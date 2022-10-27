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Добившийся отмены закона о мотошлемах адвокат разбился без шлема на мотоцикле

Добившийся отмены закона о мотошлемах адвокат разбился без шлема на мотоцикле

Автор:
27 октября 2022 17:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   адвокат   безопасность   дтп   законы   интересное   мотоциклисты   
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Адвокат из американского штата Флорида, который более десяти лет выступал против закона об обязательности ношения мотошлемов и помог добиться его отмены, разбился в ДТП, так как ехал на мотоцикле без шлема.

66-летний Рон Смит направлялся на похороны другого байкера вместе с 62-летней возлюбленной Брендой Джинан Вольпе. Он не успел затормозить и врезался в трейлер, прицепленный к тягачу. Мужчина и его пассажирка погибли. Удалось ли бы паре спастись, если бы они ехали в шлемах, неизвестно. Вскрытие подтвердило, что и мужчина, и женщина скончались в результате получения черепно-мозговой травмы.


«Вполне возможно, что, если бы они были в шлемах, они могли бы выжить. Но мы не можем утверждать это наверняка. Конечно, это повысило бы их шансы выжить», — заявил специалист по безопасности езды на мотоциклах Эрик Тео.


По словам представителя дорожного патруля Флориды Стива Гэскинса, в результате ДТП никого не привлекли к ответственности, поскольку было установлено, что водитель сам не справился с управлением транспортным средством.


Смит был членом организации «Американские байкеры за просвещение», которая лоббировала отмену требования ездить в шлеме. Он был опытным адвокатом, который защищал мотоциклистов в делах, связанных с безопасностью езды на мотоцикле. По словам экспертов, дела, в которых он участвовал, способствовали отмене обязательного ношения шлема для взрослых мотоциклистов в 2000 году. Мужчина считал правило «тоталитарным» и успешно боролся против него. Он подчеркивал, что обязательное ношение шлема не прописано в требованиях безопасности департамента транспорта штата.


По словам друзей Смита, он хотел, чтобы люди сами решали, нужен ли им шлем, хотя причина его личной неприязни к шлемам неизвестна.


По данным исследования, проведенного Национальной администрацией дорожного движения, наличие шлема снижает риск гибели мотоциклиста на 37 процентов, а пассажира — на 41 процент. В штатах, где закон не обязывает мотоциклистов носить шлемы, 57 процентов погибших в 2020 году мотоциклистов были без шлема, а в штатах, где такого правила нет — всего 11 процентов.


Флорида изменила закон в 2000 году. Согласно новым требованиям, мотоциклисты в возрасте более 21 года более не обязаны носить шлем во время езды на мотоцикле, если размер их страховки от несчастных случаев превышает 10 тысяч долларов (613,2 тысячи рублей).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   адвокат   безопасность   дтп   законы   интересное   мотоциклисты   
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13  комментариев
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10k
Zемляк 4 часа назад
У нас точно надо разрешить без шлемов. А тем, у кого мотик пердит до дребезга окон в домах, нужно просто запретить носить шлем. Может, поубиваются быстрее.
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32k
ACU900 44 минуты назад
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2k
Bart_S 2 часа назад
В штатах, где закон не обязывает мотоциклистов носить шлемы, 57 процентов погибших в 2020 году мотоциклистов были без шлема, а в штатах, где такого правила нет всего 11 процентов. - Забавная формулировка-) В штатах, где ездить в шлеме не обязательно, 57% погибших были без шлема, значит, 43% в шлеме.. ну такая себе разница.. Но еще веселее про штаты, где в шлемах ездить обязательно: 11% погибших были без шлемов, значит, 89% - в шлемах.. Шлем убивает..-))))
З.Ы. Если что, я за полноценный экип, просто эта формулировка доставила
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4k
Frank Borman 3 часа назад
За что боролся, на то и напоролся.
Надо законодательно разрешить ездить без шлема, при условии, что хрустик подпишет разрешение изьятия у него органов после смерти. Органы для пересадки надо же где то брать. Вот хрустики пусть делают доброе дело.
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2k
ДК 3 часа назад
Еду один раз на машине из Нью Хемпшира (можно ездить на мотоцикле без шлема) в Массачусетс (огромный штраф за подобное). Передо мной мотоцикл с парочкой. В районе границы межды штатами пассажирка берет сзади два шлема и одевает на себя и водителя, не останавливаясь... Меня кадр просто добил. Но в NH лозунг (он на каждом автомобильном номере написан): "Live free or die" - "Живи свободным или умри". Даже ремни безопасности там не обязательны (только для детей). Кстати, штат именно за это лишается части государственного финансирования дорог, но принципы для них важнее.
Дарвин рулит!
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7k
GROMOZEKA 3 часа назад
Жестокая гримаса природы, которой абсолютно наплевать, на придуманные эфемерные «свободы» некоторых кусков протоплазмы
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26k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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31k
MatveiVainrub 4 часа назад
Потому что шлемы отменить можно , а законы физики нет . Он мог конечно и в шлеме на запчасти разобраться , но парень стремился увеличить шансы и ему это удалось . Вспоминается старик Дарвин с его естественным отбором .
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
4924



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