чтобы люди сами решали, нужен ли им шлем, хотя причина его личной неприязни к шлемам неизвестна.





По данным исследования, проведенного Национальной администрацией дорожного движения, наличие шлема снижает риск гибели мотоциклиста на 37 процентов, а пассажира — на 41 процент. В штатах, где закон не обязывает мотоциклистов носить шлемы, 57 процентов погибших в 2020 году мотоциклистов были без шлема, а в штатах, где такого правила нет — всего 11 процентов.





Флорида изменила закон в 2000 году. Согласно новым требованиям, мотоциклисты в возрасте более 21 года более не обязаны носить шлем во время езды на мотоцикле, если размер их страховки от несчастных случаев превышает 10 тысяч долларов (613,2 тысячи рублей).